images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
Godox UL60Bi осветитель светодиодный
Godox UL60Bi осветитель светодиодный
Godox UL60Bi осветитель светодиодный
Godox UL60Bi осветитель светодиодный
Godox UL60Bi осветитель светодиодный
Godox UL60Bi осветитель светодиодный
Godox UL60Bi осветитель светодиодный
Godox UL60Bi осветитель светодиодный
Godox UL60Bi осветитель светодиодный
Godox UL60Bi осветитель светодиодный
Godox UL60Bi осветитель светодиодный
Godox UL60Bi осветитель светодиодный
Godox UL60Bi осветитель светодиодный

Godox UL60Bi осветитель светодиодный

Godox
Артикул: DAN-8802

Светодиодный осветитель Godox UL60Bi с круглой COB-матрицей.

Мощность - 60 Вт. Регулируемая цветовая температура 2800K-6500К. CRI>96. TLCI>97. 8 предустановленных световых динамических спецэффектов. Байонет - Bowens.

Описание

Характеристики:

  • Мощность - 60Вт
  • Цветовая температура - 2800K-6500К
  • Освещенность (100%, 1м) при 5600К - 27800лк
  • CRI ≥96
  • TLCI ≥97
  • Регулировка яркости - от 0 до 100%
  • Предустановленные световые эффекты - 8 световых эффектов
  • DMX управление 2 режима – CCT/Fx
  • Каналы DMX - 3 шт
  • Источник питания (аккумулятор в комплект не входит) от сети: переменный ток 100В-240В/2А (50/60Гц)
  • от аккумулятора: батарея V-Mount 14.8В (приобретается отдельно)
  • Возможность управления с пульта (приобретается отдельно), по каналу DMX512 или с помощью смартфона по Bluetooth - есть
  • Размеры осветителя - 225х119х263мм
  • Размер упаковки - 480х240х240мм
  • Вес осветителя - 2.46кг

Комплектация

  • Осветитель светодиодный Godox UL60Bi
  • Блок управления
  • Сетевой кабель
  • Соединительный кабель
  • Стандартный рефлектор
  • Защитная крышка лампы

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Акира Сато – фотограф из Токио, который прославился, благодаря загадочным женским портретам
Акира Сато – фотограф из Токио, который прославился, благодаря загадочным женским портретам
Урок туристической съемки. Найди отличную фотографию везде. Париж
Урок туристической съемки. Найди отличную фотографию везде. Париж
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.