GreenBean DayLight II 100 LED Bi-color светодиодный осветитель

Главный элемент панели - 528 сверхъярких SMD-светодиодов (264 желтых + 264 белых) общей мощностью 100 Вт. Они формируют световой поток 4200 лм, обеспечивают высокий индекс цветопередачи (CRI > 96) и освещенность 1500 лк. Рассчитаны на длительный срок службы (до 50000 часов), отличаются малым выделением тепла.
Цветовая температура регулируется в диапазоне от 3200 до 5500 K. Плавное управление цветовой температурой помогает совмещать светильник с любыми другими осветительными приборами.
Управлять настройками осветителя можно с помощью 2 валкодеров. Рядом расположен информативный ЖК-дисплей с подсветкой, на дисплее отображаются все текущие параметры.
Встроенный DMX-декодер позволяет программировать сценарии освещения любой сложности. Для передачи сигналов по протоколу DMX можно использовать кабель (предусмотрены вход и выход DMX) или беспроводные DMX-передатчики.
Встроенный модуль Bluetooth дает возможность управлять параметрами осветителя с помощью смартфона и соответствующего программного обеспечения. Приложение Fi Light – эмулятор пульта для дистанционного управления осветителем - доступно на Google Play и App Store.
Питание возможно от сети (сетевой адаптер в комплекте) или от аккумулятора V-mount (аккумулятор приобретается отдельно).
Прибор выполнен в металлическом корпусе и имеет шторки, надежные петли, стальную фурнитуру и крепкий кронштейн-лиру.
Система пассивного охлаждения эффективна для охлаждения современных светодиодов с низким выделением тепла. Благодаря отсутствию в осветителе вентилятора возможна съемка сюжетов с синхронной записью звука без постороннего шума.
Для удобства хранения и транспортировки осветитель поставляется в сумке.
Характеристики:
- мощность - 100 Вт
- кол-во светодиодов - 528
- размер излучающей поверхности - 290 x 260 мм
- освещенность (на расстоянии 1 м) - 1500 лк
- цветовая температура - 3200–5500 (± 100) K
- регулировка цветового тона - нет
- индекс CRI - > 96
- регулировка яркости – от 0 до 100%, плавная
- фильтр - рассеивающий, съемный
- шторки - 4-лепестковые, металлические
- дисплей - 40 х 25 мм с подсветкой
- питание осветителя - от сети через адаптер (входит в комплект) или от аккумулятора V-mount (аккумулятор приобретается отдельно)
- система охлаждения - пассивная
- тип крепления - 5/8"
- материал корпуса - алюминиевый сплав
- материал кронштейна - алюминиевый сплав
- размер (без лиры) - 330x300х95 мм
- вес (с лирой) - 3,4 кг