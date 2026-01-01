Godox LC500 mini осветитель светодиодный

Арт. DAN-2926

до конца распродажи 6 дн, 21 ч

Штатив-трансформер QZSD Q999H с шаровой головой. Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. В сложенном состоянии - 43 см. Вес - 1,55 кг. Подходит для камер, вес которых не превышает 8 кг.