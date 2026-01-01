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Phottix (81433) Nuada R4 LED светодиодный осветитель
Phottix (81433) Nuada R4 LED светодиодный осветитель
Phottix (81433) Nuada R4 LED светодиодный осветитель
Phottix (81433) Nuada R4 LED светодиодный осветитель
Phottix (81433) Nuada R4 LED светодиодный осветитель

Phottix (81433) Nuada R4 LED светодиодный осветитель

Phottix
Артикул: DAN-4620

Светодиодный осветитель Phottix (81433) Nuada R4 LED.

Светодиодная панель круглой формы с питанием от аккумулятора или сети. Мощность - 70 Вт, цветовая температура - 3200-5600 К, максимальная яркость - 2500 лк на расстоянии 1 м. Индекс CRI 97+.

Описание

Светодиодная панель создает равномерное освещение объекта съемки. Питание обеспечивается аккумулятором серия V-mount или от сети переменного тока через адаптер (в комплекте).

На задней панели расположен цифровой дисплей с подсветкой, показывающий заряд аккумуляторов, а также цветовую температуру. Регулировка яркости и цветовой температуры производится плавно, отдельными диммерами. 

Характеристики:

  • мощность - 70 Вт.
  • цветовая температура - 3200-5600 К
  • максимальная яркость - 2500 лк на расстоянии 1 м
  • индекс CRI - 97+
  • размер - 539х548х38 мм
  • вес - 3300 г

Комплектация

  • Светодиодная панель Phototix Nuada R4.
  • Сетевой адаптер.
  • Кабель питания для адаптера.
  • Сумка для адаптера.
  • Сумка для переноски. 

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