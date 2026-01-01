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Nanlite Forza 300 LED светодиодный осветитель
Nanlite Forza 300 LED светодиодный осветитель
Nanlite Forza 300 LED светодиодный осветитель
Nanlite Forza 300 LED светодиодный осветитель
Nanlite Forza 300 LED светодиодный осветитель
Nanlite Forza 300 LED светодиодный осветитель

Nanlite Forza 300 LED светодиодный осветитель

Nanlite
Артикул: DAN-8878

Nanlite Forza 300 - светодиодный профессиональный осветительный прибор (тип «моноблок»).

Описание

Forza 300 оснащен светодиодным модулем COB. Используя стандартный рефлектор с углом рассеивания 55 градусов, Forza 300 излучает 68060 люкс на 1 метр (5600К). При этом поддерживается высокий средний показатель CRI / TLCI 98/95, что обеспечивает точную цветопередачу.

При использовании насадки «Френель» FL-20 (в комплект не входит) световой поток достигает 128679 люкс на 1 метр.

Регулировка светового потока от 100% до 0% позволяет быстро адаптировать Forza 300 к любой сцене без использования ND- или диффузных фильтров.

Forza 300 напрямую совместим со всей линейкой модификаторов света Bowens, включая линейку полноразмерных софтбоксов Nanlite.

Для обеспечения удобного доступа к управлению и возможности регулировать центр тяжести, панель управления Forza 300, адаптер переменного тока и аккумуляторная пластина были объединены в один вспомогательный блок, который легко подвешивается на осветительной стойке. 

Запрограммированные спецэффекты позволяют легко имитировать креативные сценарии освещения. 

Независимо от наличия электроэнергии, Forza 300 может работать как от прилагаемого адаптера переменного тока, так и от батареи V-Mount 14,8 (в комплект не входит).

Технические характеристики:

Цветопередача индекс CRI - свыше 98

Цветопередача индекс TLCI - свыше 95

Цветовая температура - 5600K

Световой поток при 5600К - 29440

Размеры прибора - 33 х 22,5 х 13 см

Вес прибора - 5,04 кг

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