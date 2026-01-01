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GreenBean LedFlow 2ft RGB (BP) светодиодный осветитель со встроенным аккумулятором
GreenBean LedFlow 2ft RGB (BP) светодиодный осветитель со встроенным аккумулятором
GreenBean LedFlow 2ft RGB (BP) светодиодный осветитель со встроенным аккумулятором
GreenBean LedFlow 2ft RGB (BP) светодиодный осветитель со встроенным аккумулятором
GreenBean LedFlow 2ft RGB (BP) светодиодный осветитель со встроенным аккумулятором
GreenBean LedFlow 2ft RGB (BP) светодиодный осветитель со встроенным аккумулятором
GreenBean LedFlow 2ft RGB (BP) светодиодный осветитель со встроенным аккумулятором

GreenBean LedFlow 2ft RGB (BP) светодиодный осветитель со встроенным аккумулятором

GreenBean
Артикул: DAN-9253

Светодиодная труба GreenBean LedFlow bi-color с RGB-диодами (56х4 bi-color + 56 RGB), мощность 30 Вт, регулируемая цветовая температура 2700-6500К, CRI > 95, регулируемая яркость, режимы светоцветовых эффектов. Возможность дистанционного управления по Wi-Fi (2.4 ГГц). OLED-дисплей, встроенный аккумулятор, сетевой адаптер и кабель питания, чехол в комплекте. Вес осветителя 0.6 кг, длина 64 см. Вес комплекта с чехлом 1.2 кг.

Описание

Характеристики:

  • мощность - 30 Вт
  • световой поток - 600 люкс
  • индекс цветопередачи CRI - >95
  • цветовая температура - 2700-6500 К RGB
  • управление DMX - DMX512
  • вес осветителя - 0.75 кг
  • размеры осветителя - 60х3.8х3.8 см

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