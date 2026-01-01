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GreenBean StudioLight 300 LED DMX светодиодный осветитель
GreenBean StudioLight 300 LED DMX светодиодный осветитель
GreenBean StudioLight 300 LED DMX светодиодный осветитель
GreenBean StudioLight 300 LED DMX светодиодный осветитель
GreenBean StudioLight 300 LED DMX светодиодный осветитель
GreenBean StudioLight 300 LED DMX светодиодный осветитель

GreenBean StudioLight 300 LED DMX светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: DAN-5457

Светодиодный осветитель GreenBean StudioLight 300 LED DMX.

Светодиодная панель мощностью 300 Вт. Имеет 600 светодиодов выдающих световой поток с цветовой температурой 5200±200 К (CRI>90). Возможна регулировка яркости, работа в режиме стробоскопа, дистанционное управление по DMX512. В комплекте поставки металлические шторки, рассеивающий фильтр, сетевой адаптер и кабель DMX. Вес - 8,4 кг.

Описание

Осветитель имеет световую поверхность размером 480x280 мм, которая закрывается рассеивающим фильтром.

Выбор режимов освещения осуществляется при помощи четырех кнопок на панели управления. Текущие значения параметров отображаются на четырехзначном цифровом дисплее с подсветкой размером 50х20 мм. Выбор каналов осуществляется от 1 до 512. Яркость прибора регулируется плавно от 0 до 100 процентов. В режиме «стробоскоп» осветитель выдает импульсы света с регулируемой частотой и яркостью.

Осветитель поддерживает технологию управления по протоколу DMX, которая позволяет управлять по одной линии связи одновременно 512 каналами, когда по одному каналу передается информация для управления одним параметром. На панели управления осветителя присутствует разъемы DMX RJ45 вход и выход, дающие возможность подключить осветитель по DMX-протоколу совместно с другими приборами в линию до 500 метров и выполнять разные световые сценарии. Кабель DMX длиной 2 м входит в комплект. Там же на панели расположены разъемы питания NAC3 (IN/OUT). Разъем питания NAC3 IN служит для присоединения сетевого кабеля длиной 1,2 м, входящего в комплект. Разъем NAC3 OUT - для последовательного присоединения осветителя совместно с другими приборами в сеть питания.

К корпусу осветителя прикреплены четыре металлические шторки на четырех винтовых соединениях каждая, которые помогают ограничить световой поток для получения световых акцентов или избежать засветки объектива камеры. Шторки можно снять, открутив винты.

Осветитель устанавливается на стойку со шпиготом 5/8" (в комплект не входит) при помощи металлического кронштейна-лиры в вертикальном или горизонтальном положении. Угол наклона осветителя регулируется бесступенчато, а выбранное положение надежно фиксируется двумя металлическими винтами-фиксаторами с большими рукоятками.

Характеристики:

  • мощность - 300 Вт
  • кол-во светодиодов - 600 шт
  • размер излучающей поверхности - 480 x 280 мм
  • цветовая температура - 5200±200 К
  • показатель cri - > 90
  • регулировка яркости - 0-100%, плавная (шкала от 0 до 255)
  • разъем DMX - RJ45 (IN/OUT)
  • длина кабеля DMX - 2 м
  • система охлаждения - статическая
  • питание осветителя - от сети (сетевой адаптер в комплекте)
  • тип крепления - 5/8"
  • материал корпуса - металл
  • материал шторок - металл
  • материал кронштейна-лиры - металл/пластик
  • размеры без лиры - 500x300х90 мм
  • вес с лирой - 8,7 кг

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Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 6 дн, 16 ч

Cветодиодный осветитель GreenBean SunLight PRO 200COB DMX.

Cветодиодный осветитель с цветовой температурой 5600 К. Мощность - 200 Вт, CRI > 98. Имеет плавную регулировку яркости 1-100%, управление по DMX512, малошумный вентилятор, LCD дисплей с подсветкой, металлический байонет Bowens. В комплекте поставки рефлектор и пульт ДУ. Вес - 2,1 кг.

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