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NANLITE Forza II 500 LED осветитель
NANLITE Forza II 500 LED осветитель
NANLITE Forza II 500 LED осветитель
NANLITE Forza II 500 LED осветитель

NANLITE Forza II 500 LED осветитель

Nanlite
Артикул: MTG-2002

NANLITE Forza II 500 LED осветитель. 

Forza 500 II создан для профессионального использования с прочной конструкцией, вариантами управления для Bluetooth, 2.4G и DMX / RDM. CRI 96 и TLCI 97. Мощность 500 Вт с цветовой температурой 5600K. Байонет Bowens. Имеется 12 встроенных эффектов, которые можно настроить и сохранить в качестве пресетов в приложении NANLINK. 


Описание

Светодиодный осветитель Nanlite Forza 500 II является максимально компактным и легким, при этом способен обеспечить мощность (95000 люкс на 1 метр со стандартным рефлектором).
Это второе поколение прибора, улучшенное во всех отношениях. Forza 500 II создан для профессионального производства с прочной конструкцией, вариантами управления для Bluetooth, 2.4G и DMX / RDM.
Новая матрица COB W(RG) защищена стеклянным покрытием. Характеристики CRI 96 и TLCI 97. Это первая в мире матрица W(RG) мощностью 500 Вт с цветовой температурой 5600K и возможностью регулировки перехода от зеленого к пурпурному с помощью + /- 80.
Новый блок управления с возможностью эффективной работы от сети переменного тока или от батарей V-Mount (продаются отдельно).
Новый блок управления на 37 % меньше, без вентилятора, может работать от одной батареи с V-образным креплением и имеет на 30 % больше времени. Имеется 12 встроенных эффектов, которые можно настроить и сохранить в качестве пресетов в приложении NANLINK.
Входящие в комплект кабели стали длиннее - 6 м для силового кабеля и 3 м для головного кабеля.
Линза Френеля FL-20G (продается отдельно) увеличивает светоотдачу до 225000 люкс на 1 метр.
Новая «лира» позволяет вращаться на 360° и изогнута так, чтобы обеспечить больший диапазон наклона с большими модификаторами. «Лира» оснащена бесступенчатым односторонним креплением для удобного управления направлением прибора.
Вентилятор в осветителе на 9 дБА тише, чем в предыдущем поколении, и имеет 4 режима: Smart, Full Speed, Low Speed и Off для абсолютной тишины.
Порт USB позволяет обновлять прошивку, которая добавит новые функции в будущем, и может подавать питание на беспроводные приемники DMX (продаются отдельно) или другие устройства.
Приложение и управление DMX
Вы можете полностью управлять Forza II со своего телефона через Bluetooth с помощью бесплатного приложения NANLINK для iOS и Android.
Блок управления имеет блокировку входных и выходных портов DMX/RDM для расширенного управления.
Встроенный модуль 2.4G позволяет использовать пульт дистанционного управления WS-RC-C2 (продается отдельно) или блок передатчика WS-TB-1 (продается отдельно) для более крупных установок.

Характеристики:

  • Вид осветителя : моноблок
  • Особенности конструкции : активное охлаждение
  • Мощность (макс) : 500 Вт
  • Цветовая температура : 5600 K
  • RGB режим : Нет
  • Световой поток : 46613 лм
  • TLCI : 97
  • CRI : 96
  • Яркость : 11950 лк
  • FX режимы : Lightning, TV, Flash
  • Питание : сетевой адаптер, V-mount х2
  • Вход : 48В/12.5A
  • Дополнительные функции : DMX синхронизация
  • Имеет крепление : 5/8"
  • Габариты : 307 × 206 × 142 мм
  • Вес товара без упаковки : 2490 г
  • Байонет насадки : Bowens

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