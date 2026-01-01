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Nanlite MixPanel 150 RGBWW светодиодная панель
Nanlite MixPanel 150 RGBWW светодиодная панель
Nanlite MixPanel 150 RGBWW светодиодная панель
Nanlite MixPanel 150 RGBWW светодиодная панель

Nanlite MixPanel 150 RGBWW светодиодная панель

Nanlite
Артикул: DAN-8909

Nanlite MixPanel 150 – профессиональная светодиодная панель. Сочетает в себе три типа источника света - светодиодную панель «жесткого света», светодиодную панель SMD «мягкого света» и настраиваемой панелью RGB для ярких эффектов. 

Описание

Панель имеет функции жесткого освещения с большим углом обзора, рассеянного освещения для красивых портретов и работы с близкого расстояния, все это можно сделать на одном устройстве без дополнительных аксессуаров.
Панель оснащена мощным световым потоком 14950 люкс на расстоянии 1 м (5600 К), регулировкой от 0 до 100%, CRI 98, TLCI 95, регулировкой зеленого / пурпурного, 43 предварительными настройками светофильтрации для двух типов света (3200K и 5600K) и 9 спецэффектами.
Светодиодная панель MixPanels - одна из самых универсальных светодиодных панелей RGBWW.
Регулировка светового потока от 100% до 0% позволяет быстро адаптировать MixPanel 150 к любой сцене без использования ND- или диффузных фильтров. 
Интерфейс панели эффективный и интуитивно понятный в использовании. Можно сохранять свои настройки в виде предустановок, чтобы сделать освещение постоянным и повторяемым. На панели расположена точка подключения протокола DMX, позволяя быстро адаптировать MixPanel к любой системе, управляемой по DMX.
С 9 предварительно запрограммированными и настраиваемыми спецэффектами MixPanel позволяет имитировать сценарии освещения, такие как петля оттенка, петля CCT, вспышка, импульс, шторм, сирена, экран телевизора, папарацци, свеча/огонь.
MixPanel 150, оптимизирована для использования в студии или на выезде, может работать от прилагаемого адаптера переменного тока или аккумуляторов V-Mount на 26 В (в комплект не входит), поэтому вы можете работать в любом месте независимо от наличия электроэнергии.

Технические характеристики:

Цветопередача индекс CRI - свыше 98

Цветопередача индекс TLCI - свыше 95

Цветовая температура  - 2700K-7500K

Размеры прибора - 48 х 41 х 8,2 см

Вес прибора - 4,1 кг

Время работы от аккумулятора

100% - 1,3 ч.

50% - 3 ч.

10% - 15 ч.

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