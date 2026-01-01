Phottix (81433) Nuada R4 LED светодиодный осветитель

Описание

Светодиодная панель создает равномерное освещение объекта съемки. Питание обеспечивается аккумулятором серия V-mount или от сети переменного тока через адаптер (в комплекте).

На задней панели расположен цифровой дисплей с подсветкой, показывающий заряд аккумуляторов, а также цветовую температуру. Регулировка яркости и цветовой температуры производится плавно, отдельными диммерами.

Характеристики: