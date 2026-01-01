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-10 %
GreenBean Fresnel 200 RGB X3 DMX светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 200 RGB X3 DMX светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 200 RGB X3 DMX светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 200 RGB X3 DMX светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 200 RGB X3 DMX светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 200 RGB X3 DMX светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 200 RGB X3 DMX светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 200 RGB X3 DMX светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 200 RGB X3 DMX светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 200 RGB X3 DMX светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 200 RGB X3 DMX светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 200 RGB X3 DMX светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 200 RGB X3 DMX светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 200 RGB X3 DMX светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 200 RGB X3 DMX светодиодный осветитель

GreenBean Fresnel 200 RGB X3 DMX светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: DAN-8700

Cветодиодный осветитель GreenBean Fresnel 200 RGB X3 DMX с линзой Френеля, RGB COB-матрица с дополнительной линзой-конденсором. Осветитель имеет мощность светодиода 200 Вт, цветовую температуру 2800–6500К, 14 встроенных световых динамических спецэффектов,
LCD дисплей и цифровое управление, электронный диммер, фокусировку светового пучка, поддержку технологии DMX512 управления, встроенный вентилятор, возможность управления со смартфона по Bluetooth, прочный алюминиевый корпус, металлические шторки, интелектуальную систему охлаждения, CRI>96.

Описание

Особенности:

  • Мощность- 200 Вт
  • Плавная регулировка яркости 0-100% без искажения цвета
  • Режим bi-color ССТ, регулируемая цветовая температура 2800–6500К
  • Режимы RGB/HUE с 16 миллионами цветов
  • Встроенные цветные световые динамические спецэффекты
  • Высококачественная линза Френеля Ø175 мм
  • Дополнительная линза-конденсор
  • Поддержка технологии DMX512
  • Возможность управления со смартфона по Bluetooth
  • Фокусировка светового пучка 25˚… 65˚
  • Встроенный вентилятор LCD дисплей
  • Металлические шторки
  • Корпус из высокопрочного легкого алюминия

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