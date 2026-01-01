GreenBean DayLight III 500 LED RGB светодиодный осветитель. 

Описание

Представляет собой универсальный Bi-color и RGB источник света со сверхъяркими SMD-светодиодами и возможностью дистанционного управления со смартфона по Bluetooth или по протоколу DMX512. Осветитель выдает яркий световой поток от «холодного» белого до «тёплого» белого оттенка, но может также выдавать цветное освещение в полной цветовой гамме с контролем цветового тона (0⁰…360⁰) и насыщенности (0%...100%). В осветитель также предустановлены 10 динамических спецэффектов с пользовательскими настройками, которые можно использовать для различных сценариев освещения в кино- или видеосъемке.

На световой панели размером 660x265 мм расположено 2560 сверхъярких SMD-светодиодов (640 групп по 4 светодиода белого W + красного R + зеленого G + синего B света) общей мощностью 500 Вт. Светодиоды формируют световой поток с освещенностью 5700 лк на расстоянии 1 метр (для белого света) или 1350/3500/900 лк на расстоянии 1 метр (для красного/зеленого/синего света).

Осветитель обеспечивает высокий индекс цветопередачи (CRI /TLCI ≥ 96) во всем диапазоне регулировки яркости и цветовой температуры. Снятые кадры будут отображать весь спектр цветовых оттенков.

Режим CCT позволяет формировать световой поток различной цветовой температуры от 2000 до 10000 К (шаг 25К), управляя интенсивностью света различных светодиодов R, G, B и W (красный, зеленый, синий и белый). Контроль яркости и цветовой температуры в режимах CCT или G/M. Яркость светового потока регулируется от 0 до 100%.

Режим HSI позволяет выводить световой поток с разными оттенками HSI (Hue/Saturation/Intensity), контролируя цвет, яркость и насыщенность.

Режим RGB дает возможность независимого управления яркостью каждого вида светодиодов (R, G, B и W).

Режим CIE – управление интенсивностью свечения светодиодов в цветовой модели CIE1931, контроль значений x и y, яркости.

GEL режим – имитирует освещение с наложенным гелевым светофильтром Rosco и LEE (40 цветов).

Режим Effect — 10 динамических световых спецэффектов с пользовательскими настройками (мерцание свечи, полицейская машина, огонь, фейерверк, дискотека, молния, сигнал SOS, вспышки, мерцание телевизора). В каждом режиме настраивается яркость светового потока, скорость воспроизведения эффекта и другие параметры.

Режим Cycle - предустановленный специальный режим освещения, основанный на смене цветов HSI. Спецэффект может воспроизводиться в медленном или быстром темпе, или же со скоростью, заданной пользователем.

Настройки прибора устанавливаются с помощью двух диммеров и панели из 6 клавиш. Рядом расположен информативный ЖК-дисплей 65х30 мм с подсветкой, на дисплее отображаются все текущие параметры.

Нажатие клавиш может сопровождаться звуковым сигналом для настройки параметров в темноте. Данную опцию можно отключить.

Встроенный модуль Bluetooth дает возможность дистанционного управления параметрами с помощью смартфона и программного обеспечения (APP). Приложение GreenBean DayLight позволяет задавать все параметры осветителя: менять яркость, цветовую температуру, цветовой тон, назначать канал DMX на экране мобильного устройства прямо во время съемки.

Возможно групповое и одиночное управление осветителем, в зависимости от присвоенного канала настройки прибора будут меняться независимо или всей группы.

Управление осветителем стало мобильнее и доступнее.

Встроенный DMX-декодер позволяет программировать сценарии освещения практически любой сложности при помощи DMX-пульта, к примеру, GreenBean DMX Control 30. Для передачи сигналов по протоколу DMX можно использовать кабель (предусмотрены вход и выход DMX) или беспроводные DMX-передатчики, например, GreenBean AirDMX 512T PRO.

Светодиоды рассчитаны на длительный срок службы (до 50000 часов) и отличаются малым выделением тепла.

В устройстве реализована бесшумная система пассивного охлаждения. Корпус, изготовленный из алюминиевого сплава, используется для отведения внутреннего тепла без использования вентиляторов. Благодаря чему осветители могут использоваться во время съемки с синхронной записью звука без посторонних шумов.

Питание осветителя возможно от сети через адаптер AC =100-240В 50Гц (входит в комплект), от сети через адаптер DC =15-18В (не входит в комплект) или от двух аккумуляторов V-mount (аккумуляторы приобретается отдельно).

Комплектные металлические 4-лепестковые шторки позволят контролировать свет, перенаправлять распространение светового потока и отсекать излишнюю засветку.

Нейтральный рассеивающий фильтр используется для получения мягкого светового потока и защиты светодиодов от механического повреждения. Для получения еще более мягкого света можно использовать тканевый рассеиватель, который надевается на передний край осветителя вместо съемных шторок.

В комплект входит сумка с двумя ручками и наплечным ремнем для хранения и транспортировки осветителя. В сумку поместится не только осветительный прибор, но и аккумуляторы и другие аксессуары, которые могут понадобиться в студии и на выездной съемке.

Особенности :

Мощность 500 Вт

Большая яркость свечения

Освещенность (на расстоянии 1 м) — 5700/1350/3500/900 лк на расстоянии 1 м для белого/красного/зеленого/синего света

Диапазон цветовой температуры 2000–10000 К

Настройка цветовой температуры с шагом ±25К

Динамические спецэффекты

Новая панель управления

Дисплей с подсветкой 65х30 мм

Три варианта электропитания, включая автономный от двух аккумуляторов V-mount

Дистанционное управление со смартфона по Bluetooth и по протоколу DMX512

Толщина панели всего 9.5 см

Легкий корпус из алюминия

Тихая работа при любом режиме освещения

Защита от перегрева

Характеристики: