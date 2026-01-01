Godox SL200II Bi студийный светодиодный осветитель

Осветители SL200II выдают световой поток мощностью до 200 Вт, который собирается при помощи нового рефлектора с «зеркальной» поверхностью и создает яркий свет с освещенностью 39000 лк на расстоянии 1 метр.
Мощность осветителя регулируется от 0% до полной мощности при помощи панели управления осветителя или пульта дистанционного управления.
Высокий индекс цветопередачи CRI 96 и TLCI 97 помогает производить фото и видеосъемку в естественных и точных цвета, экономя время на постобработке.
Конструкция системы охлаждения SL II поддерживает минимальный уровень шума во время работы в штатном режиме. Беззвучный режим работы (Silent Mode) позволяет одним нажатием кнопки выключить вентилятор, чтобы устранить шум во время записи звука.
В случае отключения вентилятора, мощность осветителя автоматически уменьшается, чтобы избежать перегрева.
Предустановленные световые сценарии помогут имитировать различные виды освещения: свет от вспышки, шторма, телевизора, мерцающей лампы и т.д., предоставляя больше творческих возможностей в кинопроизводстве или видеосъемке.
Встроенная в осветитель беспроводная система GODOХ 2.4G X с помощью пульта дистанционного управления RC-А6 (приобретается отдельно) позволяет легко регулировать мощность, цветовую температуру, настраивать группы и каналы. Используя 32 канала и 16 групп, пользователь сможет подобрать радиочастоту с минимальным возникновением помех от других систем дистанционного управления.
Кронштейн-лира обеспечивает вращение осветителя на 360° и может использоваться со студийными стойками со стандартным шпиготом 5/8 дюйма или перекладинами.
Подключение к сети переменного тока 100~240 В, 50/60 Гц осуществляется при помощи комплектного кабеля питания и не требует использование громоздких блоков питания и контроллеров.
Осветители SL II совместимы с широким ассортиментом различных светоформирующих насадок с креплением Bowens – софтбоксов, портретных тарелок, конусов и т. д.
В комплект входит рефлектор помогающий сформировать более сфокусированный равномерный световой пучок.
В основании осветителя имеется крепление для фотозонта.
Характеристики:
- Модель SL200II Bi
- Мощность 200 Вт
- Цветовая температура 2800К…6500К
- Освещенность (1 м) ≈39000 лк
- CRI ≈96
- TLCI ≈97
- Регулировки яркости 0%-100%
- Количество спецэффектов 9 видов в 7 категориях
- Количество каналов 32
- Количество групп 16 (A, B, C, D, E, F, 1-9)
- Пульт дистанционного управления RC-A6 (в комплект не входит)
- Питание пульта 3,0В (2 батарейки ААА)
- Размеры пульта 120х38х15мм
- Вес пульта 30г
- Частотный диапазон передатчика 2400 - 2483,5 МГц
- Мощность передатчика, не более 100мВт
- Расстояние (на открытом пространстве) ~50м
- Питание от сети переменного тока 100~240 В, 50/60 Гц
- Байонет Bowens
- Рабочая температура -10°C~40°C
- Размеры осветителя (без рефлектора) 36.5х20х16см
- Вес осветителя 3.25кг
- Размер упаковки 530х270х220 мм
- Вес с упаковкой 4.7кг