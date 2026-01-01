Nanlite Forza 720 LED светодиодный осветитель.

Описание

Регулировка светового потока от 100% до 0% позволяет быстро адаптировать Forza 720 к любой сцене без использования ND- или диффузных фильтров.

Forza 720 напрямую совместим со всей линейкой модификаторов света Bowens, включая линейку полноразмерных софтбоксов Nanlite.

Для обеспечения удобного доступа к управлению и возможности регулировать центр тяжести, панель управления Forza 720, адаптер переменного тока и аккумуляторная пластина были объединены в один вспомогательный блок, который легко подвешивается на осветительной стойке. Этот блок также служит точкой подключения протокола DMX, позволяя быстро адаптировать Forza 720 к любой системе, управляемой DMX. Для беспроводного управления используется мобильное приложение NANLINK через встроенный Bluetooth, пульт дистанционного управления WS-RC-C2 или WS-TB-1 (продается отдельно).

Запрограммированные спецэффекты позволяют легко имитировать креативные сценарии освещения, которые сложно воссоздать. Одним нажатием кнопки вы можете имитировать световые эффекты молнии, экрана телевизора, вспышки и неисправной лампочки (неисправная лампочка).

Независимо от наличия электроэнергии, Forza 720 может работать как от прилагаемого адаптера переменного тока, так и от батареи V-Mount 14,8 или 26 В (в комплект не входит).

Характеристики: