Godox ES30 Kit1 светодиодный осветитель с креплением для стола 

Осветитель имеет несъемную встроенную в корпус панель управления, снабженную двумя диммерами и кнопкой включения. Правый диммер регулирует яркость, а левый – цветовую температуру, а также включает и выключает BlueTooth соединение. Установленные параметры отображаются на ЖК-дисплее. Дистанционное управление осветителем по BlueTooth доступно со смартфона на iOS или Android через бесплатное приложение Godox Light.
Особенности
Большая площадь свечения в тонком и легком корпусе
Регулируемая цветовая температура 2800K~6500К (с шагом 100К)
Плавная регулировка яркости от 0% до 100% (с шагом 1%)
Панель управления на корпусе с ЖК-дисплеем
Управление со смартфона
Питание от сети (сетевой адаптер в комплекте)
Безвентиляторная конструкция
Возможность наклона осветителя
Крепление к столу при помощи струбцины
Характеристики:
- Цветопередача индекс CRI: 96
- Цветопередача индекс TLCI: 97
- Цветовая температура (Kelvin): 2800-6500 К
- Ширина зажима струбцины 50 мм
- Длина телескопической штанги 39-100 см
- Размеры прибора: 23,3 х 23,3 х 4,2 см
- Вес прибора: 0,74 кг