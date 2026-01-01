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Godox Knowled C5R накамерный светодиодный осветитель
Godox Knowled C5R накамерный светодиодный осветитель
Godox Knowled C5R накамерный светодиодный осветитель
Godox Knowled C5R накамерный светодиодный осветитель

Godox Knowled C5R накамерный светодиодный осветитель

Godox
Артикул: OLE-1603

Godox Knowled C5R накамерный светодиодный осветитель

Сверхкомпактный креативный заполняющий источник света с режимами цветного (HSI) и биколорного (CCT) освещения. Регулируемая цветовая температура от 2500K до 8500K и 36 000 цветов позволят подобрать нужное освещение для любой креативной задачи. В осветитель встроены 39 специальных светодинамических эффектов (FX). Благодаря встроенному аккумулятору емкостью 3000 мАч, осветитель может работать 2 часа на полной мощности

Описание

В световую панель осветителя встроены 110 (40 «теплого» белого света + 40 «холодного» белого света + 30 RGB) светодиодов высокой яркости. Осветитель C5R оснащен двумя независимыми регуляторами для изменения яркости и цветовой температуры, а также кнопку переключения режимов CCT/HSI/FX, что позволяет быстро перенастроить свет. Режим динамических световых эффектов спецэффектов FX предоставляет на выбор 39 видов эффектов в 14 категориях (вспышка, лазер, молния, неисправная лампа, ТВ, свеча, фейерверк, полицейский автомобиль и т.д.). Встроенный модуль Bluetooth дает возможность дистанционного управления со смартфона с предустановленным бесплатным приложением GodoxLight. 

Осветитель поддерживает два типа зарядки – с помощью комплектного кабеля Type-C или беспроводного зарядного устройства (сетевой адаптер и блок беспроводной зарядки в комплект не входят). 

Осветитель Godox C5R устанавливается в любом месте в считанные секунды. Резьбовое отверстие 1/4 дюйма на корпусе и комплектный адаптер на крепление «башмак» фотоаппарата позволят закрепить его, не только на фотокамере, но и на держателе, риге, осветительной стойке. А благодаря встроенной магнитной полосе на задней панели, C5R можно просто и быстро прикрепить к металлической поверхности. Благодаря компактным размерам осветитель можно взять  на выездную съемку, либо быстро спрятать или вывести из кадра в небольших студиях, при записи видеоблога, проведении мастер-класса и т. д.

Особенности

  • 110 светодиодов (40 «теплого» белого света + 40 «холодного» белого света + 30 RGB)

  • Рассеянный световой поток

  • Съемный силиконовый диффузор

  • Регулировка мощности от 0 до 100% (шаг 1%)

  • Регулировка цветовой температуры 2500К…8500К (шаг 100К)

  • Регулировка цветового тона 0 … 360° (36 000 цветов)

  • 39 динамических световых эффектов (вспышка, лазер, молния, неисправная лампа, ТВ, свеча, фейерверк, полицейский автомобиль и т.д.), в т.ч. режим светомузыки в реальном времени

  • Режим Color picker для быстрого подбора цветного освещения по фотографии

  • До 3.5 часов работы при 100% яркости от встроенного аккумулятора 3000мАч, 3.8В

  • Возможность беспроводной подзарядки

  • Корпус из алюминия, магнитное крепление, резьба 1/4''

  • Комплектный адаптер-крепление на «башмак» фотоаппарата 

Характеристики:

  • Цветопередача индекс CRI: ≥96
  • Цветопередача индекс TLCI: ≥97
  • Цветовая температура (Kelvin): 2500-8500 К
  • Размеры прибора: 10,6 х 6,8 х 1,8 см
  • Вес прибора: 169 гр

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