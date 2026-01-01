Nanlite Forza 200 LED светодиодный осветитель

Описание

Forza 200 оснащен светодиодным модулем COB. Используя стандартный рефлектор с углом рассеивания 60 градусов, Forza 200 излучает 37540 люкс на 1 метр (5600К). При этом поддерживается высокий средний показатель CRI / TLCI 98/97, что обеспечивает точную цветопередачу.

При использовании насадки «Френель» FL-20 (в комплект не входит) световой поток достигает 126413 люкс на 1 метр.

Регулировка светового потока от 100% до 0% позволяет быстро адаптировать Forza 200 к любой сцене без использования ND- или диффузных фильтров.

Forza 200 напрямую совместим со всей линейкой модификаторов света Bowens, включая линейку полноразмерных софтбоксов Nanlite.

Запрограммированные спецэффекты позволяют легко имитировать креативные сценарии освещения. Одним нажатием кнопки можно имитировать 12 различных практических световых эффектов.

Независимо от наличия электроэнергии, Forza 200 может работать как от прилагаемого адаптера переменного тока, так и от батареи V-Mount на 26 В (в комплект не входит). В качестве альтернативы он также может работать с V-образным креплением 14,8 В с уменьшенной выходной мощностью 120 Вт.

Технические характеристики:

Цветопередача индекс CRI - свыше 98

Цветопередача индекс TLCI - свыше 97

Цветовая температура - 5600K

Световой поток при 5600К - 21460

Размеры прибора - 31,5 х 21 х 11,5 см

Вес прибора - 2,26 кг