Nanlite MixPanel 150 RGBWW светодиодная панель

Описание

Панель имеет функции жесткого освещения с большим углом обзора, рассеянного освещения для красивых портретов и работы с близкого расстояния, все это можно сделать на одном устройстве без дополнительных аксессуаров.

Панель оснащена мощным световым потоком 14950 люкс на расстоянии 1 м (5600 К), регулировкой от 0 до 100%, CRI 98, TLCI 95, регулировкой зеленого / пурпурного, 43 предварительными настройками светофильтрации для двух типов света (3200K и 5600K) и 9 спецэффектами.

Светодиодная панель MixPanels - одна из самых универсальных светодиодных панелей RGBWW.

Регулировка светового потока от 100% до 0% позволяет быстро адаптировать MixPanel 150 к любой сцене без использования ND- или диффузных фильтров.

Интерфейс панели эффективный и интуитивно понятный в использовании. Можно сохранять свои настройки в виде предустановок, чтобы сделать освещение постоянным и повторяемым. На панели расположена точка подключения протокола DMX, позволяя быстро адаптировать MixPanel к любой системе, управляемой по DMX.

С 9 предварительно запрограммированными и настраиваемыми спецэффектами MixPanel позволяет имитировать сценарии освещения, такие как петля оттенка, петля CCT, вспышка, импульс, шторм, сирена, экран телевизора, папарацци, свеча/огонь.

MixPanel 150, оптимизирована для использования в студии или на выезде, может работать от прилагаемого адаптера переменного тока или аккумуляторов V-Mount на 26 В (в комплект не входит), поэтому вы можете работать в любом месте независимо от наличия электроэнергии.



Технические характеристики:

Цветопередача индекс CRI - свыше 98

Цветопередача индекс TLCI - свыше 95

Цветовая температура - 2700K-7500K

Размеры прибора - 48 х 41 х 8,2 см

Вес прибора - 4,1 кг

Время работы от аккумулятора

100% - 1,3 ч.

50% - 3 ч.

10% - 15 ч.