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Godox ES30 Kit1 светодиодный осветитель с креплением для стола
Godox ES30 Kit1 светодиодный осветитель с креплением для стола
Godox ES30 Kit1 светодиодный осветитель с креплением для стола
Godox ES30 Kit1 светодиодный осветитель с креплением для стола

Godox ES30 Kit1 светодиодный осветитель с креплением для стола

Godox
Артикул: OLE-1587

Godox ES30 Kit1 светодиодный осветитель с креплением для стола 

Осветитель имеет плавную регулировку цветовой температуру от 2800 до 6500K с высоким индексом цветопередачи CRI/TLCI 96/97. Светодиодная панель, закрытая матовым несъемным рассеивателем, обеспечивает мягкий свет. Яркость панели регулируется от 0 до 100% с шагом 1%. Безвентиляторная конструкция подходит для освещения прямых трансляций, чувствительных к звуку. Тонкая световая панель размером 23х23х4см способна разместиться на любой плоской поверхности толщиной до 50 мм, которую можно зажать струбциной.  Длина телескопической палки крепления регулируется в пределах от 39 до 100 см и совместно с шаровой головкой позволяют найти наилучшее положение и угол наклона осветителя. Выдвижные телескопические секций диаметром 25/22/20мм фиксируются цанговыми зажимами.

Описание

Осветитель имеет несъемную встроенную в корпус панель управления, снабженную двумя диммерами и кнопкой включения. Правый диммер регулирует яркость, а левый – цветовую температуру, а также включает и выключает BlueTooth соединение. Установленные параметры отображаются на ЖК-дисплее. Дистанционное управление осветителем по BlueTooth доступно со смартфона на iOS или Android через бесплатное приложение Godox Light. 

Особенности

  • Большая площадь свечения в тонком и легком корпусе

  • Регулируемая цветовая температура 2800K~6500К (с шагом 100К)

  • Плавная регулировка яркости от 0% до 100% (с шагом 1%)

  • Панель управления на корпусе с ЖК-дисплеем

  • Управление со смартфона

  • Питание от сети (сетевой адаптер в комплекте)

  • Безвентиляторная конструкция

  • Возможность наклона осветителя

  • Крепление к столу при помощи струбцины

Характеристики:

  • Цветопередача индекс CRI: 96
  • Цветопередача индекс TLCI: 97
  • Цветовая температура (Kelvin): 2800-6500 К
  • Ширина зажима струбцины 50 мм
  • Длина телескопической штанги 39-100 см
  • Размеры прибора: 23,3 х 23,3 х 4,2 см
  • Вес прибора: 0,74 кг

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