Nanlite MixPanel 60 RGBWW светодиодная панель

Описание

Регулировка светового потока от 100% до 0% позволяет быстро адаптировать MixPanel 60 к любой сцене без использования ND- или диффузных фильтров.

Интерфейс MixPanel 60 эффективный и интуитивно понятный в использовании. Можно сохранять свои настройки в виде предустановок, чтобы сделать освещение постоянным и повторяемым. На панели расположена точка подключения протокола DMX, кторая позволяет быстро адаптировать MixPanel к любой системе, управляемой по DMX.

MixPanel 60, оптимизирована для использования в студии или на выезде, может работать от прилагаемого адаптера переменного тока или аккумуляторов V-Mount на 14,8 В (не входит в комплект), можно работать в любом месте независимо от наличия электроэнергии.

