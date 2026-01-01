GreenBean DayLight III 200 LED Bi-color светодиодный осветитель

Описание

GreenBean DayLight III 200 LED Bi-color – осветитель нового поколения серии DayLight со сверхъяркими SMD-светодиодами и возможностью дистанционного управления со смартфона по Bluetooth или по протоколу DMX512. Предназначен для создания яркого «дневного» освещения в кино-, видео- или фотосъемке, может использоваться в офисе, профессиональной студии или на телевидении. Приложение GreenBean DayLight позволяет менять яркость и цветовую температуру.

1440 сверхъярких SMD-светодиодов (720 «теплого» белого + 720 «холодного» белого света) общей мощностью 200 Вт формируют световой поток с освещенностью 5700 лк на расстоянии 1 метр. Яркость светового потока регулируется от 5 до 100% (с шагом 1%) с цветовой температурой от 2800 до 6500 K.

Осветитель обеспечивает высокий индекс цветопередачи (CRI /TLCI ≥ 96) во всем диапазоне регулировки яркости и цветовой температуры. Снятые кадры будут отображать весь спектр цветовых оттенков.

Новое поколение тонких светодиодных панелей отличается большей яркостью свечения и стабильностью характеристик (отклонение цветовой температуры ±25К во всем диапазоне). Плавное управление цветовой температурой помогает совмещать DayLight III 200 LED Bi-color с другими источниками света или имитировать освещение от различных источников (естественный дневной свет (5600К), свет от лампы накаливания (2800К) и т.д.) в зависимости от задач съемки.

Характеристики:

Мощность - 200 Вт

Кол-во светодиодов - 1440

Размер излучающей поверхности - 660 x 265 мм

Световой поток - 18000 люм

Освещенность (на расстоянии 1 м) - 5700 лк

Цветовая температура - 2800–6500 (± 25) K

CRI /TLCI ≥ 96

Регулировка яркости 5–100% (шаг 1%)

Угол раскрытия светового луча - ок.120º

Управление осветителем - встроенная панель управления; BLUETOOTH (APP для смартфона); DMX512

Питание осветителя - от сети через адаптер AC =100-240В 50Гц (входит в комплект), от сети через адаптер DC =15-18В (не входит в комплект), от аккумулятора V-mount =14.8В (аккумулятор приобретается отдельно)

Система охлаждения пассивная

Тип крепления на стойку 5/8"

Материал алюминиевый сплав

Размеры осветителя (без лиры и шторок) - 750х390х80мм

Вес осветителя (с лирой и шторками) 6 кг

Размеры сумки - 840х480х130мм

Вес с сумкой 0 кг

Габариты упаковки 840х475х140 мм

Вес с упаковкой 9 кг



