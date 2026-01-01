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GreenBean LedFlow 4ft Bi-color DMX светодиодный осветитель
GreenBean LedFlow 4ft Bi-color DMX светодиодный осветитель
GreenBean LedFlow 4ft Bi-color DMX светодиодный осветитель
GreenBean LedFlow 4ft Bi-color DMX светодиодный осветитель
GreenBean LedFlow 4ft Bi-color DMX светодиодный осветитель
GreenBean LedFlow 4ft Bi-color DMX светодиодный осветитель

GreenBean LedFlow 4ft Bi-color DMX светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: DAN-9254

Легкая светодиодная труба GreenBean LedFlow 4ft Bi-color DMX в алюминиевом корпусе мощностью 40 Вт, дающая яркий световой поток освещенностью 800лк (на расстоянии 1 метр) в режиме Bi-color (теплого и холодного белого света) для видео-, кино- и фотосъемки. Осветитель может настраиваться с пульта управления по протоколу DMX-512, выполняя различные световые сценарии, например, в телестудии или на сцене. Цветовая температура осветителя изменяется от 2700 до 6500К с шагом 50 К при помощи регулирования 108 сдвоенных светодиодов теплого и холодного белого света. Яркость освещения меняется от 0 до 100% с шагом 1%.

Описание

Характеристики:

  • мощность - 40 Вт
  • световой поток - 800 люкс
  • индекс цветопередачи CRI - >95
  • цветовая температура - 2700-6500 К
  • управление DMX - DMX512
  • вес осветителя - 0.75 кг
  • размеры осветителя - 116х3.8х3.8 см

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