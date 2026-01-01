GreenBean LedFlow 4х2ft DMX светодиодный осветитель

Описание

Осветитель можно эффектно использовать при производстве игрового кино, рекламных видеороликов и музыкальных клипов. Отлично подходит для освещения на съемке в узких помещениях и транспортных средствах, на сцене во время концерта или спектакля.

Управление каждого параметра осветителя независимое - цветовая температура каждого осветителя изменяется от 2700 до 6500К с шагом 50 К при помощи регулирования 56 сдвоенных светодиодов теплого и холодного белого света. Яркость освещения меняется от 0 до 100 % с шагом 1 %. Параметры осветителя устанавливаются при помощи трех пыле-, влагозащищенных кнопок, расположенных на корпусе осветителя. Над клавиатурой расположен OLED-дисплей с высоким разрешением размером 2,5х1 см, достаточно крупный с четкими символами, отображающий установленные параметры.

Кнопка включения и выключения находится на одном из торцов осветителя. На другом торце располагаются разъемы DMX 3pin вход и выход, дающие возможность подключить осветитель по DMX-протоколу совместно с другими приборами в линию до 500 метров. Номер DMX-канала выбирается от 1 до 521 и отображается на дисплее осветителя.

Гибкий, но жесткий каркас со шторками из прочного пластика позволяет направить поток света в нужном направлении. Раскрытие и фиксация шторок осуществляется при помощи специальных металлических пружин по обоим краям корпуса. Это дает возможность создавать как щелевое освещение, пропуская свет через небольшую щель между шторками, так и фоновое, полностью отклонив шторки назад.

В сложенном виде каркас очень компактный - 66х23,5х10 см, а сложенные шторки предохраняют осветители от повреждений во время транспортировки.

Кронштейн с шаровым шарниром позволяет свободно регулировать наклон установки осветителя. Кронштейн крепится к осветителю через крепежную площадку, устанавливается на осветительную стойку со шпиготом 3/8".

Прибор вынутый из каркаса можно держать в руке или закрепить, например на кинотейп.

Характеристики: