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GreenBean Fresnel 500 LED X3 DMX студийный светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 500 LED X3 DMX студийный светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 500 LED X3 DMX студийный светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 500 LED X3 DMX студийный светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 500 LED X3 DMX студийный светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 500 LED X3 DMX студийный светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 500 LED X3 DMX студийный светодиодный осветитель

GreenBean Fresnel 500 LED X3 DMX студийный светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: DAN-5488

Студийный светодиодный осветитель GreenBean Fresnel 500 LED X3 DMX.

Светодиодный осветитель с линзой Френеля, мощность светодиода 500 Вт. Оборудован ЖК-дисплеем, электронным димером, имеет фокусировку светового пучка, металлический корпус, встроенный вентилятор. Поддерживает технологию DMX512.

Описание

Осветитель с линзой Френеля позволяет получить направленный равномерный световой поток с возможностью фокусировки, электронным управлением мощностью и DMX-управлением. Применяется в качестве источника основного рисующего и контурного света, освещения фона, создания бликов, акцентирования деталей в студийной видеосъемке, съемке кинофильмов или ТВ-передач. Высокое значение коэффициента цветопередачи (CRI 96) позволяет использовать данные осветители в профессиональной видеосъемке, кинопроизводстве и сценическом освещении.

Особенностью данной модели является новая оптическая схема с линзой Френеля и конденсором. На светодиоде установлена дополнительная асферическая линза-конденсор, которая направляет на линзу Френеля до 97% исходящего от светодиода светового потока и увеличивает эффективность осветителя. Также линза-конденсор защищает светодиод от грязи, пыли и влаги, что помогает увеличить срок эксплуатации прибора. Линза Френеля обеспечивает преломление и концентрацию светового потока.

Сзади на торце прибора находится рукоятка фокусировки светового пучка, которая перемещает светодиод с асферической линзой вдоль оптической оси линзы Френеля, благодаря чему регулируется ширина светового пучка. Фокусировка от положения рассеянного пучка ("flood") до положения узкого пучка ("spot") происходит за 4 оборота рукоятки.

Источником света служит светодиод мощностью 500 Вт (эквивалент галогенного 5000 Вт). В серии Fresnel LED X3 DMX установлен новый светодиод с цветовой температурой 5600К±200К и высоким индексом цветопередачи CRI 96, что обеспечивает корректную передачу цветовых оттенков и приближает этот источник по своим свойствам к источнику естественного освещения.

Осветитель имеет встроенную интеллектуальную защиту от перегрева, светодиод автоматически отключится, когда внутренняя температура превысит максимальное значение, при этом цифровой дисплей и вентилятор будут продолжать работать. Светодиод включится автоматически, когда его температура уменьшится.

Осветительный прибор поддерживает технологию DMX управления. Основное преимущество управлением света по DMX технологии - это возможность программирования любой сложности сценариев освещения и передача сигнала на большие расстояния (до 100 м) без потери мощности. Осветитель оборудован DMX декодером, адрес канала устанавливается кнопками на панели управления и отображается на ЖК дисплее.

На ЖК дисплее отображаются текущее значение мощности и номер канала DMX. Прибор позволяет плавно регулировать яркость от 0 до 100% (индикация мощности от 0 до 255) без искажения цвета. Цифровой дисплей поможет точно выставить мощность осветителя и быстро вернуться к необходимым настройкам.

Благодаря использованию прочного алюминиевого корпуса, осветитель устойчив к механическому воздействию. Специальные вентиляционные отверстия служат для эффективного конвекционного охлаждения. Кронштейн также выполнен из легкого и прочного алюминиевого сплава. Конструкция кронштейна позволяет подвешивать осветитель к монтажным фермам, панорамировать и наклонять его, в том числе вертикально вниз.

Характеристики:

  • мощность светодиода - 500 Вт
  • цветовая температура - 5600 К
  • индекс цветопередачи CRI - 96
  • регулировка яркости - 0-100%, плавная
  • рабочая температура - от 0 С до 35 С
  • максимально допустимая относительная влажность - 95%
  • охлаждение - активное (контроль температуры, встроенный малошумный вентилятор)
  • материал корпуса - алюминиевый сплав
  • размер (без крепления) - 340х220х310 мм
  • вес осветителя - 9,84 кг

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