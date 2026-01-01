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Nanlite Compac 200 Studio LED светодиодная панель
Nanlite Compac 200 Studio LED светодиодная панель
Nanlite Compac 200 Studio LED светодиодная панель

Nanlite Compac 200 Studio LED светодиодная панель

Nanlite
Артикул: MTG-2198

Nanlite Compac 200 Studio LED светодиодная панель. Nanlite Compac 200 использует высокоэффективные светодиоды, обеспечивающие световой поток до 16720 люмен (4960 люкс на 1 м, 5600K). Регулировка светового потока от 100% до 0% позволяет быстро адаптировать прибор к любой сцене без использования ND- или диффузных фильтров. Мощность 200 Вт. 

Описание

Обеспечивает освещение, аналогичное большим софтбоксам, но при меньшем размере и максимальном удобстве светопостановки. Это делает их идеальным вариантом для портретной съемки, интервью, прямых трансляций, фуд-фотографии, видеоблогов и многого другого.


Nanlite Compac 200 использует высокоэффективные светодиоды, обеспечивающие световой поток до 16720 люмен (4960 люкс на 1 м, 5600K).


Регулировка светового потока от 100% до 0% позволяет быстро адаптировать прибор к любой сцене без использования ND- или диффузных фильтров.


Compac поставляется со стандартным 5/8-дюймовым креплением и может быть установлен на любую стандартную осветительную стойку.

Характеристики:

  • Мощность - 200 Вт.
  • Цветовая температура - 5600К.
  • Размеры : 
  • высота - 81,8
  • ширина - 50
  • толщина - 10,4
  • вес (кг) - 6

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