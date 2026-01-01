NANLITE FS 150B Bi-Color LED осветитель

Описание

Nanlite FS-150B — светодиодный осветитель с питанием от сети переменного тока в компактном и легком корпусе с высококачественной конструкцией, рассчитанной на долгий срок службы. Светоотдача FS-150B 26300 люкс на 1 метр (5600К со стандартным рефлектором).

В приборе FS 150B используется светодиодный модуль с изменяемым диапазоном цветовой температуры от 2700K до 6500K. Это позволяет быстро сбалансировать естественное или искусственное освещение без использования компенсационных фильтров. Регулировка светового потока от 100% до 0% позволяет быстро адаптировать FS 150B к любой сцене без использования ND- или диффузных фильтров.

Благодаря активному бесшумному вентилятору прибор может использоваться даже в самых чувствительных к звуку ситуациях.

Крепления Bowens расширяет совместимость с огромным количеством модификаторов света, включая линейку полноразмерных софтбоксов Nanlite, а встроенное крепление для зонта еще больше расширяет ваши возможности формирования света.

Встроенный Bluetooth позволяет легко управлять FS-150B с помощью бесплатного мобильного приложения NANLINK для iOS и Android.

Он также имеет встроенный модуль 2.4G, что позволяет вам управлять по беспроводной связи с помощью портативного пульта дистанционного управления WS-RC-C2 или блока передатчика WS-TB-1 для более крупных установок (оба продаются отдельно).

Характеристики: