GreenBean DayLight 200 LED Bi-color осветитель светодиодный

Описание

Осветитель предназначен для профессиональной видео- и фотосъемки, подойдет для кинопроизводства, телевидения, студии фэшн-съемки, предметной и рекламной фотографии, свадебной фотосъемки.

Панель состоит из 768 светодиодов (384-2800 К и 384-9990 К) общей мощностью 200 Вт и формирует световой поток 7500 Лм. Высокий индекс CRI (более 95) обеспечивает точную передачу цветовых оттенков. Цветовая температура плавно регулируется в диапазоне от 2800К до 9990K.

Прибор имеет информативный ЖК-дисплей с подсветкой и две кнопки-валкодера для управления настройками.

Управление мощностью и цветовой температурой осветителя можно производить с помощью пульта дистанционного управления с ЖК-дисплеем, который входит в комплект поставки. Также возможно управление со смартфона по каналу Bluetooth с помощью соответствующего программного обеспечения.

На пульте и на приборе можно выбрать одну из 6 групп и один из 51 канала в каждой группе.

Характеристики: