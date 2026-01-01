GreenBean UltraPanel 1092 LED BD осветитель светодиодный

Описание

Ультратонкая светодиодная осветительная панель со шторками, обеспечивающая равномерный световой поток с температурой 5500К (3200К с фильтром). Легкий и прочный корпус из алюминиевого сплава, высокая производительность освещения и надежная система управления делают прибор пригодным для решения самых сложных задач по освещению.

В конструкции используются светодиоды последнего поколения с повышеной светоотдачей, они генерируют 6700 Лм света высокого спектрального качества. Яркость плавно регулируется от 0 до 100% с шагом 1%, без мерцания или цветового сдвига, текущее значение яркости отображается на ЖК-экране.

Высокий коэффициент CRI обеспечивает отличную цветопередачу при освещении объекта. Видимый цвет объекта максимально соответствует его естественному цвету.

Поворотная лира, с возможностью смещения вдоль корпуса, позволяет пользователю установить осветитель на стойку или подвесить на потолочные системы крепления. Бесшумная конвекционная система охлаждения не помешает записи звука при съемке.

В комплекте фильтры (3200К и белый рассеивающий), шторки, адаптер питания и сумка для транспортировки.

Характеристики: