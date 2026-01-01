Артикул: OLE-1587

Godox ES30 Kit1 светодиодный осветитель с креплением для стола

Осветитель имеет плавную регулировку цветовой температуру от 2800 до 6500K с высоким индексом цветопередачи CRI/TLCI 96/97. Светодиодная панель, закрытая матовым несъемным рассеивателем, обеспечивает мягкий свет. Яркость панели регулируется от 0 до 100% с шагом 1%. Безвентиляторная конструкция подходит для освещения прямых трансляций, чувствительных к звуку. Тонкая световая панель размером 23х23х4см способна разместиться на любой плоской поверхности толщиной до 50 мм, которую можно зажать струбциной. Длина телескопической палки крепления регулируется в пределах от 39 до 100 см и совместно с шаровой головкой позволяют найти наилучшее положение и угол наклона осветителя. Выдвижные телескопические секций диаметром 25/22/20мм фиксируются цанговыми зажимами.