GreenBean StudioLight II 100 bi-color осветитель светодиодный.

Характеристики:
- Максимальная мощность: 100 Вт
- Цветовая температура: 3200 - 5600±200 К
- Индекс цветопередачи CRI>95
- Освещенность (1 м): 2100 лк (при 4400К)
- Режимы управления: ручной, пульт DMX, ведущий/ведомый DMX
- Каналов DMX управления: 4 (CW+WW/strobe/CW/WW)
- Режимы работы: постоянный свет, стробоскоп
- Регулировка мощности светового потока: 0% … 100% (0 … 255 на дисплее)
- Количество светодиодов: 224 шт
- Размер поверхности свечения: 265х265 мм
- Фильтры: встроенный рассеивающий фильтр
- Температура воздуха при эксплуатации: -20...+40 ℃