Nanlite Forza 500 LED осветитель

Описание

Forza 500 оснащен светодиодным модулем COB. Используя стандартный рефлектор с углом рассеивания 55 градусов, Forza 500 излучает 93350 люкс на 1 метр (5600К). При этом поддерживается высокий средний показатель CRI / TLCI 97/95, что обеспечивает точную цветопередачу.

При использовании насадки «Френель» FL-20 (в комплект не входит) световой поток достигает 210000 люкс на 1 метр.

Регулировка светового потока от 100% до 0% позволяет быстро адаптировать Forza 500 к любой сцене без использования ND- или диффузных фильтров.

Forza 500 напрямую совместим со всей линейкой модификаторов света Bowens, включая линейку полноразмерных софтбоксов Nanlite.

Для обеспечения удобного доступа к управлению и возможности регулировать центр тяжести, панель управления Forza 500, адаптер переменного тока и аккумуляторная пластина были объединены в один вспомогательный блок, который легко подвешивается на осветительной стойке. Этот блок также служит точкой подключения протокола DMX, позволяя быстро адаптировать Forza 500 к любой системе, управляемой DMX.

Запрограммированные спецэффекты позволяют легко имитировать креативные сценарии освещения.

Независимо от наличия электроэнергии, Forza 500 может работать как от прилагаемого адаптера переменного тока, так и от батареи V-Mount 26 (в комплект не входит).



Технические характеристики:



Цветопередача индекс CRI - свыше 97

Цветопередача индекс TLCI - свыше 95

Цветовая температура - 5600K

Световой поток при 5600К - 46613 лмн

Размеры прибора - 33 х 22,5 х 14 см

Вес прибора - 6 кг