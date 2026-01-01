Godox UL60Bi осветитель светодиодный

Характеристики:
- Мощность - 60Вт
- Цветовая температура - 2800K-6500К
- Освещенность (100%, 1м) при 5600К - 27800лк
- CRI ≥96
- TLCI ≥97
- Регулировка яркости - от 0 до 100%
- Предустановленные световые эффекты - 8 световых эффектов
- DMX управление 2 режима – CCT/Fx
- Каналы DMX - 3 шт
- Источник питания (аккумулятор в комплект не входит) от сети: переменный ток 100В-240В/2А (50/60Гц)
- от аккумулятора: батарея V-Mount 14.8В (приобретается отдельно)
- Возможность управления с пульта (приобретается отдельно), по каналу DMX512 или с помощью смартфона по Bluetooth - есть
- Размеры осветителя - 225х119х263мм
- Размер упаковки - 480х240х240мм
- Вес осветителя - 2.46кг