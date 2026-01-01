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GreenBean SunLight PRO 340 LED светодиодный осветитель
GreenBean SunLight PRO 340 LED светодиодный осветитель
GreenBean SunLight PRO 340 LED светодиодный осветитель
GreenBean SunLight PRO 340 LED светодиодный осветитель
GreenBean SunLight PRO 340 LED светодиодный осветитель
GreenBean SunLight PRO 340 LED светодиодный осветитель
GreenBean SunLight PRO 340 LED светодиодный осветитель

GreenBean SunLight PRO 340 LED светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: DAN-3968

Светодиодный осветитель GreenBean SunLight PRO 340 LED.

Cтудийный светодиодный осветитель с цветовой температурой 5600 К. Питание - внешний блок управления с гнездами для 2 аккумуляторов V-mount, или от сети. Поддержка протокола DMX512. Байонет Bowens, мощность светодиодов 340 Вт. Имеет плавное регулирование яркости 10-100%, 99-канальный пульт ДУ, сетевой адаптер.

Описание

Светодиодный осветитель для студийной кино- фотосъемки. При любой яркости индекс цветопередачи CRI составляет более 95.

Блок управления с валкодером и цифровым дисплеем снабжен ремнем для переноски или подвешивания на стойке. Длина кабеля для соединения блока с осветителем - 1,9 м. На расстоянии до 50 м работой осветителя можно также управлять с 99-канального пульта.

Малошумные вентиляторы и автоматическая защита от перегрева позволяют длительно использовать осветитель при полной мощности.

Рефлектор диаметром 175 мм крепится на осветитель посредством байонета Bowens. Его внутренняя поверхность имеет серебристое фактурное покрытие. На рефлекторе предусмотрен держатель для зонта.

Для питания осветителя и блока используется сетевой адаптер или 2 аккумуляторные батареи V-mount (приобретаются отдельно). Сетевой адаптер с выключателем снабжен ремнем для переноски или подвешивания на стойку.

Металлический корпус осветителя устойчив к механическому воздействию. Металлический кронштейн типа лира позволяет отрегулировать наклон осветителя и надежно закрепить в нужном положении с помощью фиксатора с зубчатым соединением и резиновой прокладкой.

В комплект входит кофр с органайзером внутреннего пространства.

Характеристики:

  • мощность светодиодов (суммарная) - 340 Вт
  • световой поток - 27000 лм
  • индекс цветопередачи CRI - 95
  • цветовая температура - 5600 К +/– 200 К
  • регулировка мощности светового потока - плавная, от 10 до 100 проц.
  • электропитание - 100–240 В, 50 Гц или 2 аккумулятора V-mount (приобретаются отдельно)
  • система охлаждения - активная, встроенные вентиляторы
  • байонет - Bowens
  • размер крепления - 5/8"
  • материал корпуса - Алюминиевый сплав
  • материал кронштейна - Сталь
  • размеры с колпаком - 123х330 мм

Комплектация

  • Осветитель GreenBean SunLight PRO 340 LED.
  • Рефлектор с креплением Bowens.
  • Блок управления осветителем.
  • Пульт ДУ 2,4 ГГц.
  • Сетевой адаптер с выключателем.
  • Соединительный кабель блока управления.
  • Сетевой кабель адаптера.
  • Кабель питания.
  • Защитный колпак.
  • Кофр для хранения и переноски.
  • Руководство по эксплуатации.

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