Godox Knowled P600R Hard осветитель светодиодный

Описание

Сочетает в себе высокую яркость и компактный дизайн. Этот прибор способен работать на полной мощности во всем диапазоне цветовых температур, при этом P600R Hard достигает 650 Вт, превосходя по эффективности на 30% традиционные 4-точечные светодиодные прожекторы.

Благодаря высококачественному источнику света и лучшей в своем классе технологии смешивания цветов, P600R Hard создает высококачественное цветное освещение с впечатляющей яркостью и насыщенностью. Оцените невероятно яркие, насыщенные цвета и быстро настраивайте желаемый оттенок благодаря поддержке режимов HIS, RGBW, GEL и X-Y.

Приборы кинематографической серии KNOWLED позволяют управлять цветом освещения. P600R Hard имеет точно откалиброванный цвет освещения, согласованный с другими приборами серии. Вся серия KNOWLED легко сочетается друг с другом, без труда подстраиваясь под различные источники света для работы в сложных сюжетах.

P600R Hard оснащен встроенным модулем LumenRadio для беспроводного управления CRMX, обеспечивающего стабильность передачи сигнала даже в самых сложных условиях на съемочной площадке. Кроме того, прибор поддерживает множество способов управления, например, с помощью встроенной панели или через Bluetooth, что значительно повышает удобство эксплуатации.

P600R Hard оснащен тщательно продуманной системой охлаждения с высокопроизводительными бесшумными вентиляторами, которые создают эффективный воздушный поток для теплоотведения и позволяют прибору долго работать на максимальной мощности. Снижение температуры прибора при длительном использовании обеспечивает стабильно высокую производительность и продлевает срок службы.

Раскройте свой творческий потенциал без особых усилий благодаря режиму имитации световых эффектов, позволяющим моделировать 14 различных сценариев освещения для различных сюжетов на съемочной площадке.

Характеристики: