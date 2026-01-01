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Nanlite Forza 720 LED светодиодный осветитель
Nanlite Forza 720 LED светодиодный осветитель
Nanlite Forza 720 LED светодиодный осветитель
Nanlite Forza 720 LED светодиодный осветитель
Nanlite Forza 720 LED светодиодный осветитель

Nanlite Forza 720 LED светодиодный осветитель

Nanlite
Артикул: DAN-9244

Nanlite Forza 720 LED светодиодный осветитель.

Светодиодный профессиональный осветительный прибор (тип «моноблок»)  Forza 720 оснащается светодиодным модулем номинальной мощностью 800 Вт. Используя рефлектор с углом рассеивания 45 градусов, Forza 720 излучает 124000 люкс на 1 метр (5600К). При этом поддерживается высокий средний показатель CRI / TLCI 95/96, что обеспечивает точную цветопередачу. Байонет Bowens. 

Описание

Регулировка светового потока от 100% до 0% позволяет быстро адаптировать Forza 720 к любой сцене без использования ND- или диффузных фильтров.
Forza 720 напрямую совместим со всей линейкой модификаторов света Bowens, включая линейку полноразмерных софтбоксов Nanlite.
Для обеспечения удобного доступа к управлению и возможности регулировать центр тяжести, панель управления Forza 720, адаптер переменного тока и аккумуляторная пластина были объединены в один вспомогательный блок, который легко подвешивается на осветительной стойке. Этот блок также служит точкой подключения протокола DMX, позволяя быстро адаптировать Forza 720 к любой системе, управляемой DMX. Для беспроводного управления используется мобильное приложение NANLINK через встроенный Bluetooth, пульт дистанционного управления WS-RC-C2 или WS-TB-1 (продается отдельно).
Запрограммированные спецэффекты позволяют легко имитировать креативные сценарии освещения, которые сложно воссоздать. Одним нажатием кнопки вы можете имитировать световые эффекты молнии, экрана телевизора, вспышки и неисправной лампочки (неисправная лампочка).
Независимо от наличия электроэнергии, Forza 720 может работать как от прилагаемого адаптера переменного тока, так и от батареи V-Mount 14,8 или 26 В (в комплект не входит).

Характеристики:

  • Цветопередача индекс CRI: свыше 95
  • Цветопередача индекс TLCI: свыше 96
  • Цветовая температура (Kelvin): 5600K
  • Размеры прибора: 47,5 х 23,1 х 14,2 см
  • Вес прибора: 4,8 кг   
  • Стандартный рефлектор (lux)@ 3m 5600K with Reflector 10200 lux    
  • Без насадки (lux)@ 3m 5600K 3777 lux    
  • Насадка "Френель" FL-20 (luх)@ 3m 5600K
  • Spot 24980 lux @ 3m 5600K Flood 7832 lux 

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