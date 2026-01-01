NANLITE Forza II 500 LED осветитель. 

Светодиодный осветитель Nanlite Forza 500 II является максимально компактным и легким, при этом способен обеспечить мощность (95000 люкс на 1 метр со стандартным рефлектором).
Это второе поколение прибора, улучшенное во всех отношениях. Forza 500 II создан для профессионального производства с прочной конструкцией, вариантами управления для Bluetooth, 2.4G и DMX / RDM.
Новая матрица COB W(RG) защищена стеклянным покрытием. Характеристики CRI 96 и TLCI 97. Это первая в мире матрица W(RG) мощностью 500 Вт с цветовой температурой 5600K и возможностью регулировки перехода от зеленого к пурпурному с помощью + /- 80.
Новый блок управления с возможностью эффективной работы от сети переменного тока или от батарей V-Mount (продаются отдельно).
Новый блок управления на 37 % меньше, без вентилятора, может работать от одной батареи с V-образным креплением и имеет на 30 % больше времени. Имеется 12 встроенных эффектов, которые можно настроить и сохранить в качестве пресетов в приложении NANLINK.
Входящие в комплект кабели стали длиннее - 6 м для силового кабеля и 3 м для головного кабеля.
Линза Френеля FL-20G (продается отдельно) увеличивает светоотдачу до 225000 люкс на 1 метр.
Новая «лира» позволяет вращаться на 360° и изогнута так, чтобы обеспечить больший диапазон наклона с большими модификаторами. «Лира» оснащена бесступенчатым односторонним креплением для удобного управления направлением прибора.
Вентилятор в осветителе на 9 дБА тише, чем в предыдущем поколении, и имеет 4 режима: Smart, Full Speed, Low Speed и Off для абсолютной тишины.
Порт USB позволяет обновлять прошивку, которая добавит новые функции в будущем, и может подавать питание на беспроводные приемники DMX (продаются отдельно) или другие устройства.
Приложение и управление DMX
Вы можете полностью управлять Forza II со своего телефона через Bluetooth с помощью бесплатного приложения NANLINK для iOS и Android.
Блок управления имеет блокировку входных и выходных портов DMX/RDM для расширенного управления.
Встроенный модуль 2.4G позволяет использовать пульт дистанционного управления WS-RC-C2 (продается отдельно) или блок передатчика WS-TB-1 (продается отдельно) для более крупных установок.
Характеристики:
- Вид осветителя : моноблок
- Особенности конструкции : активное охлаждение
- Мощность (макс) : 500 Вт
- Цветовая температура : 5600 K
- RGB режим : Нет
- Световой поток : 46613 лм
- TLCI : 97
- CRI : 96
- Яркость : 11950 лк
- FX режимы : Lightning, TV, Flash
- Питание : сетевой адаптер, V-mount х2
- Вход : 48В/12.5A
- Дополнительные функции : DMX синхронизация
- Имеет крепление : 5/8"
- Габариты : 307 × 206 × 142 мм
- Вес товара без упаковки : 2490 г
- Байонет насадки : Bowens