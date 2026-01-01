Godox Knowled AT200Bi осветитель светодиодный с надувным софтбоксом

Артикул: OLE-3220

Осветитель имеет модульную разборную конструкцию и состоит из светодиодного мата и надувного софтбокса. Цветовая температура 2700K-8500K, мощность макс. 210 Вт, CRI 96, TLCI 96, 11 спецэффектов, регулировка яркости. Возможность управления посредством DMX512, с помощью мобильного приложения через Bluetooth и беспроводной пульт (приобретается отдельно). Питание от аккумуляторов V-mount (приобретаются отдельно) и от сети.