Godox LD150RS RGB осветитель светодиодный Godox LD150RS RGB

Описание

Представляет собой традиционную светодиодную панель с невероятно ярким световым потоком для создания естественного освещения на съемочной площадке, способную переключаться в цветной RGB режим для красочных творческих эффектов. Возможность питания от аккумулятора и компактность прибора дает свободу съемок на любой локации.

Панель имеет цветовую температуру, регулируемую в широком диапазоне от 2500 до 8500K с шагом 100К, позволяющую смешивать световой поток с другими естественными и искусственными источниками освещения, а также подбирать настройки исходя из творческих замыслов. Для более точной подстройки параметров, можно настроить баланс Green/Magenta, а также отрегулировать интенсивность света от 0 до 100% с шагом 1%.

Неизменно высокий индекс цветопередачи CRI/TLCI 96/97 дают возможность использовать осветитель там, где предъявляются самые высокие требования к точности передачи цвета – в кинопроизводстве, рекламных съемках, различных видах трансляций.

Одной из главных функций осветителя является режим RGB/HIS, в котором используются светодиоды для доступа к 16 миллионам цветовых комбинаций для оптимального выбора света. Их дополняет режим имитации гелевых (фолиевых) светофильтров, предоставляющий выбор из двух наборов R-GEL и L-GEL по 20 цветных гелей.

Режим спецэффектов FX позволяет сделать выбор из 14 сценариев в 39 вариантах для создания творческого освещения сцен игрового кино, видеоблога или любых других съемок. Осветители способны имитировать разнообразное освещение от проблесковых маячков спецмашин до взрывающихся фейерверков. В том числе предусмотрен режим светомузыки в реальном времени благодаря встроенному в осветитель микрофону.

Для обновление прошивок используется USB-порт.

Благодаря стабильным характеристикам электропитания светодиодов, обеспечивается технология Flicker Free (свободная от мерцания), обеспечивают равномерное освещение кадра даже при замедленной съемке.

Помимо панели управления, настройки осветителя регулируются дистанционно при помощи радиоуправление 2.4ГГц пульт RC-R9 приобретается дополнительно), по каналу DMX или со смартфона по Bluetooth через мобильное приложение Godox Light.

Для управления осветителем по каналу DMX на корпусе осветителя имеются разъемы XLR3 (5-pin male/female) и RJ45 (in/out). При наличии в линии сигнала DMX другие способы управления недоступны.

Дистанционные способы управления поддерживают и управление одним осветителем, и групповое управление сразу несколькими осветителями, как по отдельности, так и синхронно.

Каждый вариант управления сохраняет интуитивно понятный пользовательский интерфейс для быстрой настройки параметров. А функция памяти заданных настроек Preset (4 набора) поможет выполнить регулировку параметров заранее или продолжить работу после перерыва.

Встроенный вентилятор осветителя может отключаться для проведения съемок с синхронной записью звука или в ситуациях, требующих особой тишины. Звук вентилятора не побеспокоит ни модель, ни съемочную группу. При переходе в режим бесшумной работы мощность осветителя уменьшается вдвое.

Компактный прибор имеет плоскую форму и поместится там, где невозможно установить громоздкие устройства. Осветитель в комплектном кейсе с наплечным ремнем легко взять с собой на выездную съемку.

LD150RS устанавливается на стандартный шпигот 5/8'' осветительной стойки или подвешивается на кране, страхуясь при помощи штатного карабина. Осветитель готов к работе в любом месте, где есть стандартная электрическая сеть 220В. А также будет работать от дополнительных батарей через аккумуляторную площадку V-mount, расположенную на корпусе.

Помимо комплектных шторок, специально для осветителя LD150RS разработаны дополнительные аксессуары – сотовая насадка Godox HC-150S и софтбокс Godox LD-SG150RS. Использование дополнительных аксессуаров делает свет еще более управляемым, облегчая процесс контроля света.

Сотовая насадка увеличивает контрастность свето-теневого рисунка, преобразовывая мягкий рассеянный свет осветителя в более жесткий. А софтбокс с тканевыми сотами станет универсальным помощником на съемочной площадке, обеспечивая необходимую степень мягкости и рассеянности света в зависимости от творческих задач.



