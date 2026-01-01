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GreenBean DayLight III 200 LED Bi-color светодиодный осветитель
GreenBean DayLight III 200 LED Bi-color светодиодный осветитель
GreenBean DayLight III 200 LED Bi-color светодиодный осветитель
GreenBean DayLight III 200 LED Bi-color светодиодный осветитель
GreenBean DayLight III 200 LED Bi-color светодиодный осветитель
GreenBean DayLight III 200 LED Bi-color светодиодный осветитель
GreenBean DayLight III 200 LED Bi-color светодиодный осветитель

GreenBean DayLight III 200 LED Bi-color светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: DAN-9037

Светодиодная панель Bi-color, 200 Вт, 1440 светодиодов, регулируемая цветовая температура 2800–6500 К, CRI /TLCI≥ 96, освещенность 5700 лк, дистанционное управление по DMX512 и со смартфона по Bluetooth, металлические шторки, съемный рассеивающий фильтр, питание от сети 220 В или одного аккумулятора V-mount.

Описание

GreenBean DayLight III 200 LED Bi-color – осветитель нового поколения серии DayLight со сверхъяркими SMD-светодиодами и возможностью дистанционного управления со смартфона по Bluetooth или по протоколу DMX512. Предназначен для создания яркого «дневного» освещения в кино-, видео- или фотосъемке, может использоваться в офисе, профессиональной студии или на телевидении. Приложение GreenBean DayLight позволяет менять яркость и цветовую температуру.

1440 сверхъярких SMD-светодиодов (720 «теплого» белого + 720 «холодного» белого света) общей мощностью 200 Вт формируют световой поток с освещенностью 5700 лк на расстоянии 1 метр. Яркость светового потока регулируется от 5 до 100% (с шагом 1%) с цветовой температурой от 2800 до 6500 K.

Осветитель обеспечивает высокий индекс цветопередачи (CRI /TLCI ≥ 96) во всем диапазоне регулировки яркости и цветовой температуры. Снятые кадры будут отображать весь спектр цветовых оттенков.

Новое поколение тонких светодиодных панелей отличается большей яркостью свечения и стабильностью характеристик (отклонение цветовой температуры ±25К во всем диапазоне). Плавное управление цветовой температурой помогает совмещать DayLight III 200 LED Bi-color с другими источниками света или имитировать освещение от различных источников (естественный дневной свет (5600К), свет от лампы накаливания (2800К) и т.д.) в зависимости от задач съемки.

Характеристики:

  • Мощность - 200 Вт
  • Кол-во светодиодов - 1440
  • Размер излучающей поверхности - 660 x 265 мм
  • Световой поток - 18000 люм
  • Освещенность (на расстоянии 1 м) - 5700 лк
  • Цветовая температура - 2800–6500 (± 25) K
  • CRI /TLCI ≥ 96
  • Регулировка яркости 5–100% (шаг 1%)
  • Угол раскрытия светового луча - ок.120º
  • Управление осветителем - встроенная панель управления; BLUETOOTH (APP для смартфона); DMX512
  • Питание осветителя - от сети через адаптер AC =100-240В 50Гц (входит в комплект), от сети через адаптер DC =15-18В (не входит в комплект), от аккумулятора V-mount =14.8В (аккумулятор приобретается отдельно)
  • Система охлаждения пассивная
  • Тип крепления на стойку 5/8"
  • Материал алюминиевый сплав
  • Размеры осветителя (без лиры и шторок) - 750х390х80мм
  • Вес осветителя (с лирой и шторками) 6 кг
  • Размеры сумки - 840х480х130мм
  • Вес с сумкой 0 кг
  • Габариты упаковки 840х475х140 мм
  • Вес с упаковкой 9 кг


Комплектация

  • Осветитель светодиодный GreenBean DayLight III 200 LED Bi-color со шторками
  • Нейтральный рассеивающий фильтр
  • Тканевый рассеиватель
  • Сетевой адаптер
  • Кабель питания
  • Сумка для хранения и переноски

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