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Nanlite Forza 150B Bi-Color LED светодиодный осветитель
Nanlite Forza 150B Bi-Color LED светодиодный осветитель
Nanlite Forza 150B Bi-Color LED светодиодный осветитель

Nanlite Forza 150B Bi-Color LED светодиодный осветитель

Nanlite
Артикул: DAN-9242

Nanlite Forza 150B Bi-Color LED светодиодный осветитель.


В приборе Forza 150B используется светодиодный модуль COB с изменяемым диапазоном цветовой температуры от 2700K до 6500K. Это позволяет быстро сбалансировать естественное или искусственное освещение без использования компенсационных фильтров. Дополнительный адаптер крепления Bowens продается отдельно.

Описание

Используя стандартный рефлектор с углом рассеивания 60 градусов, Forza 150B излучает 23130 люкс на 1 метр (5600К). При этом поддерживается высокий средний показатель CRI / TLCI 96/98, что обеспечивает точную цветопередачу.
Регулировка светового потока от 100% до 0% позволяет быстро адаптировать Forza 150B к любой сцене без использования ND- или диффузных фильтров.
Благодаря активному бесшумному вентилятору Forza 150 может использоваться даже в самых чувствительных к звуку ситуациях.
Forza 150B напрямую совместим со специальной линейкой модификаторов света Forza FM. Дополнительный адаптер крепления Bowens (продается отдельно) расширяет совместимость с огромным количеством модификаторов света, включая линейку полноразмерных софтбоксов Nanlite.
Запрограммированные спецэффекты позволяют легко имитировать креативные сценарии освещения.
На панели управления расположена точка подключения протокола DMX, позволяя быстро адаптировать прибор к любой системе, управляемой по DMX.
Вы можете работать в любом месте независимо от наличия электроэнергии. Варианты питания включают AC Adaper (входит в комплект) или батарею V-Mount на 14,8 или 26 Вт через батарейную рукоятку (продается отдельно).

Характеристики: 

  • мощность 170Wэл.
  • питание DC24V/7.5AAC100-240V 50/60Hz
  • угол рассеивания 120°
  • размеры(мм) Осветитель: 247×133×115мм                                                     
  • вес (кг) осветитель: 1.56 кг
  • кабель 4.5 м
  • управление - контроллер на корпусе прибора 2.4GHz - радиопульт Bluetooth  - Nanlink DMX RDM 
  • регулировка 0-100%
  • CRI > 96
  • TLCI > 98CCT
  • 2700K-6500K

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