GreenBean StudioLight 300 LED DMX светодиодный осветитель

Описание

Осветитель имеет световую поверхность размером 480x280 мм, которая закрывается рассеивающим фильтром.

Выбор режимов освещения осуществляется при помощи четырех кнопок на панели управления. Текущие значения параметров отображаются на четырехзначном цифровом дисплее с подсветкой размером 50х20 мм. Выбор каналов осуществляется от 1 до 512. Яркость прибора регулируется плавно от 0 до 100 процентов. В режиме «стробоскоп» осветитель выдает импульсы света с регулируемой частотой и яркостью.

Осветитель поддерживает технологию управления по протоколу DMX, которая позволяет управлять по одной линии связи одновременно 512 каналами, когда по одному каналу передается информация для управления одним параметром. На панели управления осветителя присутствует разъемы DMX RJ45 вход и выход, дающие возможность подключить осветитель по DMX-протоколу совместно с другими приборами в линию до 500 метров и выполнять разные световые сценарии. Кабель DMX длиной 2 м входит в комплект. Там же на панели расположены разъемы питания NAC3 (IN/OUT). Разъем питания NAC3 IN служит для присоединения сетевого кабеля длиной 1,2 м, входящего в комплект. Разъем NAC3 OUT - для последовательного присоединения осветителя совместно с другими приборами в сеть питания.

К корпусу осветителя прикреплены четыре металлические шторки на четырех винтовых соединениях каждая, которые помогают ограничить световой поток для получения световых акцентов или избежать засветки объектива камеры. Шторки можно снять, открутив винты.

Осветитель устанавливается на стойку со шпиготом 5/8" (в комплект не входит) при помощи металлического кронштейна-лиры в вертикальном или горизонтальном положении. Угол наклона осветителя регулируется бесступенчато, а выбранное положение надежно фиксируется двумя металлическими винтами-фиксаторами с большими рукоятками.

Характеристики: