Nanlite Compac 200 Studio LED светодиодная панель

Описание

Обеспечивает освещение, аналогичное большим софтбоксам, но при меньшем размере и максимальном удобстве светопостановки. Это делает их идеальным вариантом для портретной съемки, интервью, прямых трансляций, фуд-фотографии, видеоблогов и многого другого.



Nanlite Compac 200 использует высокоэффективные светодиоды, обеспечивающие световой поток до 16720 люмен (4960 люкс на 1 м, 5600K).



Регулировка светового потока от 100% до 0% позволяет быстро адаптировать прибор к любой сцене без использования ND- или диффузных фильтров.



Compac поставляется со стандартным 5/8-дюймовым креплением и может быть установлен на любую стандартную осветительную стойку.

Характеристики: