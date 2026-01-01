Godox LD75R RGB светодиодный осветитель

Описание

Широкий диапазон цветовой температуры 2500 до 8500K

Панель имеет цветовую температуру, регулируемую в широком диапазоне от 2500 до 8500K с шагом 100К, позволяющую смешивать световой поток с другими естественными и искусственными источниками освещения.

Неизменно высокий индекс цветопередачи CRI/TLCI 96/97 дают возможность использовать осветитель там, где предъявляются самые высокие требования к точности передачи цвета.

Одной из главных функций осветителя является режим RGB/HIS, в котором используются светодиоды для доступа к 16 миллионам цветовых комбинаций для оптимального выбора света. Их дополняет режим имитации гелевых (фолиевых) светофильтров, предоставляющий выбор из двух наборов R-GEL и L-GEL по 20 цветных гелей.

Режим спецэффектов FX позволяет сделать выбор из 14 сценариев в 39 вариантах для создания творческого освещения сцен игрового кино, видеоблога или любых других съемок. Осветители способны имитировать разнообразное освещение от проблесковых маячков спецмашин до взрывающихся фейерверков. В том числе предусмотрен режим светомузыки в реальном времени благодаря встроенному в осветитель микрофону.

Для обновление прошивок используется USB-порт.

Благодаря стабильным характеристикам электропитания светодиодов, обеспечивается технология Flicker Free (свободная от мерцания), обеспечивают равномерное освещение кадра даже при замедленной съемке.

Помимо панели управления, настройки осветителя регулируются дистанционно при помощи радиоуправление 2.4ГГц (пульт RC-R9 приобретается дополнительно), по каналу DMX или со смартфона по Bluetooth через мобильное приложение Godox Light.

Для управления осветителем по каналу DMX на корпусе осветителя имеются разъемы XLR3 (5-pin male/female) и RJ45 (in/out). При наличии в линии сигнала DMX другие способы управления недоступны.

Дистанционные способы управления поддерживают и управление одним осветителем, и групповое управление сразу несколькими осветителями, как по отдельности, так и синхронно.

Каждый вариант управления сохраняет интуитивно понятный пользовательский интерфейс для быстрой настройки параметров. А функция памяти заданных настроек Preset (4 набора) поможет выполнить регулировку параметров заранее или продолжить работу после перерыва.

Блокировка кнопок одним касанием

Одно касание кнопки LOCK блокирует панель управления для исключения случайных изменений настройки.

Бесшумный режим работы (FAN)

Встроенный вентилятор осветителя может отключаться для проведения съемок с синхронной записью звука или в ситуациях, требующих особой тишины. При переходе в режим бесшумной работы мощность осветителя уменьшается вдвое.

Компактный прибор имеет плоскую форму и поместится там, где невозможно установить громоздкие устройства. Осветитель в комплектном кейсе с наплечным ремнем легко взять с собой на выездную съемку.

LD75R устанавливается на стандартный шпигот 5/8'' осветительной стойки или подвешивается на кране, страхуясь при помощи штатного карабина. Осветитель готов к работе в любом месте, где есть стандартная электрическая сеть 220В. А также будет работать от дополнительных батарей через аккумуляторную площадку V-mount, расположенную на корпусе.

Помимо комплектных шторок, специально для осветителя LD75R разработаны дополнительные аксессуары – сотовая насадка Godox HC-75 и софтбокс Godox LD-SG75R. Использование дополнительных аксессуаров делает свет еще более управляемым, облегчая процесс контроля света.

Сотовая насадка увеличивает контрастность свето-теневого рисунка, преобразовывая мягкий рассеянный свет осветителя в более жесткий. А софтбокс с тканевыми сотами станет универсальным помощником на съемочной площадке, обеспечивая необходимую степень мягкости и рассеянности света в зависимости от творческих задач.

Характеристики:

Выходная мощность - 75 Вт

Цветовая температура - 2500K~8500K

Режим спецэффектов FX - 14 категорий (39 видов)

Диапазон яркости - 0%~100%

Диапазон тонов -50 ~ 0 ~ +50

Диапазон оттенков - 0~360°

Диапазон насыщенности - 0%~100%

Угол свечения - 60°

Освещенность (100%, темная комната, 1м) макс. 9320лк

CRI ≥96

TLCI ≥97

Бесшумный режим - Да

Способы управления - мобильное приложение Godox Light / 2.4G беспроводной пульт дистанционного управления (приобретается отдельно) / DMX-управление / Панель управления

Каналы (CH) 32: 1~32

Группы (GR) 16: A,B,C,D,E,F/0~9

Дальность Bluetooth-управления ≈30м

Диапазон частот BT 2402.0 - 2480.0 МГц

Макс. мощность сигнала - 5 дБм

Дальность 2.4G-управления ≈50м

Источник питания - DC 16.8В 7.0А

Питание от аккумулятора (опционально) - 14.8В

Рабочая температура -10~40°C

Размеры 44.1х41х10.75 см

Вес ≈3.5 кг