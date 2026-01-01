GreenBean SunLight PRO 500 LED светодиодный осветитель

Характеристики:
- мощность светодиода - 500 Вт
- световой поток - 16200 люкс
- индекс цветопередачи CRI - >96
- цветовая температура - 5600 К
- регулировка мощности светового потока - плавная, от 10 до 100%.
- дистанционное управление - радио 2,4 ГГц
- управление DMX - DMX512
- электропитание - 85-265 В, 50 Гц
- питание пульта ДУ - 2 батарея типа ААА
- система охлаждения - активная микропроцессорная с низким уровнем шума
- байонет - Bowens
- крепление - 5/8"
- материал корпуса - алюминиевый сплав
- материал кронштейна - сталь