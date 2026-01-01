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GreenBean DayLight II 100 LED Bi-color светодиодный осветитель
GreenBean DayLight II 100 LED Bi-color светодиодный осветитель
GreenBean DayLight II 100 LED Bi-color светодиодный осветитель
GreenBean DayLight II 100 LED Bi-color светодиодный осветитель
GreenBean DayLight II 100 LED Bi-color светодиодный осветитель
GreenBean DayLight II 100 LED Bi-color светодиодный осветитель
GreenBean DayLight II 100 LED Bi-color светодиодный осветитель
GreenBean DayLight II 100 LED Bi-color светодиодный осветитель
GreenBean DayLight II 100 LED Bi-color светодиодный осветитель

GreenBean DayLight II 100 LED Bi-color светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: DAN-3780

Светодиодный осветитель GreenBean DayLight II 100 LED Bi-color.

Светодиодная панель мощностью 100 Вт, имеет 528 светодиодов, регулируемую цветовую температуру 3200–5500 К, CRI > 96, освещенность 1500 лк, дистанционное управление по DMX512 и со смартфона по Bluetooth, металлические шторки, съемный рассеивающий фильтр.

Описание

Главный элемент панели - 528 сверхъярких SMD-светодиодов (264 желтых + 264 белых) общей мощностью 100 Вт. Они формируют световой поток 4200 лм, обеспечивают высокий индекс цветопередачи (CRI > 96) и освещенность 1500 лк. Рассчитаны на длительный срок службы (до 50000 часов), отличаются малым выделением тепла.

Цветовая температура регулируется в диапазоне от 3200 до 5500 K. Плавное управление цветовой температурой помогает совмещать светильник с любыми другими осветительными приборами.

Управлять настройками осветителя можно с помощью 2 валкодеров. Рядом расположен информативный ЖК-дисплей с подсветкой, на дисплее отображаются все текущие параметры.

Встроенный DMX-декодер позволяет программировать сценарии освещения любой сложности. Для передачи сигналов по протоколу DMX можно использовать кабель (предусмотрены вход и выход DMX) или беспроводные DMX-передатчики.

Встроенный модуль Bluetooth дает возможность управлять параметрами осветителя с помощью смартфона и соответствующего программного обеспечения. Приложение Fi Light – эмулятор пульта для дистанционного управления осветителем - доступно на Google Play и App Store.

Питание возможно от сети (сетевой адаптер в комплекте) или от аккумулятора V-mount (аккумулятор приобретается отдельно).

Прибор выполнен в металлическом корпусе и имеет шторки, надежные петли, стальную фурнитуру и крепкий кронштейн-лиру.

Система пассивного охлаждения эффективна для охлаждения современных светодиодов с низким выделением тепла. Благодаря отсутствию в осветителе вентилятора возможна съемка сюжетов с синхронной записью звука без постороннего шума.

Для удобства хранения и транспортировки осветитель поставляется в сумке.

Характеристики:

  • мощность - 100 Вт
  • кол-во светодиодов - 528
  • размер излучающей поверхности - 290 x 260 мм
  • освещенность (на расстоянии 1 м) - 1500 лк
  • цветовая температура - 3200–5500 (± 100) K
  • регулировка цветового тона - нет
  • индекс CRI - > 96
  • регулировка яркости – от 0 до 100%, плавная
  • фильтр - рассеивающий, съемный
  • шторки - 4-лепестковые, металлические
  • дисплей - 40 х 25 мм с подсветкой
  • питание осветителя - от сети через адаптер (входит в комплект) или от аккумулятора V-mount (аккумулятор приобретается отдельно)
  • система охлаждения - пассивная
  • тип крепления - 5/8"
  • материал корпуса - алюминиевый сплав
  • материал кронштейна - алюминиевый сплав
  • размер (без лиры) - 330x300х95 мм
  • вес (с лирой) - 3,4 кг

Комплектация

  • Панель DayLight II 100 LED Bi-color с лирой и шторками.
  • Рассеивающий фильтр.
  • Сетевой адаптер.
  • Кабель питания.
  • Сумка для хранения и переноски.
  • Руководство по эксплуатации.

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