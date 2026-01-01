FST SPL-800 светодиодный осветитель

Описание

Фокусируемый светодиодный точечный источник света FST SPL800 может подключаться к обычным розеткам или совместимым аккумуляторам, V-mount, поэтому может работать как в студии, так и на выезде. Благодаря малым габаритам и высокой мощности его можно использовать в небольшом рабочем пространстве.

Имеет встроенную асферическую линзу, обеспечивающую эффективное распределение светового потока и широкие возможности для изменения угла освещенности.Байонет Bowens позволяет использовать большой ассортимент светоформирующих насадок.

Характеристики: