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GreenBean DayLight III 500 LED RGB светодиодный осветитель
GreenBean DayLight III 500 LED RGB светодиодный осветитель
GreenBean DayLight III 500 LED RGB светодиодный осветитель
GreenBean DayLight III 500 LED RGB светодиодный осветитель
GreenBean DayLight III 500 LED RGB светодиодный осветитель
GreenBean DayLight III 500 LED RGB светодиодный осветитель
GreenBean DayLight III 500 LED RGB светодиодный осветитель

GreenBean DayLight III 500 LED RGB светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: DAN-9965

GreenBean DayLight III 500 LED RGB светодиодный осветитель. 

Светодиодная панель RGBW, 500 Вт, 2560 светодиодов, регулируемая цветовая температура 2000–10000 К, RGB (360000 цветов), режимы имитации светофильтров, 10 динамических спецэффектов, CRI /TLCI≥ 96, дистанционное управление по DMX512 и со смартфона, металлические шторки, съемный рассеивающий фильтр, питание от сети 220 В или 2 аккумуляторов V-mount.

Описание

Представляет собой универсальный Bi-color и RGB источник света со сверхъяркими SMD-светодиодами и возможностью дистанционного управления со смартфона по Bluetooth или по протоколу DMX512. Осветитель выдает яркий световой поток от «холодного» белого до «тёплого» белого оттенка, но может также выдавать цветное освещение в полной цветовой гамме с контролем цветового тона (0⁰…360⁰) и насыщенности (0%...100%). В осветитель также предустановлены 10 динамических спецэффектов с пользовательскими настройками, которые можно использовать для различных сценариев освещения в кино- или видеосъемке.

На световой панели размером 660x265 мм расположено 2560 сверхъярких SMD-светодиодов (640 групп по 4 светодиода белого W + красного R + зеленого G + синего B света) общей мощностью 500 Вт. Светодиоды формируют световой поток с освещенностью 5700 лк на расстоянии 1 метр (для белого света) или 1350/3500/900 лк на расстоянии 1 метр (для красного/зеленого/синего света).

Осветитель обеспечивает высокий индекс цветопередачи (CRI /TLCI ≥ 96) во всем диапазоне регулировки яркости и цветовой температуры. Снятые кадры будут отображать весь спектр цветовых оттенков.

Режим CCT позволяет формировать световой поток различной цветовой температуры от 2000 до 10000 К (шаг 25К), управляя интенсивностью света различных светодиодов R, G, B и W (красный, зеленый, синий и белый). Контроль яркости и цветовой температуры в режимах CCT или G/M. Яркость светового потока регулируется от 0 до 100%.

Режим HSI позволяет выводить световой поток с разными оттенками HSI (Hue/Saturation/Intensity), контролируя цвет, яркость и насыщенность.

Режим RGB дает возможность независимого управления яркостью каждого вида светодиодов (R, G, B и W).

Режим CIE – управление интенсивностью свечения светодиодов в цветовой модели CIE1931, контроль значений x и y, яркости.

GEL режим – имитирует освещение с наложенным гелевым светофильтром Rosco и LEE (40 цветов).

Режим Effect — 10 динамических световых спецэффектов с пользовательскими настройками (мерцание свечи, полицейская машина, огонь, фейерверк, дискотека, молния, сигнал SOS, вспышки, мерцание телевизора). В каждом режиме настраивается яркость светового потока, скорость воспроизведения эффекта и другие параметры.

Режим Cycle - предустановленный специальный режим освещения, основанный на смене цветов HSI. Спецэффект может воспроизводиться в медленном или быстром темпе, или же со скоростью, заданной пользователем.

Настройки прибора устанавливаются с помощью двух диммеров и панели из 6 клавиш. Рядом расположен информативный ЖК-дисплей 65х30 мм с подсветкой, на дисплее отображаются все текущие параметры.

Нажатие клавиш может сопровождаться звуковым сигналом для настройки параметров в темноте. Данную опцию можно отключить.

Встроенный модуль Bluetooth дает возможность дистанционного управления параметрами с помощью смартфона и программного обеспечения (APP). Приложение GreenBean DayLight позволяет задавать все параметры осветителя: менять яркость, цветовую температуру, цветовой тон, назначать канал DMX на экране мобильного устройства прямо во время съемки.

Возможно групповое и одиночное управление осветителем, в зависимости от присвоенного канала настройки прибора будут меняться независимо или всей группы.

Управление осветителем стало мобильнее и доступнее.

Встроенный DMX-декодер позволяет программировать сценарии освещения практически любой сложности при помощи DMX-пульта, к примеру, GreenBean DMX Control 30. Для передачи сигналов по протоколу DMX можно использовать кабель (предусмотрены вход и выход DMX) или беспроводные DMX-передатчики, например, GreenBean AirDMX 512T PRO.

Светодиоды рассчитаны на длительный срок службы (до 50000 часов) и отличаются малым выделением тепла.

В устройстве реализована бесшумная система пассивного охлаждения. Корпус, изготовленный из алюминиевого сплава, используется для отведения внутреннего тепла без использования вентиляторов. Благодаря чему осветители могут использоваться во время съемки с синхронной записью звука без посторонних шумов.

Питание осветителя возможно от сети через адаптер AC =100-240В 50Гц (входит в комплект), от сети через адаптер DC =15-18В (не входит в комплект) или от двух аккумуляторов V-mount (аккумуляторы приобретается отдельно).

Комплектные металлические 4-лепестковые шторки позволят контролировать свет, перенаправлять распространение светового потока и отсекать излишнюю засветку.

Нейтральный рассеивающий фильтр используется для получения мягкого светового потока и защиты светодиодов от механического повреждения. Для получения еще более мягкого света можно использовать тканевый рассеиватель, который надевается на передний край осветителя вместо съемных шторок.

В комплект входит сумка с двумя ручками и наплечным ремнем для хранения и транспортировки осветителя. В сумку поместится не только осветительный прибор, но и аккумуляторы и другие аксессуары, которые могут понадобиться в студии и на выездной съемке.

Особенности :

  • Мощность 500 Вт
  • Большая яркость свечения
  • Освещенность (на расстоянии 1 м) — 5700/1350/3500/900 лк на расстоянии 1 м для белого/красного/зеленого/синего света
  • Диапазон цветовой температуры 2000–10000 К
  • Настройка цветовой температуры с шагом ±25К
  • Динамические спецэффекты
  • Новая панель управления
  • Дисплей с подсветкой 65х30 мм
  • Три варианта электропитания, включая автономный от двух аккумуляторов V-mount
  • Дистанционное управление со смартфона по Bluetooth и по протоколу DMX512
  • Толщина панели всего 9.5 см
  • Легкий корпус из алюминия
  • Тихая работа при любом режиме освещения
  • Защита от перегрева

Характеристики: 

  • Мощность 500 Вт
  • Кол-во светодиодов 2560 (RGBW)
  • Размер излучающей поверхности 660 x 265 мм
  • Световой поток R: 7000 люм, G: 12500 люм, B: 2500 люм, W: 35000 люм
  • Освещенность (на расстоянии 1 м) R: 1350 лк, G: 3500 лк, B: 900 лк, W: 5700 лк
  • Цветовая температура 2000–10000 K
  • Регулировка цветового тона полная цветовая гамма с контролем цветового тона (0⁰…360⁰) и насыщенности (0%...100%)CRI /TLCI ≥ 96
  • Регулировка яркости 1–100% (шаг 1%)
  • Угол раскрытия светового луча ок.120º
  • Фильтр нейтральный рассеивающий, съемный
  • Шторки 4-лепестковые, металлические
  • Дисплей 65х30 мм с подсветкой
  • Управление осветителем встроенная панель управления; BLUETOOTH (APP для смартфона); DMX512
  • Распайка разъемов DMX IN (XLR 3-pin, male) и DMX OUT (XLR 3-pin, female) Pin 1 Ground (GND) / Pin 2 Data (–) / Pin 3 Data (+)
  • Питание осветителя - от сети через адаптер AC =100-240В 50Гц (входит в комплект)- от сети через адаптер DC =15-18В (не входит в комплект)- от аккумулятора V-mount =14.8В (аккумулятор приобретается отдельно)
  • Система охлаждения пассивная
  • Температура эксплуатации от 0 до +40°С
  • Тип крепления на стойку 5/8"
  • Материал алюминиевый сплав
  • Размеры осветителя (без лиры и шторок) 750х390х95мм
  • Вес осветителя (с лирой и шторками) 6.1 кг
  • Размеры сумки 840х480х130ммВес с сумкой 7.5 кг
  • Габариты упаковки 840х475х140 мм
  • Вес с упаковкой 7.9 кг

Комплектация

  • Осветитель светодиодный GreenBean DayLight III 500 LED RGB со шторками
  • Нейтральный рассеивающий фильтр
  • Тканевый рассеиватель
  • Сетевой адаптер
  • Кабель питания
  • Сумка для хранения и переноски
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

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