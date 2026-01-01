Phottix (81433) Nuada R4 LED светодиодный осветитель

Светодиодная панель создает равномерное освещение объекта съемки. Питание обеспечивается аккумулятором серия V-mount или от сети переменного тока через адаптер (в комплекте).
На задней панели расположен цифровой дисплей с подсветкой, показывающий заряд аккумуляторов, а также цветовую температуру. Регулировка яркости и цветовой температуры производится плавно, отдельными диммерами.
Характеристики:
- мощность - 70 Вт.
- цветовая температура - 3200-5600 К
- максимальная яркость - 2500 лк на расстоянии 1 м
- индекс CRI - 97+
- размер - 539х548х38 мм
- вес - 3300 г