Nanlite Forza 150B Bi-Color LED светодиодный осветитель.

Используя стандартный рефлектор с углом рассеивания 60 градусов, Forza 150B излучает 23130 люкс на 1 метр (5600К). При этом поддерживается высокий средний показатель CRI / TLCI 96/98, что обеспечивает точную цветопередачу.
Регулировка светового потока от 100% до 0% позволяет быстро адаптировать Forza 150B к любой сцене без использования ND- или диффузных фильтров.
Благодаря активному бесшумному вентилятору Forza 150 может использоваться даже в самых чувствительных к звуку ситуациях.
Forza 150B напрямую совместим со специальной линейкой модификаторов света Forza FM. Дополнительный адаптер крепления Bowens (продается отдельно) расширяет совместимость с огромным количеством модификаторов света, включая линейку полноразмерных софтбоксов Nanlite.
Запрограммированные спецэффекты позволяют легко имитировать креативные сценарии освещения.
На панели управления расположена точка подключения протокола DMX, позволяя быстро адаптировать прибор к любой системе, управляемой по DMX.
Вы можете работать в любом месте независимо от наличия электроэнергии. Варианты питания включают AC Adaper (входит в комплект) или батарею V-Mount на 14,8 или 26 Вт через батарейную рукоятку (продается отдельно).
Характеристики:
- мощность 170Wэл.
- питание DC24V/7.5AAC100-240V 50/60Hz
- угол рассеивания 120°
- размеры(мм) Осветитель: 247×133×115мм
- вес (кг) осветитель: 1.56 кг
- кабель 4.5 м
- управление - контроллер на корпусе прибора 2.4GHz - радиопульт Bluetooth - Nanlink DMX RDM
- регулировка 0-100%
- CRI > 96
- TLCI > 98CCT
- 2700K-6500K