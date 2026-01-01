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Raylab RL-0518 Kit светодиодный осветитель кольцевой

Raylab RL-0518 Kit светодиодный осветитель кольцевой

Raylab
Артикул: OLE-2551

Комплект света для блоггеров, визажистов и видеоконференций. Мощность светодиодного осветителя 50 Вт, цветовая температура 3200-5600 К, регулировка плавная. Высота стойки 100-184 см. Универсальный гибкий держатель для смартфона надежно фиксирует смартфон на протяжении всей съемки. Стойка с шаровой головой позволяет установить лампу под любым углом.

Описание

Характеистики:
  • Мощность лампы, Вт: 50
  • Тип лампы: LED
  • Количество ламп: 416
  • Срок службы LED: 30 000 часов
  • CRI: ≥95
  • TLCI: ≥95
  • Световой поток, Лм: 4800
  • Регулировка мощности: плавная
  • Питание: AC100~240V
  • Система охлаждения: пассивное
  • Рабочая температура: 20-65°C
  • Питание пульта: 2*AAA
  • Дальность действия: <10м
  • Сетевой кабель, м: 2.75м
  • Материал корпуса: ABS+PC
  • Размеры осветителя: 54 х 45.8 х 5 см
  • Вес осветителя: 0.73 кг

Комплектация

  • адаптер
  • держатель смартфона
  • осветитель
  • пульт управления
  • стойка
  • сумка

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5 680 ₽
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