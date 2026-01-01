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-10 %
Godox Knowled AT200Bi осветитель светодиодный с надувным софтбоксом
Godox Knowled AT200Bi осветитель светодиодный с надувным софтбоксом
Godox Knowled AT200Bi осветитель светодиодный с надувным софтбоксом
Godox Knowled AT200Bi осветитель светодиодный с надувным софтбоксом
Godox Knowled AT200Bi осветитель светодиодный с надувным софтбоксом
Godox Knowled AT200Bi осветитель светодиодный с надувным софтбоксом
Godox Knowled AT200Bi осветитель светодиодный с надувным софтбоксом
Godox Knowled AT200Bi осветитель светодиодный с надувным софтбоксом

Godox Knowled AT200Bi осветитель светодиодный с надувным софтбоксом

Godox
Артикул: OLE-3220

Осветитель имеет модульную разборную конструкцию и состоит из светодиодного мата и надувного софтбокса. Цветовая температура 2700K-8500K, мощность макс. 210 Вт, CRI 96, TLCI 96, 11 спецэффектов, регулировка яркости. Возможность управления посредством DMX512, с помощью мобильного приложения через Bluetooth и беспроводной пульт (приобретается отдельно). Питание от аккумуляторов V-mount (приобретаются отдельно) и от сети.

Описание

В паре с Godox TimoLink RX осветитель также поддерживает управление по стандарту CRMX.

Корпус со степенью защиты IP65 (устойчив к атмосферным воздействиям).

Характеристики:

  • Цветовая температура 2700К-8500К
  • Мощность макс 210 Вт
  • Регулировка яркости 0%-100%
  • CRI более 96
  • TLCI более 96
  • Количество спецэффектов 11
  • Источник питания 100В-240В~50/60Гц 2,1А
  • Кривые диммирования линейная, s-кривая, экспоненциальная, логарифмическая
  • Степень защиты корпуса IP65
  • Способы управления  DMX 512 (поддержка RDM), пульт управления 2,4 ГГц, мобильное приложение через Bluetooth
  • Дистанция беспроводного управления 2,4G макс 60 м
  • Дистанция передачи данных по Bluetooth макс 30 м
  • Разъем USB Type-A Обновление прошивки / источник питания 5В 1А
  • Размеры осветителя с надутым софтбоксом 280×267×1226 мм
  • Размеры блока управления 124×132×270 мм
  • Вес осветителя 2,15 кг
  • Вес блока управления 2,8 кг

Комплектация

  • Осветительный прибор ×1
  • Блок управления ×1
  • Кабель питания ×1
  • Соединительный кабель ×1
  • Тканевая сотовая решетка ×1
  • Тканевая шторка ×1
  • Воздушный насос ×1
  • Тканевая рукоятка ×2
  • Сумка CB98 ×1
  • Крючок-липучка для крепления ×1
  • Монтажный кронштейн×1

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