NANLITE Forza II 300B Bi-color LED осветитель

Описание

Новая матрица COB W(RG) защищена стеклянным покрытием. Характеристики CRI 96 и TLCI 97. Это первая в мире матрица Bi-color W(RG) мощностью 300 Вт с возможностью регулировки перехода от зеленого к пурпурному с помощью + /- 80. Новый блок управления с возможностью эффективной работы от сети переменного тока или от батарей V-Mount (продаются отдельно). Имеется 12 встроенных эффектов, которые можно настроить и сохранить в качестве пресетов в приложении NANLINK(петля CCT/ петля INT/ вспышка/ импульс/ шторм/ ТВ/ папарацци/ свеча/ огонь/ плохая лампочка/ фейерверк/ взрыв и сварка). В комплект входит шестиметровый силовой кабель и трехметровый головной кабель. Новая «лира» позволяет вращаться на 360° и изогнута так, чтобы обеспечить больший диапазон наклона с большими модификаторами. «Лира» оснащена бесступенчатым односторонним креплением для удобного управления направлением прибора. Вентилятор в голове имеет 4 режима: Smart, Full Speed, Low Speed и Off для абсолютной тишины. Порт USB позволяет обновлять прошивку, которая добавит новые функции в будущем, и может подавать питание на беспроводные приемники DMX (продаются отдельно) или другие устройства. Приложение и управление DMX Вы можете полностью управлять Forza II со своего телефона через Bluetooth с помощью бесплатного приложения NANLINK для iOS и Android. Блок управления имеет блокировку входных и выходных портов DMX/RDM для расширенного управления. Встроенный модуль 2.4G позволяет использовать пульт дистанционного управления WS-RC-C2 (продается отдельно) или блок передатчика WS-TB-1 (продается отдельно) для более крупных установок.

Характеристики: