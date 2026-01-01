GreenBean Ultrapanel 576 LED BD осветитель светодиодный

Описание

Панель состит из 576 супер-ярких светодиодов обеспечивающих равномерный световой поток с температурой 5500К (дневной свет). В конструкции используются светодиоды последнего поколения с увеличенной светоотдачей, они генерируют 3800 лм света.

Яркость плавно регулируется от 10% до 100%, с шагом 1%, без мерцания или цветового сдвига, текущее значение яркости отображается на цифровом дисплее. Коэффициент CRI больше 95, это обеспечивает отличную цветопередачу при освещении объекта. Видимый цвет объекта максимально соответствует его естественному цвету.

Поворотная лира позволит установить осветитель на стойку или подвесить на потолочные системы крепления. Бесшумная конвекционная система охлаждения обеспечит продолжительную работу прибора и не помешает записи звука при съемке.

В комплекте фильтры (3200 К и белый рассеивающий), шторки, адаптер питания и сумка для транспортировки.

Характеристики: