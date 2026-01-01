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Godox LD150RS RGB осветитель светодиодный Godox LD150RS RGB
Godox LD150RS RGB осветитель светодиодный Godox LD150RS RGB
Godox LD150RS RGB осветитель светодиодный Godox LD150RS RGB
Godox LD150RS RGB осветитель светодиодный Godox LD150RS RGB
Godox LD150RS RGB осветитель светодиодный Godox LD150RS RGB
Godox LD150RS RGB осветитель светодиодный Godox LD150RS RGB
Godox LD150RS RGB осветитель светодиодный Godox LD150RS RGB
Godox LD150RS RGB осветитель светодиодный Godox LD150RS RGB
Godox LD150RS RGB осветитель светодиодный Godox LD150RS RGB
Godox LD150RS RGB осветитель светодиодный Godox LD150RS RGB

Godox LD150RS RGB осветитель светодиодный Godox LD150RS RGB

Godox
Артикул: DAN-9547

Осветитель светодиодный Godox LD150RS RGB - RGB-осветитель, мощность 150 Вт, цветовая температура 2500-8500К, режимы работы: RGB/HIS/режим имитации светофильтров/14 категорий спецэффектов, встроенный микрофон для режима светомузыки в реальном времени. Отключаемый вентилятор для бесшумного режима работы. Аккумуляторная площадка V-mount. Возможность дистанционного управления по BlueTooth со смартфона, пульта ДУ 2.4 Ггц или пульта DMX. Кейс с наплечным ременём в комплекте.

Описание

Представляет собой традиционную светодиодную панель с невероятно ярким световым потоком для создания естественного освещения на съемочной площадке, способную переключаться в цветной RGB режим для красочных творческих эффектов. Возможность питания от аккумулятора и компактность прибора дает свободу съемок на любой локации.

Панель имеет цветовую температуру, регулируемую в широком диапазоне от 2500 до 8500K с шагом 100К, позволяющую смешивать световой поток с другими естественными и искусственными источниками освещения, а также подбирать настройки исходя из творческих замыслов. Для более точной подстройки параметров, можно настроить баланс Green/Magenta, а также отрегулировать интенсивность света от 0 до 100% с шагом 1%.

Неизменно высокий индекс цветопередачи CRI/TLCI 96/97 дают возможность использовать осветитель там, где предъявляются самые высокие требования к точности передачи цвета – в кинопроизводстве, рекламных съемках, различных видах трансляций.

Одной из главных функций осветителя является режим RGB/HIS, в котором используются светодиоды для доступа к 16 миллионам цветовых комбинаций для оптимального выбора света. Их дополняет режим имитации гелевых (фолиевых) светофильтров, предоставляющий выбор из двух наборов R-GEL и L-GEL по 20 цветных гелей.

Режим спецэффектов FX позволяет сделать выбор из 14 сценариев в 39 вариантах для создания творческого освещения сцен игрового кино, видеоблога или любых других съемок. Осветители способны имитировать разнообразное освещение от проблесковых маячков спецмашин до взрывающихся фейерверков. В том числе предусмотрен режим светомузыки в реальном времени благодаря встроенному в осветитель микрофону.

Для обновление прошивок используется USB-порт.

Благодаря стабильным характеристикам электропитания светодиодов, обеспечивается технология Flicker Free (свободная от мерцания), обеспечивают равномерное освещение кадра даже при замедленной съемке.

Помимо панели управления, настройки осветителя регулируются дистанционно при помощи радиоуправление 2.4ГГц пульт RC-R9 приобретается дополнительно), по каналу DMX или со смартфона по Bluetooth через мобильное приложение Godox Light.

Для управления осветителем по каналу DMX на корпусе осветителя имеются разъемы XLR3 (5-pin male/female) и RJ45 (in/out). При наличии в линии сигнала DMX другие способы управления недоступны.

Дистанционные способы управления поддерживают и управление одним осветителем, и групповое управление сразу несколькими осветителями, как по отдельности, так и синхронно.

Каждый вариант управления сохраняет интуитивно понятный пользовательский интерфейс для быстрой настройки параметров. А функция памяти заданных настроек Preset (4 набора) поможет выполнить регулировку параметров заранее или продолжить работу после перерыва.

Встроенный вентилятор осветителя может отключаться для проведения съемок с синхронной записью звука или в ситуациях, требующих особой тишины. Звук вентилятора не побеспокоит ни модель, ни съемочную группу. При переходе в режим бесшумной работы мощность осветителя уменьшается вдвое.

Компактный прибор имеет плоскую форму и поместится там, где невозможно установить громоздкие устройства. Осветитель в комплектном кейсе с наплечным ремнем легко взять с собой на выездную съемку.

LD150RS устанавливается на стандартный шпигот 5/8'' осветительной стойки или подвешивается на кране, страхуясь при помощи штатного карабина. Осветитель готов к работе в любом месте, где есть стандартная электрическая сеть 220В. А также будет работать от дополнительных батарей через аккумуляторную площадку V-mount, расположенную на корпусе.

Помимо комплектных шторок, специально для осветителя LD150RS разработаны дополнительные аксессуары – сотовая насадка Godox HC-150S и софтбокс Godox LD-SG150RS. Использование дополнительных аксессуаров делает свет еще более управляемым, облегчая процесс контроля света.

Сотовая насадка увеличивает контрастность свето-теневого рисунка, преобразовывая мягкий рассеянный свет осветителя в более жесткий. А софтбокс с тканевыми сотами станет универсальным помощником на съемочной площадке, обеспечивая необходимую степень мягкости и рассеянности света в зависимости от творческих задач.


МодельLD150RS
Выходная мощность150 Вт
Источник питания DC24.0В 8.33А
Питание от аккумулятора (опционально)26В
Цветовая температура 2500K~8500K
Каналы (CH) 32: 1~32
Группы (GR)16: A,B,C,D,E,F/0~9
Идентификатор ID99: ВЫКЛ/01~99
Режим спецэффектов FX14 категорий (39 видов)
Диапазон яркости0%~100%
Диапазон тонов-50 ~ 0 ~ +50
Диапазон оттенков 0~360°
Диапазон насыщенности 0%~100%
Угол свечения60°
Бесшумный режимДа
Освещенность (100%, темная комната, 1м)макс. 18500лк
CRI≥96
TLCI≥97
Способы управленияМобильное приложение Godox Light / 2.4G беспроводной пульт дистанционного управления (приобретается отдельно) / DMX-управление / Панель управления
Дальность Bluetooth-управления≈30м
Диапазон частот BT2402.0 - 2480.0 МГц
Макс. мощность сигнала5 дБм
Дальность 2.4G-управления≈50м
Рабочая температура-10~40°C
Размеры54.2х51.3х10.75 см
Размеры упаковки59х58х19 см
Вес≈5.1 кг

Комплектация

  • Осветитель светодиодный Godox LD150RS RGB
  • Матовый рассеивающий фильтр
  • Шторки
  • Сетевой адаптер с кабелем питания
  • Сумка-кейс
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

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