Godox LC500 осветитель светодиодный (без пульта)

Описание

Godox LC500 имеет длину 56,5 см и диаметр 5,6 см, с каждой из двух сторон находится по 258 светодиодов, на одной стороне с цветовой температурой 5600 К ("холодный" свет), на другой 3300 К ("теплый" свет) - для соответствия условиям освещения окружающей среды или совместимости с другими приборами. Интенсивность света варьируется от 10 до 100%, чтобы удовлетворить требования освещения вашего объекта.

Осветитель питается от встроенного в рукоятку литий-ионного аккумулятора, который позволяет работать в течение 2 часов при полном заряде.

С помощью пульта дистанционного управления RC-A5 (приобретается дополнительно) можно включать/выключать осветитель, настраивать его яркость и цветовую температуру, а также управлять группами и каналами для создания различных световых схем.

Панель управления с дисплеем находится на рукоятке и всегда находится под рукой. С обратной стороны рукоятки расположен разъём для подключения зарядного устройства.

Для создания световых эффектов в комплект с осветителем входят раскладные шторки, которые можно установить как на «тёплую», так и на «холодную» сторону осветителя. В нерабочем положении, шторки можно сложить, и они не будут занимать много места.

Корпус осветителя изготовлен из прочного композитного пластика, светодиоды закрыты цилиндрическим рассеивателем. Широкая рукоятка позволяет удобно удерживать осветитель в руке. Кроме того, на торцах осветителя предусмотрены закладные гайки с внутренней резьбой 1/4“ для установки осветителя на стойку или подвешивания осветителя на крюке.

Для хранения и транспортировки предусмотрен мягкий чехол на молнии со вставками из вспененного материала.

Характеристики:

Встроенный литиевый аккумулятор - 14,8В/2600мА

Мощность - макс. 18 Вт

Два режима цветовой температуры - 5600К±300К, 3300К±300К

Количество каналов - 16

Количество групп - 6 (A, B, C, D, E, F)

Освещенность - 1200 лк (1м)

Индекс TLCI ≥95

Индекс CRI ˃95

Диапазон яркости - 10%~100%

Количество светодиодов - 516 (2×258)

Рабочая температура −5~50˚C

Размеры 565×56×56 мм (без шторок)

Вес нетто 760 г