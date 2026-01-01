NANLITE Forza II 300 LED осветитель

Описание

Светодиодный осветитель Nanlite Forza 300 II является максимально компактным и легким, при этом способен обеспечить мощность (69400 люкс на 1 метр со стандартным рефлектором). Это второе поколение прибора, улучшенное во всех отношениях. Forza 300 II создан для профессионального производства с прочной конструкцией, вариантами управления для Б. Новая матрица COB W(RG) защищена стеклянным покрытием.

Характеристики CRI 96 и TLCI 97. Это первая в мире матрица W(RG) мощностью 300 Вт с цветовой температурой 5600K и возможностью регулировки перехода от зеленого к пурпурному с помощью + /- 80. Новый блок управления с возможностью эффективной работы от сети переменного тока или от батарей V-Mount (продаются отдельно).

Новый блок управления на 37 % меньше, без вентилятора, может работать от одной батареи с V-образным креплением и имеет на 30 % больше времени. Имеется 12 встроенных эффектов, которые можно настроить и сохранить в качестве пресетов в приложении NANLINK. Входящие в комплект кабели стали длиннее - 6 м для силового кабеля и 3 м для головного кабеля. Линза Френеля FL-20G (продается отдельно) увеличивает светоотдачу до 197000 люкс на 1 метре.

Новая «лира» позволяет вращаться на 360° и изогнута так, чтобы обеспечить больший диапазон наклона с большими модификаторами. «Лира» оснащена бесступенчатым односторонним креплением для удобного управления направлением прибора. Вентилятор в осветителе на 9 дБА тише, чем в предыдущем поколении, и имеет 4 режима: Smart, Full Speed, Low Speed и Off для абсолютной тишины. Порт USB позволяет обновлять прошивку, которая добавит новые функции в будущем, и может подавать питание на беспроводные приемники DMX (продаются отдельно) или другие устройства.

Приложение и управление DMX Вы можете полностью управлять Forza II со своего телефона через Bluetooth с помощью бесплатного приложения NANLINK для iOS и Android. Блок управления имеет блокировку входных и выходных портов DMX/RDM для расширенного управления. Встроенный модуль 2.4G позволяет использовать пульт дистанционного управления WS-RC-C2 (продается отдельно) или блок передатчика WS-TB-1 (продается отдельно) для более крупных установок.

Характеристики: