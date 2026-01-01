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GreenBean StudioLight II 100 bi-color осветитель светодиодный
GreenBean StudioLight II 100 bi-color осветитель светодиодный
GreenBean StudioLight II 100 bi-color осветитель светодиодный
GreenBean StudioLight II 100 bi-color осветитель светодиодный
GreenBean StudioLight II 100 bi-color осветитель светодиодный
GreenBean StudioLight II 100 bi-color осветитель светодиодный
GreenBean StudioLight II 100 bi-color осветитель светодиодный
GreenBean StudioLight II 100 bi-color осветитель светодиодный

GreenBean StudioLight II 100 bi-color осветитель светодиодный

GreenBean
Артикул: DAN-9109

GreenBean StudioLight II 100 bi-color осветитель светодиодный.

Светодиодная панель Fotokvant GreenBean StudioLight II 100 bi-color со шторками. 224 сверхъярких и экономичных светодиодов выдают равномерный световой поток с цветовой температурой 3200К - 5600±200 K.

Описание

Характеристики:

  • Максимальная мощность: 100 Вт
  • Цветовая температура: 3200 - 5600±200 К
  • Индекс цветопередачи CRI>95
  • Освещенность (1 м): 2100 лк (при 4400К)
  • Режимы управления: ручной, пульт DMX, ведущий/ведомый DMX
  • Каналов DMX управления: 4 (CW+WW/strobe/CW/WW)
  • Режимы работы: постоянный свет, стробоскоп
  • Регулировка мощности светового потока: 0% … 100% (0 … 255 на дисплее)
  • Количество светодиодов: 224 шт
  • Размер поверхности свечения: 265х265 мм
  • Фильтры: встроенный рассеивающий фильтр
  • Температура воздуха при эксплуатации: -20...+40 ℃

Комплектация

  • Светодиодная панель GreenBean StudioLight II 100 bi-color с лирой, шторками и рассеивающим фильтром
  • Сетевой кабель питания
  • Разъемы для соединительного кабеля питания – 1 комплект
  • Кабель DMX

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