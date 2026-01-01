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Godox LC500 mini осветитель светодиодный
Godox LC500 mini осветитель светодиодный
Godox LC500 mini осветитель светодиодный
Godox LC500 mini осветитель светодиодный
Godox LC500 mini осветитель светодиодный
Godox LC500 mini осветитель светодиодный

Godox LC500 mini осветитель светодиодный

Godox
Артикул: OLE-3223

Линейный светодиодный осветитель со сменной батарейной рукояткой емкостью 2470 мАч. Мощность 20 Вт, цветовая температура 2500К-8500К, CRI 95, TLCI 96, 11 световых эффектов, регулировка яркости. Возможность управления с помощью мобильного приложения через Bluetooth. В комплект входят шторки. 

Описание

Характеристики:

  • Цветовая температура 2500К-8500К
  • Мощность макс 20 Вт
  • Регулировка яркости 0%-100%
  • CRI  95
  • TLCI  96
  • Количество спецэффектов 11
  • Встроенный литиевый аккумулятор 7,2 В-2470 мАч
  • Время автономной работы (при 100% яркости, 5600K) до 45 минут
  • Время зарядки 1 час 25 минут (12В-2А)
  • Вход Type-C 5В-2А 9В-2А 12В-2А
  • Способы управления Управление по Bluetooth/встроенная панель управления
  • Дистанция передачи данных по Bluetooth макс 30 м
  • Размеры осветителя 43×44×457 мм
  • Вес осветителя 548 г

Комплектация

  • Осветитель ×1
  • Шторки ×1
  • Сумка ×1
  • Кабель USB-C ×1
  • Рукоятка (со встроенным аккумулятором) ×1

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