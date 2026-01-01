Godox LITEMONS LA200R осветитель светодиодный

Светодиодный RGB моноблок Godox LITEMONS LA200R (220 Вт)
Godox LITEMONS LA200R — это мощный светодиодный RGB-моноблок студийного уровня, предназначенный для профессиональной фото- и видеосъемки. Модель обеспечивает широкие возможности управления цветом и светом благодаря регулируемой цветовой температуре (1800–10000 К) и высокому индексу цветопередачи (CRI 95+, TLCI 94+). Осветитель подходит для работы в студии и на выезде.
Основные характеристики
- Мощность: 220 Вт.
- Цветовая температура: 1800–10000 К (плавная регулировка).
- Яркость: 64000 лк на расстоянии 1 м (5600 К, белый свет).
- Индекс цветопередачи: CRI 95+, TLCI 94+.
- Байонет: Bowens (совместим с широким спектром модификаторов).
- Управление: Панель прибора / приложение Godox Light по Bluetooth.
- Питание: От сети (адаптер в комплекте) или от аккумулятора V-mount (приобретается отдельно).
- Размеры: 231×156×238 мм.
- Вес: 2,5 кг.
Для чего используется
Осветитель LA200R является универсальным инструментом для самых разных творческих и коммерческих задач:
- Студийная и выездная съемка: Благодаря высокой мощности и возможности работы от аккумулятора V-mount.
- Портретная и рекламная фотография: Точная цветопередача и широкий диапазон цветовой температуры.
- Видеосъемка и кинопроизводство: RGB-режим и 14 световых эффектов для создания атмосферного освещения.
- Стриминг и контент-съемка: Высокое качество света для онлайн-трансляций.
Особенности и преимущества
- Широкий диапазон цветовой температуры: От теплого 1800K до холодного 10000K.
- RGB-режим: Полный контроль над цветом для креативных эффектов.
- Высокая цветопередача: CRI 95+ и TLCI 94+ гарантируют естественные цвета.
- Беспроводное управление: Удобное приложение для смартфона (Bluetooth).
- Универсальное питание: Работа от сети и от аккумуляторов V-mount.
- Активное охлаждение: Низкий уровень шума вентилятора.
- Встроенный NFC-модуль: Для быстрого сопряжения с устройствами.
Крепление освещения
Осветитель устанавливается на стойки, журавли или пантографы со стандартным адаптером 16 мм (5/8")