GreenBean SunLight PRO 340 LED светодиодный осветитель

Описание

Светодиодный осветитель для студийной кино- фотосъемки. При любой яркости индекс цветопередачи CRI составляет более 95.

Блок управления с валкодером и цифровым дисплеем снабжен ремнем для переноски или подвешивания на стойке. Длина кабеля для соединения блока с осветителем - 1,9 м. На расстоянии до 50 м работой осветителя можно также управлять с 99-канального пульта.

Малошумные вентиляторы и автоматическая защита от перегрева позволяют длительно использовать осветитель при полной мощности.

Рефлектор диаметром 175 мм крепится на осветитель посредством байонета Bowens. Его внутренняя поверхность имеет серебристое фактурное покрытие. На рефлекторе предусмотрен держатель для зонта.

Для питания осветителя и блока используется сетевой адаптер или 2 аккумуляторные батареи V-mount (приобретаются отдельно). Сетевой адаптер с выключателем снабжен ремнем для переноски или подвешивания на стойку.

Металлический корпус осветителя устойчив к механическому воздействию. Металлический кронштейн типа лира позволяет отрегулировать наклон осветителя и надежно закрепить в нужном положении с помощью фиксатора с зубчатым соединением и резиновой прокладкой.

В комплект входит кофр с органайзером внутреннего пространства.

Характеристики: