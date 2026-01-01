Godox LC500 осветитель светодиодный (без пульта)

Godox LC500 имеет длину 56,5 см и диаметр 5,6 см, с каждой из двух сторон находится по 258 светодиодов, на одной стороне с цветовой температурой 5600 К ("холодный" свет), на другой 3300 К ("теплый" свет) - для соответствия условиям освещения окружающей среды или совместимости с другими приборами. Интенсивность света варьируется от 10 до 100%, чтобы удовлетворить требования освещения вашего объекта.
Осветитель питается от встроенного в рукоятку литий-ионного аккумулятора, который позволяет работать в течение 2 часов при полном заряде.
С помощью пульта дистанционного управления RC-A5 (приобретается дополнительно) можно включать/выключать осветитель, настраивать его яркость и цветовую температуру, а также управлять группами и каналами для создания различных световых схем.
Панель управления с дисплеем находится на рукоятке и всегда находится под рукой. С обратной стороны рукоятки расположен разъём для подключения зарядного устройства.
Для создания световых эффектов в комплект с осветителем входят раскладные шторки, которые можно установить как на «тёплую», так и на «холодную» сторону осветителя. В нерабочем положении, шторки можно сложить, и они не будут занимать много места.
Корпус осветителя изготовлен из прочного композитного пластика, светодиоды закрыты цилиндрическим рассеивателем. Широкая рукоятка позволяет удобно удерживать осветитель в руке. Кроме того, на торцах осветителя предусмотрены закладные гайки с внутренней резьбой 1/4“ для установки осветителя на стойку или подвешивания осветителя на крюке.
Для хранения и транспортировки предусмотрен мягкий чехол на молнии со вставками из вспененного материала.
Характеристики:
Встроенный литиевый аккумулятор - 14,8В/2600мА
Мощность - макс. 18 Вт
Два режима цветовой температуры - 5600К±300К, 3300К±300К
Количество каналов - 16
Количество групп - 6 (A, B, C, D, E, F)
Освещенность - 1200 лк (1м)
Индекс TLCI ≥95
Индекс CRI ˃95
Диапазон яркости - 10%~100%
Количество светодиодов - 516 (2×258)
Рабочая температура −5~50˚C
Размеры 565×56×56 мм (без шторок)
Вес нетто 760 г