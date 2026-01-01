GreenBean LedFlow 2ft RGB (BP) светодиодный осветитель со встроенным аккумулятором

Характеристики:
- мощность - 30 Вт
- световой поток - 600 люкс
- индекс цветопередачи CRI - >95
- цветовая температура - 2700-6500 К RGB
- управление DMX - DMX512
- вес осветителя - 0.75 кг
- размеры осветителя - 60х3.8х3.8 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Светодиодная труба GreenBean LedFlow bi-color с RGB-диодами (56х4 bi-color + 56 RGB), мощность 30 Вт, регулируемая цветовая температура 2700-6500К, CRI > 95, регулируемая яркость, режимы светоцветовых эффектов. Возможность дистанционного управления по Wi-Fi (2.4 ГГц). OLED-дисплей, встроенный аккумулятор, сетевой адаптер и кабель питания, чехол в комплекте. Вес осветителя 0.6 кг, длина 64 см. Вес комплекта с чехлом 1.2 кг.
Характеристики:
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