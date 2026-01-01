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GreenBean LedFlow 4х2ft DMX светодиодный осветитель
GreenBean LedFlow 4х2ft DMX светодиодный осветитель
GreenBean LedFlow 4х2ft DMX светодиодный осветитель
GreenBean LedFlow 4х2ft DMX светодиодный осветитель
GreenBean LedFlow 4х2ft DMX светодиодный осветитель
GreenBean LedFlow 4х2ft DMX светодиодный осветитель
GreenBean LedFlow 4х2ft DMX светодиодный осветитель
GreenBean LedFlow 4х2ft DMX светодиодный осветитель
GreenBean LedFlow 4х2ft DMX светодиодный осветитель

GreenBean LedFlow 4х2ft DMX светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: DAN-5859

Светодиодный осветитель GreenBean LedFlow 4х2ft DMX.

Осветитель bi-color выполненный в виде четырех труб с 56 сдвоенными диодами и мощностью 20 Вт каждая. У светильника регулируемая цветовая температура от 2700 до 6500 К и яркость, CRI > 95. Есть возможность управления по DMX512. В комплекте сетевой адаптер, кабель питания и кабель DMX. Вес - 2,9 кг, длина - 66 см.

Описание

Осветитель можно эффектно использовать при производстве игрового кино, рекламных видеороликов и музыкальных клипов. Отлично подходит для освещения на съемке в узких помещениях и транспортных средствах, на сцене во время концерта или спектакля.

Управление каждого параметра осветителя независимое - цветовая температура каждого осветителя изменяется от 2700 до 6500К с шагом 50 К при помощи регулирования 56 сдвоенных светодиодов теплого и холодного белого света. Яркость освещения меняется от 0 до 100 % с шагом 1 %. Параметры осветителя устанавливаются при помощи трех пыле-, влагозащищенных кнопок, расположенных на корпусе осветителя. Над клавиатурой расположен OLED-дисплей с высоким разрешением размером 2,5х1 см, достаточно крупный с четкими символами, отображающий установленные параметры.

Кнопка включения и выключения находится на одном из торцов осветителя. На другом торце располагаются разъемы DMX 3pin вход и выход, дающие возможность подключить осветитель по DMX-протоколу совместно с другими приборами в линию до 500 метров. Номер DMX-канала выбирается от 1 до 521 и отображается на дисплее осветителя.

Гибкий, но жесткий каркас со шторками из прочного пластика позволяет направить поток света в нужном направлении. Раскрытие и фиксация шторок осуществляется при помощи специальных металлических пружин по обоим краям корпуса. Это дает возможность создавать как щелевое освещение, пропуская свет через небольшую щель между шторками, так и фоновое, полностью отклонив шторки назад.

В сложенном виде каркас очень компактный - 66х23,5х10 см, а сложенные шторки предохраняют осветители от повреждений во время транспортировки.

Кронштейн с шаровым шарниром позволяет свободно регулировать наклон установки осветителя. Кронштейн крепится к осветителю через крепежную площадку, устанавливается на осветительную стойку со шпиготом 3/8".

Прибор вынутый из каркаса можно держать в руке или закрепить, например на кинотейп.

Характеристики:

  • мощность - 80 Вт (20х4)
  • количество светодиодов - 56х4
  • создаваемая освещенность (1м) - 400 лк х 4
  • регулирование яркости - от 1 до 100 проц. )
  • цветовая температура - 2700-6500 К
  • коэффициент CRI - >95
  • управление осветителем - встроенная панель управления, возможность управления по DMX
  • материал корпуса - металл, пластик
  • размер - 66х23,5х10 см
  • вес осветителя (без адаптера питания) - 2,9 кг

Комплектация

  • Осветитель светодиодный GreenBean LedFlow 2ft Bi-color DMX - 4 шт.
  • Каркас осветителя со шторками.
  • Площадка крепежная.
  • Кронштейн с шаровым шарниром.
  • Сетевой адаптер.
  • Кабель питания.
  • Кабель DMX 3P male/male - 3 шт.
  • Кабель DMX 3P male/female - 1 шт.

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