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Godox LC500 осветитель светодиодный (без пульта)
Godox LC500 осветитель светодиодный (без пульта)
Godox LC500 осветитель светодиодный (без пульта)
Godox LC500 осветитель светодиодный (без пульта)
Godox LC500 осветитель светодиодный (без пульта)
Godox LC500 осветитель светодиодный (без пульта)
Godox LC500 осветитель светодиодный (без пульта)
Godox LC500 осветитель светодиодный (без пульта)
Godox LC500 осветитель светодиодный (без пульта)

Godox LC500 осветитель светодиодный (без пульта)

Godox
Артикул: DAN-9101

Godox LC500 - осветитель светодиодный используется как основной или как вспомогательный источник освещения для создания различных художественных эффектов, для подсветки фона, контрового освещения или подсветки теней. Особая форма осветителя Godox LC500 подходит для использования в стесненных условиях, например, при съемке в салоне автомобиля или освещения труднодоступных деталей сцены. Также, часто применяется в предметной фотографии и фудсъемке – можно равномерно осветить объект или подсветить тени.

Описание

Godox LC500 имеет длину 56,5 см  и диаметр 5,6 см, с каждой из двух сторон находится по 258 светодиодов, на одной стороне с цветовой температурой 5600 К ("холодный" свет), на другой 3300 К ("теплый" свет) - для соответствия условиям освещения окружающей среды или совместимости с другими приборами. Интенсивность света варьируется от 10 до 100%, чтобы удовлетворить требования освещения вашего объекта.

Осветитель питается от встроенного в рукоятку литий-ионного аккумулятора, который позволяет работать в течение 2 часов при полном заряде.

С помощью пульта дистанционного управления RC-A5 (приобретается дополнительно) можно включать/выключать осветитель, настраивать его яркость и цветовую температуру, а также управлять группами и каналами для создания различных световых схем.

Панель управления с дисплеем находится на рукоятке и всегда находится под рукой. С обратной стороны рукоятки расположен разъём для подключения зарядного устройства.

Для создания световых эффектов в комплект с осветителем входят раскладные шторки, которые можно установить как на «тёплую», так и на «холодную» сторону осветителя. В нерабочем положении, шторки можно сложить, и они не будут занимать много места.

Корпус осветителя изготовлен из прочного композитного пластика, светодиоды закрыты цилиндрическим рассеивателем. Широкая рукоятка позволяет удобно удерживать осветитель в руке. Кроме того, на торцах осветителя предусмотрены закладные гайки с внутренней резьбой 1/4“ для установки осветителя на стойку или подвешивания осветителя на крюке.

Для хранения и транспортировки предусмотрен мягкий чехол на молнии со вставками из вспененного материала.

 

Характеристики:

Встроенный литиевый аккумулятор - 14,8В/2600мА

Мощность - макс. 18 Вт

Два режима цветовой температуры - 5600К±300К, 3300К±300К

Количество каналов - 16

Количество групп - 6 (A, B, C, D, E, F)

Освещенность - 1200 лк (1м)

Индекс TLCI       ≥95

Индекс CRI        ˃95

Диапазон яркости - 10%~100%

Количество светодиодов - 516 (2×258)

Рабочая температура  −5~50˚C

Размеры            565×56×56 мм (без шторок)

Вес нетто           760 г

Комплектация

  • Осветитель
  • Шторки
  • Зарядное устройство
  • Сумка для переноски
  • Руководство по эксплуатации

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