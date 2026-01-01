Godox SL100D студийный светодиодный осветитель

Описание

Godox SL100D </– бюджетный, компактный, мощный светодиодный осветитель, выдающий световой поток с постоянной цветовой температурой 5600 К (сбалансированной по дневному свету) и регулируемой яркостью от 0 до 100%. Максимальная освещенность на расстоянии 1 метра со стандартным «зеркальным» рефлектором (входит в комплект) составляет 32100 лк.

Регулировка параметров устройства может осуществляться как на встроенной панели управления, так и дистанционно – по радиоканалу при помощи пульта ДУ (в комплект не входит) или смартфона с помощью приложения Godox Light.

Осветитель поддерживает режим световых динамических спецэффектов, которые позволяют имитировать различные сцены, такие как вспышка, молния и т.д.

Панель управления на корпусе осветителя состоит из яркого информативного ЖК-дисплея, двух регуляторов и четырех кнопок управления. Интуитивно понятная легкая система управления позволяет быстро перенастроить параметры осветителя – установить яркость, задать номер радиоканала, выбрать световой динамический режим и т.д.

Параметры осветителя можно регулировать не только на панели управления устройства, но и дистанционно со смартфона с помощью приложения Godox Light или при помощи дополнительного пульта дистанционного управления RC-A6 (в комплект не входит). И приложение, и пульт ДУ позволяют дистанционно управлять всеми функциями осветителя и группировать источники света для создания разнообразных схем освещения.

Металлическое крепление Bowens совместимо с широким ассортиментом модификаторов света.

В корпус осветителя встроен вентилятор, который выполняют функцию «умного охлаждения».

Работает от электрическо сети 220В.

Характеристики: