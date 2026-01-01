Godox Knowled C5R накамерный светодиодный осветитель

Описание

В световую панель осветителя встроены 110 (40 «теплого» белого света + 40 «холодного» белого света + 30 RGB) светодиодов высокой яркости. Осветитель C5R оснащен двумя независимыми регуляторами для изменения яркости и цветовой температуры, а также кнопку переключения режимов CCT/HSI/FX, что позволяет быстро перенастроить свет. Режим динамических световых эффектов спецэффектов FX предоставляет на выбор 39 видов эффектов в 14 категориях (вспышка, лазер, молния, неисправная лампа, ТВ, свеча, фейерверк, полицейский автомобиль и т.д.). Встроенный модуль Bluetooth дает возможность дистанционного управления со смартфона с предустановленным бесплатным приложением GodoxLight.

Осветитель поддерживает два типа зарядки – с помощью комплектного кабеля Type-C или беспроводного зарядного устройства (сетевой адаптер и блок беспроводной зарядки в комплект не входят).

Осветитель Godox C5R устанавливается в любом месте в считанные секунды. Резьбовое отверстие 1/4 дюйма на корпусе и комплектный адаптер на крепление «башмак» фотоаппарата позволят закрепить его, не только на фотокамере, но и на держателе, риге, осветительной стойке. А благодаря встроенной магнитной полосе на задней панели, C5R можно просто и быстро прикрепить к металлической поверхности. Благодаря компактным размерам осветитель можно взять на выездную съемку, либо быстро спрятать или вывести из кадра в небольших студиях, при записи видеоблога, проведении мастер-класса и т. д.

Особенности

110 светодиодов (40 «теплого» белого света + 40 «холодного» белого света + 30 RGB)

Рассеянный световой поток

Съемный силиконовый диффузор

Регулировка мощности от 0 до 100% (шаг 1%)

Регулировка цветовой температуры 2500К…8500К (шаг 100К)

Регулировка цветового тона 0 … 360° (36 000 цветов)

39 динамических световых эффектов (вспышка, лазер, молния, неисправная лампа, ТВ, свеча, фейерверк, полицейский автомобиль и т.д.), в т.ч. режим светомузыки в реальном времени

Режим Color picker для быстрого подбора цветного освещения по фотографии

До 3.5 часов работы при 100% яркости от встроенного аккумулятора 3000мАч, 3.8В

Возможность беспроводной подзарядки

Корпус из алюминия, магнитное крепление, резьба 1/4''

Комплектный адаптер-крепление на «башмак» фотоаппарата

Характеристики: