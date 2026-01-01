Nanlite Forza 720 LED светодиодный осветитель.

Регулировка светового потока от 100% до 0% позволяет быстро адаптировать Forza 720 к любой сцене без использования ND- или диффузных фильтров.
Forza 720 напрямую совместим со всей линейкой модификаторов света Bowens, включая линейку полноразмерных софтбоксов Nanlite.
Для обеспечения удобного доступа к управлению и возможности регулировать центр тяжести, панель управления Forza 720, адаптер переменного тока и аккумуляторная пластина были объединены в один вспомогательный блок, который легко подвешивается на осветительной стойке. Этот блок также служит точкой подключения протокола DMX, позволяя быстро адаптировать Forza 720 к любой системе, управляемой DMX. Для беспроводного управления используется мобильное приложение NANLINK через встроенный Bluetooth, пульт дистанционного управления WS-RC-C2 или WS-TB-1 (продается отдельно).
Запрограммированные спецэффекты позволяют легко имитировать креативные сценарии освещения, которые сложно воссоздать. Одним нажатием кнопки вы можете имитировать световые эффекты молнии, экрана телевизора, вспышки и неисправной лампочки (неисправная лампочка).
Независимо от наличия электроэнергии, Forza 720 может работать как от прилагаемого адаптера переменного тока, так и от батареи V-Mount 14,8 или 26 В (в комплект не входит).
Характеристики:
- Цветопередача индекс CRI: свыше 95
- Цветопередача индекс TLCI: свыше 96
- Цветовая температура (Kelvin): 5600K
- Размеры прибора: 47,5 х 23,1 х 14,2 см
- Вес прибора: 4,8 кг
- Стандартный рефлектор (lux)@ 3m 5600K with Reflector 10200 lux
- Без насадки (lux)@ 3m 5600K 3777 lux
- Насадка "Френель" FL-20 (luх)@ 3m 5600K
- Spot 24980 lux @ 3m 5600K Flood 7832 lux