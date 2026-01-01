Godox SL200II Bi студийный светодиодный осветитель

Описание

Осветители SL200II выдают световой поток мощностью до 200 Вт, который собирается при помощи нового рефлектора с «зеркальной» поверхностью и создает яркий свет с освещенностью 39000 лк на расстоянии 1 метр.

Мощность осветителя регулируется от 0% до полной мощности при помощи панели управления осветителя или пульта дистанционного управления.

Высокий индекс цветопередачи CRI 96 и TLCI 97 помогает производить фото и видеосъемку в естественных и точных цвета, экономя время на постобработке.

Конструкция системы охлаждения SL II поддерживает минимальный уровень шума во время работы в штатном режиме. Беззвучный режим работы (Silent Mode) позволяет одним нажатием кнопки выключить вентилятор, чтобы устранить шум во время записи звука.

В случае отключения вентилятора, мощность осветителя автоматически уменьшается, чтобы избежать перегрева.

Предустановленные световые сценарии помогут имитировать различные виды освещения: свет от вспышки, шторма, телевизора, мерцающей лампы и т.д., предоставляя больше творческих возможностей в кинопроизводстве или видеосъемке.

Встроенная в осветитель беспроводная система GODOХ 2.4G X с помощью пульта дистанционного управления RC-А6 (приобретается отдельно) позволяет легко регулировать мощность, цветовую температуру, настраивать группы и каналы. Используя 32 канала и 16 групп, пользователь сможет подобрать радиочастоту с минимальным возникновением помех от других систем дистанционного управления.

Кронштейн-лира обеспечивает вращение осветителя на 360° и может использоваться со студийными стойками со стандартным шпиготом 5/8 дюйма или перекладинами.

Подключение к сети переменного тока 100~240 В, 50/60 Гц осуществляется при помощи комплектного кабеля питания и не требует использование громоздких блоков питания и контроллеров.

Осветители SL II совместимы с широким ассортиментом различных светоформирующих насадок с креплением Bowens – софтбоксов, портретных тарелок, конусов и т. д.

В комплект входит рефлектор помогающий сформировать более сфокусированный равномерный световой пучок.

В основании осветителя имеется крепление для фотозонта.

Характеристики: