images
images
images
images
images
images
images
images
GreenBean SunLight PRO 500 LED светодиодный осветитель
GreenBean SunLight PRO 500 LED светодиодный осветитель
GreenBean SunLight PRO 500 LED светодиодный осветитель
GreenBean SunLight PRO 500 LED светодиодный осветитель
GreenBean SunLight PRO 500 LED светодиодный осветитель
GreenBean SunLight PRO 500 LED светодиодный осветитель
GreenBean SunLight PRO 500 LED светодиодный осветитель
GreenBean SunLight PRO 500 LED светодиодный осветитель

GreenBean SunLight PRO 500 LED светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: DAN-9255

Студийный светодиодный осветитель GreenBean SunLight PRO 500 LED, мощность светодиода 500 Вт, цветовая температура - 5600 К. Светильник имеет плавное регулирование яркости от 10 до 100% и 5 встроенных световых эффектов, внешний блок управления с двумя площадками для аккумуляторов V-mount, поддержку протокола DMX512. Байонет - Bowens. В комплекте рефлектор, пульт ДУ, сумка-кофр. Осветитель может использоваться в составе студийного оборудования с DMX управлением и выполнять различные световые сценарии, соединяясь с другими осветителями в линию длиной до 500 метров. При наличии в линии управляющего сигнала DMX управление осветителем переходит к системе DMX.

Описание

Характеристики:

  • мощность светодиода - 500 Вт
  • световой поток - 16200 люкс
  • индекс цветопередачи CRI - >96
  • цветовая температура - 5600 К
  • регулировка мощности светового потока - плавная, от 10 до 100%.
  • дистанционное управление - радио 2,4 ГГц
  • управление DMX - DMX512
  • электропитание - 85-265 В, 50 Гц
  • питание пульта ДУ - 2 батарея типа ААА
  • система охлаждения - активная микропроцессорная с низким уровнем шума
  • байонет - Bowens
  • крепление - 5/8"
  • материал корпуса - алюминиевый сплав
  • материал кронштейна - сталь

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-16 %
Fotokvant LEDF-539AJ Black KIT кольцевой осветитель настольный с подставкой черный
Fotokvant LEDF-539AJ Black KIT кольцевой осветитель настольный с подставкой черный
Fotokvant LEDF-539AJ Black KIT кольцевой осветитель настольный с подставкой черный
Арт. DAN-6196
Fotokvant LEDF-539AJ Black KIT кольцевой осветитель настольный с подставкой черный
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 1 дн, 14 ч

Кольцевой осветитель Fotokvant LEDF-539AJ Black KIT USB с подставкой, цвет - белый.

Осветитель кольцевой мощностью 10 Вт на 96 светодиодов, внешний диаметр - 26 см. Светильник изготовлен из технополимера. Питание осуществляется через USB-коннектор. Блок управления на осветителе состоит из кнопки включения и кнопок + и - для регулировки яркости. В комплекте также подставка база, телескопическая стойка, зеркало и держатель для смартфона. Цвет - черный. Вес - 2 кг.

-15.82 %3 540 ₽
2 980 ₽
В корзину

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 2. Пошаговая инструкция
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 2. Пошаговая инструкция
Ги Бурден - провокационный гений fashion-съемки
Ги Бурден - провокационный гений fashion-съемки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.