NANLITE Forza 150B Bi-Color LED осветитель

Характеристики:
- Мощность лампы 170 Вт
- Цветовая температура 2700-6500K
- Угол рассеивания 120°
- CRI 96+
- TLCI 98+
- Светоотдача 23130 люкс (5600К 1 м)
- Регулировка мощности 1-100% (плавная)
- Байонет Bowens
- Спецэффекты CCT LOOP/ INT LOOP/ вспышка / импульс / шторм / ТВ / папарацци / свеча / огонь / плохая лампочка / фейерверк / взрыв и сварка.
- Беспроводное управление 2,4 ГГц, Bluetooth, DMX/RDM
- Питание DC24V/7.5A AC100-240V 50/60Hz.
- Совместим с аккумулятором 14,8 В с V-образным креплением
- Размеры осветителя 247 × 133 × 115 мм
- Вес осветителя 1,56 кг