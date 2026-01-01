GreenBean Fresnel 200 RGB X3 DMX светодиодный осветитель

Особенности:
- Мощность- 200 Вт
- Плавная регулировка яркости 0-100% без искажения цвета
- Режим bi-color ССТ, регулируемая цветовая температура 2800–6500К
- Режимы RGB/HUE с 16 миллионами цветов
- Встроенные цветные световые динамические спецэффекты
- Высококачественная линза Френеля Ø175 мм
- Дополнительная линза-конденсор
- Поддержка технологии DMX512
- Возможность управления со смартфона по Bluetooth
- Фокусировка светового пучка 25˚… 65˚
- Встроенный вентилятор LCD дисплей
- Металлические шторки
- Корпус из высокопрочного легкого алюминия