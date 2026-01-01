FST STL-RGB2 cветодиодный осветитель

Описание

Корпус панели выполнен из высококачественного алюминиевого сплава, отличающегося легкостью, прочностью, устойчивостью к коррозии и высоким нагрузкам.



Осветитель имеет 12 световых эффектов: полицейская машина, молния, огонь, пульсация, цветовая погоня, автоматический цикл, свечи, фейерверк, папарацци, клубное освещение, стробоскоп, облака.



Прибор имеет интуитивно простое управление которое осуществляется как с самого прибора, так и с помощью ПДУ (приобретается отдельно), системы DMX или через приложение RGB LED Control.

Питание осуществляется от встроенной батареи.



Характеристики: