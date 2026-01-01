GreenBean DayLight III 500 LED RGB светодиодный осветитель. 

Представляет собой универсальный Bi-color и RGB источник света со сверхъяркими SMD-светодиодами и возможностью дистанционного управления со смартфона по Bluetooth или по протоколу DMX512. Осветитель выдает яркий световой поток от «холодного» белого до «тёплого» белого оттенка, но может также выдавать цветное освещение в полной цветовой гамме с контролем цветового тона (0⁰…360⁰) и насыщенности (0%...100%). В осветитель также предустановлены 10 динамических спецэффектов с пользовательскими настройками, которые можно использовать для различных сценариев освещения в кино- или видеосъемке.
На световой панели размером 660x265 мм расположено 2560 сверхъярких SMD-светодиодов (640 групп по 4 светодиода белого W + красного R + зеленого G + синего B света) общей мощностью 500 Вт. Светодиоды формируют световой поток с освещенностью 5700 лк на расстоянии 1 метр (для белого света) или 1350/3500/900 лк на расстоянии 1 метр (для красного/зеленого/синего света).
Осветитель обеспечивает высокий индекс цветопередачи (CRI /TLCI ≥ 96) во всем диапазоне регулировки яркости и цветовой температуры. Снятые кадры будут отображать весь спектр цветовых оттенков.
Режим CCT позволяет формировать световой поток различной цветовой температуры от 2000 до 10000 К (шаг 25К), управляя интенсивностью света различных светодиодов R, G, B и W (красный, зеленый, синий и белый). Контроль яркости и цветовой температуры в режимах CCT или G/M. Яркость светового потока регулируется от 0 до 100%.
Режим HSI позволяет выводить световой поток с разными оттенками HSI (Hue/Saturation/Intensity), контролируя цвет, яркость и насыщенность.
Режим RGB дает возможность независимого управления яркостью каждого вида светодиодов (R, G, B и W).
Режим CIE – управление интенсивностью свечения светодиодов в цветовой модели CIE1931, контроль значений x и y, яркости.
GEL режим – имитирует освещение с наложенным гелевым светофильтром Rosco и LEE (40 цветов).
Режим Effect — 10 динамических световых спецэффектов с пользовательскими настройками (мерцание свечи, полицейская машина, огонь, фейерверк, дискотека, молния, сигнал SOS, вспышки, мерцание телевизора). В каждом режиме настраивается яркость светового потока, скорость воспроизведения эффекта и другие параметры.
Режим Cycle - предустановленный специальный режим освещения, основанный на смене цветов HSI. Спецэффект может воспроизводиться в медленном или быстром темпе, или же со скоростью, заданной пользователем.
Настройки прибора устанавливаются с помощью двух диммеров и панели из 6 клавиш. Рядом расположен информативный ЖК-дисплей 65х30 мм с подсветкой, на дисплее отображаются все текущие параметры.
Нажатие клавиш может сопровождаться звуковым сигналом для настройки параметров в темноте. Данную опцию можно отключить.
Встроенный модуль Bluetooth дает возможность дистанционного управления параметрами с помощью смартфона и программного обеспечения (APP). Приложение GreenBean DayLight позволяет задавать все параметры осветителя: менять яркость, цветовую температуру, цветовой тон, назначать канал DMX на экране мобильного устройства прямо во время съемки.
Возможно групповое и одиночное управление осветителем, в зависимости от присвоенного канала настройки прибора будут меняться независимо или всей группы.
Управление осветителем стало мобильнее и доступнее.
Встроенный DMX-декодер позволяет программировать сценарии освещения практически любой сложности при помощи DMX-пульта, к примеру, GreenBean DMX Control 30. Для передачи сигналов по протоколу DMX можно использовать кабель (предусмотрены вход и выход DMX) или беспроводные DMX-передатчики, например, GreenBean AirDMX 512T PRO.
Светодиоды рассчитаны на длительный срок службы (до 50000 часов) и отличаются малым выделением тепла.
В устройстве реализована бесшумная система пассивного охлаждения. Корпус, изготовленный из алюминиевого сплава, используется для отведения внутреннего тепла без использования вентиляторов. Благодаря чему осветители могут использоваться во время съемки с синхронной записью звука без посторонних шумов.
Питание осветителя возможно от сети через адаптер AC =100-240В 50Гц (входит в комплект), от сети через адаптер DC =15-18В (не входит в комплект) или от двух аккумуляторов V-mount (аккумуляторы приобретается отдельно).
Комплектные металлические 4-лепестковые шторки позволят контролировать свет, перенаправлять распространение светового потока и отсекать излишнюю засветку.
Нейтральный рассеивающий фильтр используется для получения мягкого светового потока и защиты светодиодов от механического повреждения. Для получения еще более мягкого света можно использовать тканевый рассеиватель, который надевается на передний край осветителя вместо съемных шторок.
В комплект входит сумка с двумя ручками и наплечным ремнем для хранения и транспортировки осветителя. В сумку поместится не только осветительный прибор, но и аккумуляторы и другие аксессуары, которые могут понадобиться в студии и на выездной съемке.
Особенности :
- Мощность 500 Вт
- Большая яркость свечения
- Освещенность (на расстоянии 1 м) — 5700/1350/3500/900 лк на расстоянии 1 м для белого/красного/зеленого/синего света
- Диапазон цветовой температуры 2000–10000 К
- Настройка цветовой температуры с шагом ±25К
- Динамические спецэффекты
- Новая панель управления
- Дисплей с подсветкой 65х30 мм
- Три варианта электропитания, включая автономный от двух аккумуляторов V-mount
- Дистанционное управление со смартфона по Bluetooth и по протоколу DMX512
- Толщина панели всего 9.5 см
- Легкий корпус из алюминия
- Тихая работа при любом режиме освещения
- Защита от перегрева
Характеристики:
- Мощность 500 Вт
- Кол-во светодиодов 2560 (RGBW)
- Размер излучающей поверхности 660 x 265 мм
- Световой поток R: 7000 люм, G: 12500 люм, B: 2500 люм, W: 35000 люм
- Освещенность (на расстоянии 1 м) R: 1350 лк, G: 3500 лк, B: 900 лк, W: 5700 лк
- Цветовая температура 2000–10000 K
- Регулировка цветового тона полная цветовая гамма с контролем цветового тона (0⁰…360⁰) и насыщенности (0%...100%)CRI /TLCI ≥ 96
- Регулировка яркости 1–100% (шаг 1%)
- Угол раскрытия светового луча ок.120º
- Фильтр нейтральный рассеивающий, съемный
- Шторки 4-лепестковые, металлические
- Дисплей 65х30 мм с подсветкой
- Управление осветителем встроенная панель управления; BLUETOOTH (APP для смартфона); DMX512
- Распайка разъемов DMX IN (XLR 3-pin, male) и DMX OUT (XLR 3-pin, female) Pin 1 Ground (GND) / Pin 2 Data (–) / Pin 3 Data (+)
- Питание осветителя - от сети через адаптер AC =100-240В 50Гц (входит в комплект)- от сети через адаптер DC =15-18В (не входит в комплект)- от аккумулятора V-mount =14.8В (аккумулятор приобретается отдельно)
- Система охлаждения пассивная
- Температура эксплуатации от 0 до +40°С
- Тип крепления на стойку 5/8"
- Материал алюминиевый сплав
- Размеры осветителя (без лиры и шторок) 750х390х95мм
- Вес осветителя (с лирой и шторками) 6.1 кг
- Размеры сумки 840х480х130ммВес с сумкой 7.5 кг
- Габариты упаковки 840х475х140 мм
- Вес с упаковкой 7.9 кг