NANLITE Forza 150B Bi-Color LED осветитель

Артикул: OLE-2592

Светодиодный моноблок с питанием от сети переменного тока с выносным блоком питания. Возможно подключение аккумулятора с v-образным креплением. Мощность 170 Вт, цветовая температура от 2700K до 6500K, CRI / TLCI 96/98. Светоотдача (стандартный рефлектор) 23130 люкс на 1 метр (5600К). 12 предустановленных спецэффектов. Байонет Bowens. В комплекте защитный чехол для хранения и транспортировки.