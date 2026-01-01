GreenBean SunLight PRO 300COB DMX светодиодный осветитель

Осветитель может использоваться как источник основного, заполняющего или контрового света на съемочной площадке или сцене.
Светодиодная COB-матрица, выдает световой поток с постоянной цветовой температурой 5600 K и уровнем цветопередачи CRI> 98 при любой установленной мощности. Круглая светодиодная матрица формирует круглое, равномерно яркое световое пятно с четкими краями.
Два диммера с подсветкой, расположенные слева и справа на корпусе осветителя, предназначены для ручного управления и настройки. Правый диммер отвечает за установку мощности осветителя, а нажатие диммера в качестве кнопки помогает выбрать канал DMX. Левый диммер – за настройку и выбор номера ID радиоканала.
Пульт дистанционного управления с LCD-дисплеем (с подсветкой) включает и выключает осветитель, регулирует яркость в пределах от 1 до 100% с шагом 1%. Номер канала для управления при помощи пульта выбирается от 0 до 5. Для питания пульта ДУ используется две батареи формата ААА.
Технология управления по протоколу DMX-512, которую поддерживает светодиодный осветитель, позволяет выполнять различные световые сценарии во времени. На панели управления осветителя присутствует разъемы DMX RJ45 вход и выход, дающие возможность подключить осветитель по DMX-протоколу совместно с другими приборами в линию до 500 метров.
Вентилятор, встроенный в прочный металлический корпус осветителя, служит для защиты от перегрева. Вентилятор работает практически бесшумно, благодаря чему осветитель можно использовать во время первичной записи звука при длительной видеосъемке или на сцене.
Осветитель оснащен металлическим байонетом Bowens, который подходит для большого количества различных светомодифицирующих насадок. В комплект входит стандартный рефлектор диаметром 185 мм параболической формы с фактурной серебристой внутренней поверхностью.
Прибор устанавливается на стойку со шпиготом 5/8" (в комплект не входит) при помощи металлического кронштейна лиры. Угол наклона осветителя регулируется, положение надежно фиксируется при помощи двух ручек-фиксаторов с зубчатым зацеплением. В кронштейне предусмотрено крепление для зонта.
Характеристики:
- мощность светодиода - 300 Вт
- световой поток - 30000 Лм
- индекс цветопередачи CRI - >98
- цветовая температура - 5600 К
- регулировка мощности светового потока - плавная, от 1 до 100 проц.
- дистанционное управление - радио 2,4 ГГц (6 радиоканалов, 20 ID)
- управление DMX - DMX512
- электропитание - 85-265 В, 50 Гц
- питание пульта ДУ - 2 батарея типа ААА
- система охлаждения - активная, встроенный вентилятор
- байонет - Bowens
- диаметр рефлектора - 185 мм
- крепление - 5/8"
- крепление для зонта - есть
- материал корпуса - алюминиевый сплав/пластик
- материал кронштейна - сталь
- размер осветителя с колпаком (без лиры) - 42х20х12 см
- размер осветителя с рефлектором (без лиры) - 54х20х18,5 см
- размер упаковки - 52х21,5х21,5 см
- вес осветителя - 2,5 кг
- вес в упаковке - 3,7 кг