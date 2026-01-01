FST STL-RGB2 cветодиодный осветитель

Корпус панели выполнен из высококачественного алюминиевого сплава, отличающегося легкостью, прочностью, устойчивостью к коррозии и высоким нагрузкам.
Осветитель имеет 12 световых эффектов: полицейская машина, молния, огонь, пульсация, цветовая погоня, автоматический цикл, свечи, фейерверк, папарацци, клубное освещение, стробоскоп, облака.
Прибор имеет интуитивно простое управление которое осуществляется как с самого прибора, так и с помощью ПДУ (приобретается отдельно), системы DMX или через приложение RGB LED Control.
Питание осуществляется от встроенной батареи.
Характеристики:
- мощность - 24 Вт ( RGB - 15 Вт)
- световой поток - 2400 лм ( RGB - 1500 лм)
- цветовая температура - 2800-9900 К
- показатель CRI - 93
- режим управления - панель управления на корпусе устройства, ПДУ, DMX, приложение для смартфона
- питание - встроенная батарея
- размер - 68х4см
- вес - 0,9 кг