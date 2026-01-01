FST SPL-800 светодиодный осветитель

Фокусируемый светодиодный точечный источник света FST SPL800 может подключаться к обычным розеткам или совместимым аккумуляторам, V-mount, поэтому может работать как в студии, так и на выезде. Благодаря малым габаритам и высокой мощности его можно использовать в небольшом рабочем пространстве.
Имеет встроенную асферическую линзу, обеспечивающую эффективное распределение светового потока и широкие возможности для изменения угла освещенности.Байонет Bowens позволяет использовать большой ассортимент светоформирующих насадок.
Характеристики:
- напряжение, В - AC90-260, DC12-24, (V-mount)
- мощность, Вт - 80
- CRI - RA93
- цветовая температура, град. - 5600 K + 200 K / 3500 K +200 K
- охлаждение - естественное охлаждение
- диапазон плавной регулировки - 0-100%
- срок службы светодиодов, ч - до 50000
- диапазон фокусировки, град. - 8-55
- диапазон рабочих температур, град. - от -20 С до + 40 С