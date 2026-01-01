Raylab RL-0518 Kit светодиодный осветитель кольцевой

- Мощность лампы, Вт: 50
- Тип лампы: LED
- Количество ламп: 416
- Срок службы LED: 30 000 часов
- CRI: ≥95
- TLCI: ≥95
- Световой поток, Лм: 4800
- Регулировка мощности: плавная
- Питание: AC100~240V
- Система охлаждения: пассивное
- Рабочая температура: 20-65°C
- Питание пульта: 2*AAA
- Дальность действия: <10м
- Сетевой кабель, м: 2.75м
- Материал корпуса: ABS+PC
- Размеры осветителя: 54 х 45.8 х 5 см
- Вес осветителя: 0.73 кг
Grifon BS-06 – система установки фона типа ворота.
Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина состоит из четырех секций по 78 см, длина перекладины – 310 см. Стойки четырехсекционные (диаметр 25-22-19-16 cм). Максимальная высота – 3 м. Комплектуется сумкой для хранения и переноски. Вес - 3,8 кг.