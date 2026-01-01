Nanlite Forza 60B Bi-color LED Kit светодиодный осветитель

Описание

В приборе Forza 60B используется светодиодный модуль COB с изменяемым диапазоном цветовой температуры от 2700K до 6500K, что позволяет быстро сбалансировать естественное или искусственное освещение без использования компенсационных фильтров.

Используя стандартный рефлектор с углом рассеивания 60 градусов, Forza 60B излучает 13830 люкс на 1 метр (5600К). При этом поддерживается высокий средний показатель CRI / TLCI 96/98, что обеспечивает точную цветопередачу.

Регулировка светового потока от 100% до 0% позволяет быстро адаптировать Forza 60B к любой сцене без использования ND- или диффузных фильтров.

Благодаря активному бесшумному вентилятору Forza 60B может использоваться даже в самых чувствительных к звуку ситуациях.

Forza 60B напрямую совместим со специальной линейкой модификаторов света Forza 60. Дополнительный адаптер крепления Bowens расширяет совместимость с огромным количеством модификаторов света, включая линейку полноразмерных софтбоксов Nanlite.

В комплект входит батарейный блок, который позволяет использовать прибл. 1 час автономной работы при 100% яркости, используя две батареи Sony NP-F750. Позволяет работать в любом месте независимо от наличия электроэнергии. Другие варианты питания включают AC Adaper (входит в комплект) или батарею V-Mount на 14,8 Вт через батарейную рукоятку.

Запрограммированные спецэффекты позволяют легко имитировать различные сценарии освещения.

Технические характеристики:

Цветопередача индекс CRI - свыше 97

Цветопередача индекс TLCI - свыше 99

Цветовая температура - 2700K - 6500K

Световой поток при 3200К - 4530

Размеры прибора - 19,9 х 10,5 х 8,5 см

Вес прибора - 0,83 кг