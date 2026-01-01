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Godox LITEMONS LA200R осветитель светодиодный
Godox LITEMONS LA200R осветитель светодиодный
Godox LITEMONS LA200R осветитель светодиодный
Godox LITEMONS LA200R осветитель светодиодный

Godox LITEMONS LA200R осветитель светодиодный

Godox
Артикул: OLE-4858

Светодиодный студийный RGB моноблок мощностью 220 Вт. Цветовая температура 1800-10000К, яркость 64000 лк (5600 К, 1 м), 14 световых режимов. Оснащен встроенным вентилятором с низким шумовым уровнем работы. Режимы управления: панель прибора / приложение Godox Light по Bluetooth. Питание через сетевой адаптер или аккумулятор V-mount (в комплект не входит). Байонет Bowens.

Описание

Светодиодный RGB моноблок Godox LITEMONS LA200R (220 Вт)

Godox LITEMONS LA200R — это мощный светодиодный RGB-моноблок студийного уровня, предназначенный для профессиональной фото- и видеосъемки. Модель обеспечивает широкие возможности управления цветом и светом благодаря регулируемой цветовой температуре (1800–10000 К) и высокому индексу цветопередачи (CRI 95+, TLCI 94+). Осветитель подходит для работы в студии и на выезде.

Основные характеристики

  • Мощность: 220 Вт.
  • Цветовая температура: 1800–10000 К (плавная регулировка).
  • Яркость: 64000 лк на расстоянии 1 м (5600 К, белый свет).
  • Индекс цветопередачи: CRI 95+, TLCI 94+.
  • Байонет: Bowens (совместим с широким спектром модификаторов).
  • Управление: Панель прибора / приложение Godox Light по Bluetooth.
  • Питание: От сети (адаптер в комплекте) или от аккумулятора V-mount (приобретается отдельно).
  • Размеры: 231×156×238 мм.
  • Вес: 2,5 кг.

Для чего используется

Осветитель LA200R является универсальным инструментом для самых разных творческих и коммерческих задач:

  • Студийная и выездная съемка: Благодаря высокой мощности и возможности работы от аккумулятора V-mount.
  • Портретная и рекламная фотография: Точная цветопередача и широкий диапазон цветовой температуры.
  • Видеосъемка и кинопроизводство: RGB-режим и 14 световых эффектов для создания атмосферного освещения.
  • Стриминг и контент-съемка: Высокое качество света для онлайн-трансляций.

Особенности и преимущества

  • Широкий диапазон цветовой температуры: От теплого 1800K до холодного 10000K.
  • RGB-режим: Полный контроль над цветом для креативных эффектов.
  • Высокая цветопередача: CRI 95+ и TLCI 94+ гарантируют естественные цвета.
  • Беспроводное управление: Удобное приложение для смартфона (Bluetooth).
  • Универсальное питание: Работа от сети и от аккумуляторов V-mount.
  • Активное охлаждение: Низкий уровень шума вентилятора.
  • Встроенный NFC-модуль: Для быстрого сопряжения с устройствами.

Крепление освещения

Осветитель устанавливается на стойки, журавли или пантографы со стандартным адаптером 16 мм (5/8")

Комплектация

  • Осветитель Godox LITEMONS LA200R — 1 шт.
  • Сетевой адаптер — 1 шт.
  • Кабель питания — 1 шт.
  • Рефлектор — 1 шт.
  • Трос для страховки — 1 шт.

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