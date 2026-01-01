Nanlite FS 300 LED светодиодный осветитель

Описание

Осветительный прибор FS 300 оснащен большой светодиодной матрицей, большей по размеру, чем многие светодиодные модули COB. Используя стандартный рефлектор с углом рассеивания 55 градусов, FS 300 излучает 36730 люкс на 1 метр (5600К). При этом поддерживается высокий средний показатель CRI / TLCI 96/98, что обеспечивает точную цветопередачу.

Регулировка светового потока от 100% до 0% позволяет быстро адаптировать FS 300 к любой сцене без использования ND- или диффузных фильтров.

FS 300 напрямую совместим со всей линейкой модификаторов света Bowens, включая линейку полноразмерных софтбоксов Nanlite.

Моноблок FS-300 сочетает в себе блок управления, адаптер питания и корпус лампы в одном компактном блоке. Интегрированная конструкция делает его более легким и обеспечивает эффективное рассеивание тепла, обеспечивая максимальную работу прибора в течение длительного времени.

Запрограммированные спецэффекты позволяют легко имитировать креативные сценарии освещения. Одним нажатием кнопки можно имитировать 11 различных практических световых эффектов.

Технические характеристики:

Цветопередача индекс CRI - свыше 96

Цветопередача индекс TLCI - свыше 98

Цветовая температура - 5600K

Световой поток при 5600К - 24797

Размеры прибора - 34,3 х 23,2 х 12,3 см

Вес прибора - 2,95 кг