Godox Knowled C5R накамерный светодиодный осветитель

В световую панель осветителя встроены 110 (40 «теплого» белого света + 40 «холодного» белого света + 30 RGB) светодиодов высокой яркости. Осветитель C5R оснащен двумя независимыми регуляторами для изменения яркости и цветовой температуры, а также кнопку переключения режимов CCT/HSI/FX, что позволяет быстро перенастроить свет. Режим динамических световых эффектов спецэффектов FX предоставляет на выбор 39 видов эффектов в 14 категориях (вспышка, лазер, молния, неисправная лампа, ТВ, свеча, фейерверк, полицейский автомобиль и т.д.). Встроенный модуль Bluetooth дает возможность дистанционного управления со смартфона с предустановленным бесплатным приложением GodoxLight.
Осветитель поддерживает два типа зарядки – с помощью комплектного кабеля Type-C или беспроводного зарядного устройства (сетевой адаптер и блок беспроводной зарядки в комплект не входят).
Осветитель Godox C5R устанавливается в любом месте в считанные секунды. Резьбовое отверстие 1/4 дюйма на корпусе и комплектный адаптер на крепление «башмак» фотоаппарата позволят закрепить его, не только на фотокамере, но и на держателе, риге, осветительной стойке. А благодаря встроенной магнитной полосе на задней панели, C5R можно просто и быстро прикрепить к металлической поверхности. Благодаря компактным размерам осветитель можно взять на выездную съемку, либо быстро спрятать или вывести из кадра в небольших студиях, при записи видеоблога, проведении мастер-класса и т. д.
Особенности
110 светодиодов (40 «теплого» белого света + 40 «холодного» белого света + 30 RGB)
Рассеянный световой поток
Съемный силиконовый диффузор
Регулировка мощности от 0 до 100% (шаг 1%)
Регулировка цветовой температуры 2500К…8500К (шаг 100К)
Регулировка цветового тона 0 … 360° (36 000 цветов)
39 динамических световых эффектов (вспышка, лазер, молния, неисправная лампа, ТВ, свеча, фейерверк, полицейский автомобиль и т.д.), в т.ч. режим светомузыки в реальном времени
Режим Color picker для быстрого подбора цветного освещения по фотографии
До 3.5 часов работы при 100% яркости от встроенного аккумулятора 3000мАч, 3.8В
Возможность беспроводной подзарядки
Корпус из алюминия, магнитное крепление, резьба 1/4''
Комплектный адаптер-крепление на «башмак» фотоаппарата
Характеристики:
- Цветопередача индекс CRI: ≥96
- Цветопередача индекс TLCI: ≥97
- Цветовая температура (Kelvin): 2500-8500 К
- Размеры прибора: 10,6 х 6,8 х 1,8 см
- Вес прибора: 169 гр