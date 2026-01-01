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Godox LDX50R осветитель светодиодный
Godox LDX50R осветитель светодиодный
Godox LDX50R осветитель светодиодный
Godox LDX50R осветитель светодиодный

Godox LDX50R осветитель светодиодный

Godox
Артикул: MTG-2138

Godox LDX50R осветитель светодиодный. Светодиодный RGB-осветитель создан для того, чтобы сделать освещение более выразительным. С помощью съемного рассеивателя можно легко регулировать интенсивность освещения от мягкого до контрастного. Корпус осветителей выполнен из металла, что позволяет эффективнее отводить тепло и обеспечивает долговечность. Мощность 63 Вт. Диапазон температур 2500-10000К. CRI  ≥96. 

Описание

Осветители с индексом R оборудованы светодиодами RGBWW и поддерживают множество режимов цветного освещения. 

Специально разработанная металлическая задняя часть корпуса увеличивает площадь теплоотдачи, позволяя осветителю эффективнее работать без использования вентиляторов. Такая безвентиляторная конструкция также помогает устранить посторонние шумы, возникающие при работе обычных осветителей, обеспечивая бескомпромиссное качество звука во время съемки. Кроме того, прочный металлический корпус увеличивает долговечность осветителей, что позволяет сократить затраты на оборудование.

Оснащен удобной функцией предварительной настройки, позволяющей сохранять и вызывать различные наборы параметров. Эта функция поможет быстро применить настройки, которые обычно используются в различных задачах. Также, сокращая необходимость в ручных настройках, эта функция экономит время и повышает эффективность работы.

Осветители версии R (с RGBWW-светодиодами) поддерживают множество режимов цветного освещения, таких как CCT, HSI, GB и GEL, что позволяет выбрать необходимый оттенок и яркость, отвечающие конкретным требованиям. Это дает возможность реализовать более широкий спектр уникальных стилей освещения.

поддерживают различные варианты управления настройками, и, кроме встроенной панели управления, также доступно управление с помощью пульта дистанционного управления или мобильного приложения Godox Light. Регулируйте яркость, цветовую температуру и другие параметры, не подходя к прибору. Возможность дистанционного управления экономит время и повышает эффективность работы.

Осветитель предусматривает два варианта питания: от аккумулятора NP-F или от сети. Независимо от того, предпочитаете ли вы выездную съемку на локации или продолжительные съемки в студии, эти осветители смогут удовлетворить ваши потребности и будут соответствовать требованиям съемочного процесса.

Характеристики:

  • Выходные параметры адаптера 20В 3,5А
  • Максимальная мощность 63Вт
  • Цветовая температура 2500К~10000К
  • Диапазон яркости 0%-100%
  • Количество спецэффектов 14
  • CRI средний ≥96
  • TLCI средний ≥96
  • Каналы 32 (1-32)Группы 16 (A-F, 0-9)
  • Беспроводные идентификаторы ID 99 (1-99)
  • Способы управления 2.4G пульт дистанционного управления / мобильное приложение по Bluetooth / встроенная панель управления
  • Дистанция управления 2.4G макс.50м
  • Дистанция управления по Bluetooth макс.30м
  • U-образный кронштейн регулируемый угол 360°
  • Рабочая температура -20°C...+40°C (при питании от источника постоянного тока)
  • Размеры 357×305×75 мм
  • Вес нетто≈ 1.86кг.

Комплектация

  • Светодиодный осветитель ×1
  • Рассеиватель ×1
  • Сетевой адаптер ×1 
  • Крепежная резинка для адаптера ×1
  • Кабель питания ×1
  • Стальной трос ×1
  • Сумка

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