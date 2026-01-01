GreenBean SunLight PRO 500 LED светодиодный осветитель

Артикул: DAN-9255

Студийный светодиодный осветитель GreenBean SunLight PRO 500 LED, мощность светодиода 500 Вт, цветовая температура - 5600 К. Светильник имеет плавное регулирование яркости от 10 до 100% и 5 встроенных световых эффектов, внешний блок управления с двумя площадками для аккумуляторов V-mount, поддержку протокола DMX512. Байонет - Bowens. В комплекте рефлектор, пульт ДУ, сумка-кофр. Осветитель может использоваться в составе студийного оборудования с DMX управлением и выполнять различные световые сценарии, соединяясь с другими осветителями в линию длиной до 500 метров. При наличии в линии управляющего сигнала DMX управление осветителем переходит к системе DMX.