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NANLITE Forza 150B Bi-Color LED осветитель
NANLITE Forza 150B Bi-Color LED осветитель
NANLITE Forza 150B Bi-Color LED осветитель
NANLITE Forza 150B Bi-Color LED осветитель
NANLITE Forza 150B Bi-Color LED осветитель

NANLITE Forza 150B Bi-Color LED осветитель

Nanlite
Артикул: OLE-2592

Светодиодный моноблок с питанием от сети переменного тока с выносным блоком питания. Возможно подключение аккумулятора с v-образным креплением. Мощность 170 Вт, цветовая температура от 2700K до 6500K, CRI / TLCI 96/98. Светоотдача (стандартный рефлектор) 23130 люкс на 1 метр (5600К). 12 предустановленных спецэффектов. Байонет Bowens. В комплекте защитный чехол для хранения и транспортировки.

Описание

Характеристики:

  • Мощность лампы 170 Вт
  • Цветовая температура 2700-6500K 
  • Угол рассеивания 120°
  • CRI 96+
  • TLCI 98+
  • Светоотдача 23130 люкс (5600К 1 м) 
  • Регулировка мощности 1-100% (плавная)
  • Байонет Bowens
  • Спецэффекты CCT LOOP/ INT LOOP/ вспышка / импульс / шторм / ТВ / папарацци / свеча / огонь / плохая лампочка / фейерверк / взрыв и сварка.
  • Беспроводное управление 2,4 ГГц, Bluetooth, DMX/RDM
  • Питание DC24V/7.5A AC100-240V 50/60Hz.
  • Совместим с аккумулятором 14,8 В с V-образным креплением
  • Размеры осветителя 247 × 133 × 115 мм  
  • Вес осветителя 1,56 кг

Комплектация

  • 1 светодиодный прожектор Forza 150B
  • 1x адаптер питания 24 В, 7,5 А с V-образной пластиной
  • 1x кабель питания длиной 14,7 футов (4,5 м)
  • 1x RF-FZ60 отражатель 55 градусов
  • 1x адаптер Bowens для крепления FM
  • 1x крышка ASCAPFMM COB
  • 1x сумка для переноски
  • 1x Руководство пользователя

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