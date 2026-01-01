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Nanlite FS 300 LED светодиодный осветитель
Nanlite FS 300 LED светодиодный осветитель
Nanlite FS 300 LED светодиодный осветитель
Nanlite FS 300 LED светодиодный осветитель
Nanlite FS 300 LED светодиодный осветитель
Nanlite FS 300 LED светодиодный осветитель

Nanlite FS 300 LED светодиодный осветитель

Nanlite
Артикул: DAN-8882

Nanlite FS 300 - светодиодный профессиональный осветительный прибор (тип «моноблок») с питанием от сети.  

Описание

Осветительный прибор FS 300 оснащен большой светодиодной матрицей, большей по размеру, чем многие светодиодные модули COB. Используя стандартный рефлектор с углом рассеивания 55 градусов, FS 300 излучает 36730 люкс на 1 метр (5600К). При этом поддерживается высокий средний показатель CRI / TLCI 96/98, что обеспечивает точную цветопередачу.
Регулировка светового потока от 100% до 0% позволяет быстро адаптировать FS 300 к любой сцене без использования ND- или диффузных фильтров.
FS 300 напрямую совместим со всей линейкой модификаторов света Bowens, включая линейку полноразмерных софтбоксов Nanlite.
Моноблок FS-300 сочетает в себе блок управления, адаптер питания и корпус лампы в одном компактном блоке. Интегрированная конструкция делает его более легким и обеспечивает эффективное рассеивание тепла, обеспечивая максимальную работу прибора в течение длительного времени.
Запрограммированные спецэффекты позволяют легко имитировать креативные сценарии освещения. Одним нажатием кнопки можно имитировать 11 различных практических световых эффектов.

Технические характеристики:

Цветопередача индекс CRI - свыше 96

Цветопередача индекс TLCI - свыше 98

Цветовая температура  - 5600K

Световой поток при 5600К - 24797

Размеры прибора - 34,3 х 23,2 х 12,3 см

Вес прибора - 2,95 кг

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