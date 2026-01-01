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Grifon Led 500 W светодиодный осветитель
Grifon Led 500 W светодиодный осветитель
Grifon Led 500 W светодиодный осветитель
Grifon Led 500 W светодиодный осветитель
Grifon Led 500 W светодиодный осветитель

Grifon Led 500 W светодиодный осветитель

Grifon
Артикул: DAN-5619

Светодиодный осветитель Grifon Led 500 W.

Компактный и легкий светодиодный осветитель. Цветовая температура 5600 К. Мощность 32 W (эквивалент лампы накаливания 500 Вт), с максимальной яркостью 2900 люкс на 1 метр. Прибор питается от сети через адаптер (в комплекте) или от двух съемных аккумуляторов (приобретаются дополнительно).

Описание

Осветитель представляет из себя плоский источник света с расположенными по всей площади яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой 5600 К. 

Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.

На стойку прибор крепится с помощью держателя лира. Возможен наклон светильника вперед и назад с фиксацией прижимными винтами по бокам.

В комплекте поставки имеются шторки, пульт ДУ и цветные фильтры.

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