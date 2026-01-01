Godox LITEMONS LA200R осветитель светодиодный

Описание

Светодиодный RGB моноблок Godox LITEMONS LA200R (220 Вт)

Godox LITEMONS LA200R — это мощный светодиодный RGB-моноблок студийного уровня, предназначенный для профессиональной фото- и видеосъемки. Модель обеспечивает широкие возможности управления цветом и светом благодаря регулируемой цветовой температуре (1800–10000 К) и высокому индексу цветопередачи (CRI 95+, TLCI 94+). Осветитель подходит для работы в студии и на выезде.

Основные характеристики

Мощность: 220 Вт.

220 Вт. Цветовая температура: 1800–10000 К (плавная регулировка).

1800–10000 К (плавная регулировка). Яркость: 64000 лк на расстоянии 1 м (5600 К, белый свет).

64000 лк на расстоянии 1 м (5600 К, белый свет). Индекс цветопередачи: CRI 95+, TLCI 94+.

CRI 95+, TLCI 94+. Байонет: Bowens (совместим с широким спектром модификаторов).

Bowens (совместим с широким спектром модификаторов). Управление: Панель прибора / приложение Godox Light по Bluetooth.

Панель прибора / приложение Godox Light по Bluetooth. Питание: От сети (адаптер в комплекте) или от аккумулятора V-mount (приобретается отдельно).

От сети (адаптер в комплекте) или от аккумулятора V-mount (приобретается отдельно). Размеры: 231×156×238 мм.

231×156×238 мм. Вес: 2,5 кг.

Для чего используется

Осветитель LA200R является универсальным инструментом для самых разных творческих и коммерческих задач:

Студийная и выездная съемка: Благодаря высокой мощности и возможности работы от аккумулятора V-mount.

Благодаря высокой мощности и возможности работы от аккумулятора V-mount. Портретная и рекламная фотография: Точная цветопередача и широкий диапазон цветовой температуры.

Точная цветопередача и широкий диапазон цветовой температуры. Видеосъемка и кинопроизводство: RGB-режим и 14 световых эффектов для создания атмосферного освещения.

RGB-режим и 14 световых эффектов для создания атмосферного освещения. Стриминг и контент-съемка: Высокое качество света для онлайн-трансляций.

Особенности и преимущества

Широкий диапазон цветовой температуры: От теплого 1800K до холодного 10000K.

От теплого 1800K до холодного 10000K. RGB-режим: Полный контроль над цветом для креативных эффектов.

Полный контроль над цветом для креативных эффектов. Высокая цветопередача: CRI 95+ и TLCI 94+ гарантируют естественные цвета.

CRI 95+ и TLCI 94+ гарантируют естественные цвета. Беспроводное управление: Удобное приложение для смартфона (Bluetooth).

Удобное приложение для смартфона (Bluetooth). Универсальное питание: Работа от сети и от аккумуляторов V-mount.

Работа от сети и от аккумуляторов V-mount. Активное охлаждение: Низкий уровень шума вентилятора.

Низкий уровень шума вентилятора. Встроенный NFC-модуль: Для быстрого сопряжения с устройствами.

Крепление освещения

Осветитель устанавливается на стойки, журавли или пантографы со стандартным адаптером 16 мм (5/8")