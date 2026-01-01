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Nanlite Forza 500 LED осветитель
Nanlite Forza 500 LED осветитель
Nanlite Forza 500 LED осветитель
Nanlite Forza 500 LED осветитель
Nanlite Forza 500 LED осветитель
Nanlite Forza 500 LED осветитель

Nanlite Forza 500 LED осветитель

Nanlite
Артикул: DAN-9076


Nanlite Forza 500 LED - светодиодный профессиональный осветительный прибор (тип «моноблок»).

Описание

Forza 500 оснащен светодиодным модулем COB. Используя стандартный рефлектор с углом рассеивания 55 градусов, Forza 500 излучает 93350 люкс на 1 метр (5600К). При этом поддерживается высокий средний показатель CRI / TLCI 97/95, что обеспечивает точную цветопередачу.
При использовании насадки «Френель» FL-20 (в комплект не входит) световой поток достигает 210000 люкс на 1 метр.
Регулировка светового потока от 100% до 0% позволяет быстро адаптировать Forza 500 к любой сцене без использования ND- или диффузных фильтров.
Forza 500 напрямую совместим со всей линейкой модификаторов света Bowens, включая линейку полноразмерных софтбоксов Nanlite.
Для обеспечения удобного доступа к управлению и возможности регулировать центр тяжести, панель управления Forza 500, адаптер переменного тока и аккумуляторная пластина были объединены в один вспомогательный блок, который легко подвешивается на осветительной стойке. Этот блок также служит точкой подключения протокола DMX, позволяя быстро адаптировать Forza 500 к любой системе, управляемой DMX.
Запрограммированные спецэффекты позволяют легко имитировать креативные сценарии освещения.
Независимо от наличия электроэнергии, Forza 500 может работать как от прилагаемого адаптера переменного тока, так и от батареи V-Mount 26 (в комплект не входит).


Технические характеристики:

Цветопередача индекс CRI - свыше 97
Цветопередача индекс TLCI - свыше 95
Цветовая температура - 5600K
Световой поток при 5600К - 46613 лмн
Размеры прибора - 33 х 22,5 х 14 см
Вес прибора - 6 кг

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