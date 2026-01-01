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Godox SL200II Bi студийный светодиодный осветитель
Godox SL200II Bi студийный светодиодный осветитель
Godox SL200II Bi студийный светодиодный осветитель
Godox SL200II Bi студийный светодиодный осветитель
Godox SL200II Bi студийный светодиодный осветитель
Godox SL200II Bi студийный светодиодный осветитель
Godox SL200II Bi студийный светодиодный осветитель
Godox SL200II Bi студийный светодиодный осветитель

Godox SL200II Bi студийный светодиодный осветитель

Godox
Артикул: DAN-9272

Godox SL200 II – компактный биколорный источник света с регулируемой мощностью до 200 Вт и цветовой температурой 2800К…6500К. Благодаря малошумному вентилятору с возможностью отключения во время проведения съемки, осветитель отлично подходит для всех видов видеосъемки.

Описание

Осветители SL200II выдают световой поток мощностью до 200 Вт, который собирается при помощи нового рефлектора с «зеркальной» поверхностью и создает яркий свет с освещенностью 39000 лк на расстоянии 1 метр.

Мощность осветителя регулируется от 0% до полной мощности при помощи панели управления осветителя или пульта дистанционного управления.

Высокий индекс цветопередачи CRI 96 и TLCI 97 помогает производить фото и видеосъемку в естественных и точных цвета, экономя время на постобработке.

Конструкция системы охлаждения SL II поддерживает минимальный уровень шума во время работы в штатном режиме. Беззвучный режим работы (Silent Mode) позволяет одним нажатием кнопки выключить вентилятор, чтобы устранить шум во время записи звука.

В случае отключения вентилятора, мощность осветителя автоматически уменьшается, чтобы избежать перегрева.

Предустановленные световые сценарии помогут имитировать различные виды освещения: свет от вспышки, шторма, телевизора, мерцающей лампы и т.д., предоставляя больше творческих возможностей в кинопроизводстве или видеосъемке.

Встроенная в осветитель беспроводная система GODOХ 2.4G X с помощью пульта дистанционного управления RC-А6 (приобретается отдельно) позволяет легко регулировать мощность, цветовую температуру, настраивать группы и каналы. Используя 32 канала и 16 групп, пользователь сможет подобрать радиочастоту с минимальным возникновением помех от других систем дистанционного управления.

Кронштейн-лира обеспечивает вращение осветителя на 360° и может использоваться со студийными стойками со стандартным шпиготом 5/8 дюйма или перекладинами.

Подключение к сети переменного тока 100~240 В, 50/60 Гц осуществляется при помощи комплектного кабеля питания и не требует использование громоздких блоков питания и контроллеров.

Осветители SL II совместимы с широким ассортиментом различных светоформирующих насадок с креплением Bowens – софтбоксов, портретных тарелок, конусов и т. д.

В комплект входит рефлектор помогающий сформировать более сфокусированный равномерный световой пучок.

В основании осветителя имеется крепление для фотозонта.

 

Характеристики:

  • Модель              SL200II Bi
  • Мощность         200 Вт
  • Цветовая температура 2800К…6500К
  • Освещенность (1 м)      ≈39000 лк
  • CRI         ≈96
  • TLCI       ≈97
  • Регулировки яркости   0%-100%
  • Количество спецэффектов       9 видов в 7 категориях
  • Количество каналов     32
  • Количество групп          16 (A, B, C, D, E, F, 1-9)
  • Пульт дистанционного управления     RC-A6 (в комплект не входит)
  • Питание пульта              3,0В (2 батарейки ААА)
  • Размеры пульта             120х38х15мм
  • Вес пульта         30г
  • Частотный диапазон передатчика       2400 - 2483,5 МГц
  • Мощность передатчика, не более       100мВт
  • Расстояние (на открытом пространстве)          ~50м
  • Питание от сети переменного тока     100~240 В, 50/60 Гц
  • Байонет              Bowens
  • Рабочая температура  -10°C~40°C
  • Размеры осветителя (без рефлектора)              36.5х20х16см
  • Вес осветителя 3.25кг
  • Размер упаковки           530х270х220 мм
  • Вес с упаковкой              4.7кг

Комплектация

  • Осветитель светодиодный  SL200II Bi
  • Стандартный рефлектор
  • Защитная крышка лампы
  • Кабель питания
  • Руководство по эксплуатации

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