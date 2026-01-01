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FST SPL-800 светодиодный осветитель
FST SPL-800 светодиодный осветитель

FST SPL-800 светодиодный осветитель

FST
Артикул: MTG-0079

Компактный и легкий прибор для работы в студии и на выезде. Отличается значительной мощностью (80 Вт), продолжительным сроком службы светодиодов (до 50000 ч). Цветовая температура меняется от 5600 K + 200 K до 3500 K +200 K. Имеет встроенную асферическую линзу, оснащен байонетом Bowens. В комплект входят восьмилепестковые шторки и конверсионный фильтр.

Описание

Фокусируемый светодиодный точечный источник света FST SPL800 может подключаться к обычным розеткам или совместимым аккумуляторам, V-mount, поэтому может работать как в студии, так и на выезде. Благодаря малым габаритам и высокой мощности его можно использовать в небольшом рабочем пространстве.

Имеет встроенную асферическую линзу, обеспечивающую эффективное распределение светового потока и широкие возможности для изменения угла освещенности.Байонет Bowens позволяет использовать большой ассортимент светоформирующих насадок.

Характеристики:

  • напряжение, В - AC90-260, DC12-24, (V-mount)
  • мощность, Вт - 80
  • CRI - RA93
  • цветовая температура, град. - 5600 K + 200 K / 3500 K +200 K
  • охлаждение - естественное охлаждение
  • диапазон плавной регулировки - 0-100%
  • срок службы светодиодов, ч - до 50000
  • диапазон фокусировки, град. - 8-55
  • диапазон рабочих температур, град. - от -20 С до + 40 С

Комплектация

  • Светодиодный осветитель.
  • Восьмилепестковые шторки.
  • Конверсионный фильтр.

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