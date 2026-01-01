Nanlite Forza 150B Bi-Color LED светодиодный осветитель.

Описание

Используя стандартный рефлектор с углом рассеивания 60 градусов, Forza 150B излучает 23130 люкс на 1 метр (5600К). При этом поддерживается высокий средний показатель CRI / TLCI 96/98, что обеспечивает точную цветопередачу.

Регулировка светового потока от 100% до 0% позволяет быстро адаптировать Forza 150B к любой сцене без использования ND- или диффузных фильтров.

Благодаря активному бесшумному вентилятору Forza 150 может использоваться даже в самых чувствительных к звуку ситуациях.

Forza 150B напрямую совместим со специальной линейкой модификаторов света Forza FM. Дополнительный адаптер крепления Bowens (продается отдельно) расширяет совместимость с огромным количеством модификаторов света, включая линейку полноразмерных софтбоксов Nanlite.

Запрограммированные спецэффекты позволяют легко имитировать креативные сценарии освещения.

На панели управления расположена точка подключения протокола DMX, позволяя быстро адаптировать прибор к любой системе, управляемой по DMX.

Вы можете работать в любом месте независимо от наличия электроэнергии. Варианты питания включают AC Adaper (входит в комплект) или батарею V-Mount на 14,8 или 26 Вт через батарейную рукоятку (продается отдельно).



Характеристики: