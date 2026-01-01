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-10 %
Godox SL100D студийный светодиодный осветитель
Godox SL100D студийный светодиодный осветитель
Godox SL100D студийный светодиодный осветитель
Godox SL100D студийный светодиодный осветитель
Godox SL100D студийный светодиодный осветитель
Godox SL100D студийный светодиодный осветитель
Godox SL100D студийный светодиодный осветитель
Godox SL100D студийный светодиодный осветитель
Godox SL100D студийный светодиодный осветитель
Godox SL100D студийный светодиодный осветитель
Godox SL100D студийный светодиодный осветитель
Godox SL100D студийный светодиодный осветитель
Godox SL100D студийный светодиодный осветитель
Godox SL100D студийный светодиодный осветитель
Godox SL100D студийный светодиодный осветитель
Godox SL100D студийный светодиодный осветитель
Godox SL100D студийный светодиодный осветитель
Godox SL100D студийный светодиодный осветитель

Godox SL100D студийный светодиодный осветитель

Godox
Артикул: DAN-7787

Студийный светодиодный осветитель с круглой COB-матрицей, мощность 100 Вт, цветовая температура 5600 К, CRI>96, TLCI>97, регулирование мощности 0–100%, освещенность 32100 лк, байонет Bowens, спецэффекты, возможность управления с помощью пульта или смартфона, рефлектор.

Описание

Godox SL100D </– бюджетный, компактный, мощный светодиодный осветитель, выдающий световой поток с постоянной цветовой температурой 5600 К (сбалансированной по дневному свету) и регулируемой яркостью от 0 до 100%. Максимальная освещенность на расстоянии 1 метра со стандартным «зеркальным» рефлектором (входит в комплект) составляет 32100 лк.

Регулировка параметров устройства может осуществляться как на встроенной панели управления, так и дистанционно – по радиоканалу при помощи пульта ДУ (в комплект не входит) или смартфона с помощью приложения Godox Light.

Осветитель поддерживает режим световых динамических спецэффектов, которые позволяют имитировать различные сцены, такие как вспышка, молния и т.д.

Панель управления на корпусе осветителя состоит из яркого информативного ЖК-дисплея, двух регуляторов и четырех кнопок управления. Интуитивно понятная легкая система управления позволяет быстро перенастроить параметры осветителя – установить яркость, задать номер радиоканала, выбрать световой динамический режим и т.д.

Параметры осветителя можно регулировать не только на панели управления устройства, но и дистанционно со смартфона с помощью приложения Godox Light или при помощи дополнительного пульта дистанционного управления RC-A6 (в комплект не входит). И приложение, и пульт ДУ позволяют дистанционно управлять всеми функциями осветителя и группировать источники света для создания разнообразных схем освещения.

Металлическое крепление Bowens совместимо с широким ассортиментом модификаторов света.

В корпус осветителя встроен вентилятор, который выполняют функцию «умного охлаждения». 

Работает от электрическо сети 220В.

Характеристики:

  • Мощность - 100Вт
  • Цветовая температура - 5600K
  • Диапазон регулировки яркости - 0%~100%
  • Освещенность (1м, со стандартным рефлектором) - 32100
  • CRI - 96
  • TLCI - 97
  • Каналы - 32
  • Группы - 16 (A, B, C, D, E, F, 0~9)
  • Беспроводной идентификатор ID - OFF/1-99
  • Источник питания - 100В-240В переменного тока (50/60Гц)
  • Диапазон рабочих температур - -10°C~40°C
  • Количество световых спецэффектов - 8
  • Дальность действия управления Bluetooth - ≈30м
  • Дальность действия управления 2.4G - ≈30м
  • Угол рассеивания луча - 120°
  • Размер - 243х205х127мм
  • Вес - 2.8 кг

Комплектация

  • Осветитель SL100D - 1 шт.
  • Рефлектор - 1 шт.
  • Защитная крышка - 1 шт.
  • Кабель питания - 1 шт.

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