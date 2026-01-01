Grifon Led 500 W светодиодный осветитель

Осветитель представляет из себя плоский источник света с расположенными по всей площади яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой 5600 К.
Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.
На стойку прибор крепится с помощью держателя лира. Возможен наклон светильника вперед и назад с фиксацией прижимными винтами по бокам.
В комплекте поставки имеются шторки, пульт ДУ и цветные фильтры.