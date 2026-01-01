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FST STL-RGB2 cветодиодный осветитель
FST STL-RGB2 cветодиодный осветитель
FST STL-RGB2 cветодиодный осветитель
FST STL-RGB2 cветодиодный осветитель

FST STL-RGB2 cветодиодный осветитель

FST
Артикул: DAN-5509

Светодиодный осветитель FST STL-RGB2.

Светодиодный осветитель мощностью 24 Вт ( RGB - 15 Вт), с режимом RGB и возможностью регулировки цветовой температуры от 2800 до 9900 K. Показатель CRI/TLCI - 93. Размер - 68х4 см, вес - 0,9 кг.

Описание

Корпус панели выполнен из высококачественного алюминиевого сплава, отличающегося легкостью, прочностью, устойчивостью к коррозии и высоким нагрузкам. 

Осветитель имеет 12 световых эффектов: полицейская машина, молния, огонь, пульсация, цветовая погоня, автоматический цикл, свечи, фейерверк, папарацци, клубное освещение, стробоскоп, облака.

Прибор имеет интуитивно простое управление которое осуществляется как с самого прибора, так и с помощью ПДУ (приобретается отдельно), системы DMX или через приложение RGB LED Control.

Питание осуществляется от встроенной батареи.

Характеристики:

  • мощность - 24 Вт ( RGB - 15 Вт)                                   
  • световой поток - 2400 лм  ( RGB - 1500 лм)
  • цветовая температура - 2800-9900 К
  • показатель CRI  - 93 
  • режим управления - панель управления на корпусе устройства,  ПДУ,  DMX, приложение для смартфона
  • питание - встроенная батарея
  • размер - 68х4см
  • вес - 0,9 кг

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Осветитель светодиодный YongNuo YN360II 5500K. Осветитель оснащен 320 LED светодиодами, что позволяет добиться более высокого уровня яркости. Он оснащен встроенным аккумулятором емкостью 5200 мАч, с чипом быстрой подзарядки. В работе также может использоваться внешнее питание постоянного тока.

14 450 ₽
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