GreenBean LedFlow 4ft Bi-color DMX светодиодный осветитель

Артикул: DAN-9254

Легкая светодиодная труба GreenBean LedFlow 4ft Bi-color DMX в алюминиевом корпусе мощностью 40 Вт, дающая яркий световой поток освещенностью 800лк (на расстоянии 1 метр) в режиме Bi-color (теплого и холодного белого света) для видео-, кино- и фотосъемки. Осветитель может настраиваться с пульта управления по протоколу DMX-512, выполняя различные световые сценарии, например, в телестудии или на сцене. Цветовая температура осветителя изменяется от 2700 до 6500К с шагом 50 К при помощи регулирования 108 сдвоенных светодиодов теплого и холодного белого света. Яркость освещения меняется от 0 до 100% с шагом 1%.