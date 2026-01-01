Rotolight (R101) Neo II LED light Kit LED осветитель светодиодный комплект 3 шт.

Описание

Rotolight NEO 2 революционный светодиодный осветительный прибор, объединяющий в себе преимущества постоянного света и гибкость импульсного света с функцией высокоскоростной синхронизации (HSS), для большей мощности или чтобы заморозить движения.

В приборе применена технология Accu-Colour™: CRI = 96 / R15 Skintone = 99 / TLCI = 91. Осветитель имеет встроенный дисплей и регулируемую цветовую температуру в диапазоне от 3150 до 6300 K.

Питание осуществляется от 6 элементов формата AA (Ni-MH или Li-Ion). Монтируется осветитель через встроенное крепление для штатива 1/4" или адаптер горячий башмак.