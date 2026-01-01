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Nanlite MixPanel 60 RGBWW светодиодная панель
Nanlite MixPanel 60 RGBWW светодиодная панель
Nanlite MixPanel 60 RGBWW светодиодная панель
Nanlite MixPanel 60 RGBWW светодиодная панель
Nanlite MixPanel 60 RGBWW светодиодная панель

Nanlite MixPanel 60 RGBWW светодиодная панель

Nanlite
Артикул: DAN-8910

Nanlite MixPanel 60 – профессиональная светодиодная панель, сочетает в себе три типа источника света, светодиодную панель «жесткого света», светодиодную панель SMD «мягкого света»  и панель RGB для ярких, творческих эффектов. 

Описание

Регулировка светового потока от 100% до 0% позволяет быстро адаптировать MixPanel 60 к любой сцене без использования ND- или диффузных фильтров. 
Интерфейс MixPanel 60 эффективный и интуитивно понятный в использовании.  Можно сохранять свои настройки в виде предустановок, чтобы сделать освещение постоянным и повторяемым. На панели расположена точка подключения протокола DMX, кторая позволяет быстро адаптировать MixPanel к любой системе, управляемой по DMX.
MixPanel 60, оптимизирована для использования в студии или на выезде, может работать от прилагаемого адаптера переменного тока или аккумуляторов V-Mount на 14,8 В (не входит в комплект), можно работать в любом месте независимо от наличия электроэнергии.

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